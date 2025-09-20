Хитрый трюк или воровство? Почему посетители ресторанов уносят это с собой в огромных количествах

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

 Бесплатные стики и саше, то есть порционные упаковки чая, сахара, сливок, кетчупа, а также салфетки и трубочки, стали объектом злоупотребления. С ростом инфляции посетители ресторанов взяли в привычку брать их с собой в неконтролируемых объёмах, что получило название "карманная заправка".

Слова владельца

Виктор Карвальо, владелец Dunkin' Donuts в Массачусетсе, отмечает, что ежедневно видит, как люди забирают с собой множество товаров. Карвальо добавил, что бизнес несёт убытки, и у него нет строгих правил по этому поводу.

Примеры поведения

Некоторые клиенты, например, берут дополнительные салфетки для своих автомобилей или даже целые пакеты с приправами. Эксперт по этикету Розалинда Рэндалл утверждает, что владельцы бизнеса хотят верить, что их клиенты не будут злоупотреблять доверием, однако жизнь показывает обратное.

Как с этим бороться

Рэндалл предлагает: рестораны могут повесить таблички с надписью "Берите столько, сколько нужно", чтобы ограничить количество забираемых товаров.

