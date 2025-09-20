Не пропустите этот шаг: ваши спагетти никогда больше не будут пресными

Благодаря доступности компонентов, спагетти по-сицилийски выходит недорогим, поскольку почти всё необходимое, как правило, уже имеется под рукой на кухне.

Фото: flickr.com by Alpha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Спагетти

Ингредиенты

250 г спагетти,

60 мл оливкового масла

2 зубчика чеснока,

1/2 ч. л. сушеных хлопьев чили,

горсть мелко нарезанной петрушки,

100 г пармезана,

соль по вкусу.

Приготовление