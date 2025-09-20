Не пропустите этот шаг: ваши спагетти никогда больше не будут пресными

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Благодаря доступности компонентов,  спагетти по-сицилийски выходит недорогим, поскольку почти всё необходимое, как правило, уже имеется под рукой на кухне.

Спагетти
Фото: flickr.com by Alpha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Спагетти

Ингредиенты

  • 250 г спагетти,
  • 60 мл оливкового масла
  • 2 зубчика чеснока,
  • 1/2 ч. л. сушеных хлопьев чили,
  • горсть мелко нарезанной петрушки,
  • 100 г пармезана,
  • соль по вкусу.

Приготовление

  1. Вскипятите подсоленную воду в кастрюле и добавьте спагетти.
  2. Пока паста варится, разогрейте оливковое масло на сковороде. Обжарьте нарезанный чеснок и хлопья чили пару минут, пока чеснок не станет светло-золотистым. Важно не пережарить чеснок, иначе он может стать горьким.
  3.  Когда чеснок и перец чили отдадут свой аромат, добавьте нарезанную петрушку.
  4. Слейте воду со спагетти, оставив примерно 60 мл воды для сочности.
  5. Переложите спагетти на сковороду и хорошо перемешайте, добавляя крахмалистую воду по необходимости, чтобы паста оставалась сочной.
  6. Готовьте на среднем огне 30 секунд, помешивая. В конце посыпьте мелко нарезанной петрушкой и тёртым пармезаном.
Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
