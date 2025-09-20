Идеальное яйцо пашот за 4 минуты: способ, который удивит даже опытных кулинаров

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Яйцо пашот — символ изысканной кухни, но на деле его можно приготовить дома без профессиональных навыков. Секрет кроется в простом лайфхаке с кружкой, который избавляет от типичных ошибок.

Яйцо пашот на тосте
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Яйцо пашот на тосте

Подготовка продуктов

Главное — использовать свежее яйцо: тогда белок плотнее и лучше обволакивает желток. Разбейте яйцо в небольшую кружку или пиалу, стараясь не повредить желток. Этот шаг уже снижает риск растекания белка.

Техника приготовления

В кастрюле доведите воду до лёгкого кипения, добавьте немного уксуса. Поднесите кружку максимально близко к поверхности и аккуратно вылейте яйцо одним плавным движением. Благодаря этому белок сразу соберётся вокруг желтка, сохранив правильную форму.

Готовить яйцо пашот нужно 2-4 минуты, в зависимости от того, насколько жидкий желток вы предпочитаете. После варки достаньте яйцо шумовкой и промокните бумажным полотенцем.

Преимущества метода с кружкой

Главный плюс в том, что отпадает необходимость создавать воронку или использовать специальные приспособления. Вы контролируете процесс от начала до конца, а результат — ровное, аккуратное яйцо ресторанного уровня.

А что если…

А что если добавить аромат? В воду можно положить веточку тимьяна или лавровый лист: яйцо впитает лёгкий оттенок вкуса. А вместо уксуса попробовать рисовый или яблочный — они мягче по аромату.

Плюсы и минусы

Плюсы: простота метода, аккуратная форма яйца, подходит даже новичкам.
Минусы: требует свежих яиц, нужно немного практики для идеального результата.

FAQ

Нужно ли всегда добавлять уксус в воду?
Нет, но он помогает белку быстрее свернуться и сохранить форму. Если яйца очень свежие, можно обойтись без уксуса.

Какое яйцо лучше подходит для пашота?
Максимально свежее. Чем свежее яйцо, тем плотнее белок и аккуратнее форма.

Сколько времени варить яйцо пашот?
Обычно 2-4 минуты: 2 минуты для жидкого желтка, 3 — для средней консистенции, 4 — для почти плотного.

Мифы и правда

Миф: яйцо пашот можно приготовить только с помощью водоворота.
Правда: метод с кружкой упрощает процесс и не требует закручивания воды.

Миф: яйцо пашот — это сложно и доступно лишь профессионалам.
Правда: техника проста, достаточно пары тренировок — и результат получится у любого.

Миф: пашот можно сделать только из куриного яйца.
Правда: этот способ подходит и для перепелиных яиц, только время приготовления будет короче.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
