Мясо теряет до 40 % веса — и именно это делает его вкуснее

Еда

Задолго до появления холодильников людям приходилось искать способы продлить срок хранения продуктов. От этого зависела не только их сытость, но и сама жизнь. Уже в Месопотамии около 3000 года до н. э. применяли масло и соль, чтобы сохранять рыбу и мясо. Позже древние римляне описали первые рецепты засолки — автором одного из них считается древнеримский политик и писатель Катон Старший.

Фото: commons.wikimedia.org by Oxiq, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Сырое мясо

Сегодня эта практика утратила жизненно важное значение, но по-прежнему востребована: вкусная ветчина, прошутто или домашняя панчетта украшают закусочные доски и становятся центром внимания на праздниках.

Что такое засолка

Засолка — это процесс, при котором из мяса удаляется лишняя влага с помощью соли. За счёт этого создаётся неблагоприятная среда для микробов и сохраняется свежесть продукта. Кроме того, соль и специи придают мясу насыщенный вкус и красивый оттенок.

Для приготовления используют не только соль, но и сахар, травы, специи, а также нитриты и нитраты, которые усиливают эффект и предотвращают развитие опасных бактерий.

Два основных метода

Выделяют два подхода: сухая и влажная засолка (маринование в рассоле).

Сухая засолка : мясо натирают солью и специями, затем оставляют дозревать в холоде.

Влажная засолка: куски погружают в рассол или вводят раствор с помощью инъекций.

Сухая засолка даёт более концентрированный вкус и плотную текстуру. Влажная — мягкий вкус и равномерное распределение соли.

Сравнение методов

Параметр Сухая засолка Влажная засолка Вкус Яркий, концентрированный Более мягкий, ровный Время От пары недель до месяцев От нескольких часов до дней Подходит для Жирных кусков, бекона, ветчины Крупных кусков говядины, птицы Инвентарь Соль, специи, ткань, крючки Ведро, рассол, иглы, холодильник

HowTo: шаги сухой засолки

Обрезать лишний жир и полностью обсыпать мясо солью. Уложить куски в контейнер или пакет, убрать в холодильник (0…+4 °C). Через сутки слить выделившуюся влагу, снова обсыпать специями. Завернуть мясо в марлю и подвесить в прохладном месте. Дождаться потери 35-40 % массы — это признак готовности.

Например, свиные ноги выдерживают 15-30 дней при +4…+8 °C, а бекон или стейк — около 10 дней при +10 °C.

Современный подход: эквилибриум-засолка

В отличие от классического метода, здесь количество соли рассчитывают точно: берут 3 % от веса куска. Мясо натирают смесью соли и специй, затем вакуумируют и хранят в холодильнике. Так достигается стабильный результат без пересола.

Нитраты и нитриты: важные нюансы

Эти добавки помогают сохранить цвет и защищают продукт от бактерий, но в больших дозах опасны. В разных странах установлены строгие нормы:

для сухой засолки — не более 3,5 унций нитрата на 45 кг мяса;

для жидкой — 7 фунтов на 380 литров рассола;

нитритов — ещё меньше, всего около 1 унции на 45 кг.

Поэтому важно строго следовать рецепту и не превышать дозировки.

Влажная засолка

Для рассола используют воду, соль, сахар, травы и специи. Иногда смесь доводят до кипения, затем остужают. В готовый раствор мясо погружают на несколько часов или дней. По окончании куски промывают и подсушивают.

Ускоренный вариант — вакуумная упаковка с рассолом. Это позволяет равномерно распределить вкус и сократить время приготовления.

Засолка и копчение: в чём разница

Эти методы часто идут в паре, но не одно и то же. Сначала продукт засаливают для консервации, а затем при желании коптят. Копчение не только придаёт аромат, но и частично консервирует мясо.

Плюсы и минусы методов

Метод Плюсы Минусы Сухая засолка Глубокий вкус, плотная текстура Долго готовится Влажная засолка Быстрее, равномерный вкус Более мягкий результат Эквилибриум Точный контроль, без пересола Требуется вакууматор

FAQ

Какой метод выбрать?

Сухая засолка лучше для жирных кусков, влажная — для птицы и крупной говядины.

Сколько хранится готовый продукт?

При правильном хранении в холодильнике — от нескольких недель до месяцев.

Можно ли засаливать рыбу?

Да, для больших кусков используют рассол, для филе — сухую смесь.

Мифы и правда

Миф: домашняя засолка слишком сложна.

Правда: при соблюдении инструкций процесс доступен даже новичку.

Миф: нитриты всегда вредны.

Правда: в допустимых дозах они безопасны и предотвращают опасные бактерии.

А что если попробовать новое

Экспериментируйте с травами и специями: розмарин, чеснок, перец или паприка придают продукту оригинальный вкус. А использование вакууматора позволяет добиться ресторанного качества дома.

3 интересных факта

• Первые упоминания о засолке датируются III тысячелетием до н. э.

• Классическая панчетта готовится минимум 3 месяца.

• В Японии для засолки рыбы традиционно используют мисо-пасту.

Исторический контекст