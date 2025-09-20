Не пропустите этот шаг: ваши спагетти никогда больше не будут пресными

Благодаря доступности компонентов, спагетти по-сицилийски выходит недорогим, поскольку почти всё необходимое, как правило, уже имеется под рукой на кухне.
Фото: flickr.com by Alpha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Спагетти
Ингредиенты
250 г спагетти,
60 мл оливкового масла
2 зубчика чеснока,
1/2 ч. л. сушеных хлопьев чили,
горсть мелко нарезанной петрушки,
100 г пармезана,
соль по вкусу.
Приготовление
Вскипятите подсоленную воду в кастрюле и добавьте спагетти.
Пока паста варится, разогрейте оливковое масло на сковороде. Обжарьте нарезанный чеснок и хлопья чили пару минут, пока чеснок не станет светло-золотистым. Важно не пережарить чеснок, иначе он может стать горьким.
Когда чеснок и перец чили отдадут свой аромат, добавьте нарезанную петрушку.
Слейте воду со спагетти, оставив примерно 60 мл воды для сочности.
Переложите спагетти на сковороду и хорошо перемешайте, добавляя крахмалистую воду по необходимости, чтобы паста оставалась сочной.
Готовьте на среднем огне 30 секунд, помешивая. В конце посыпьте мелко нарезанной петрушкой и тёртым пармезаном.