Идеальное яйцо пашот за 4 минуты: способ, который удивит даже опытных кулинаров

Яйцо пашот — символ изысканной кухни, но на деле его можно приготовить дома без профессиональных навыков. Секрет кроется в простом лайфхаке с кружкой, который избавляет от типичных ошибок.
Главное — использовать свежее яйцо: тогда белок плотнее и лучше обволакивает желток. Разбейте яйцо в небольшую кружку или пиалу, стараясь не повредить желток. Этот шаг уже снижает риск растекания белка.
В кастрюле доведите воду до лёгкого кипения, добавьте немного уксуса. Поднесите кружку максимально близко к поверхности и аккуратно вылейте яйцо одним плавным движением. Благодаря этому белок сразу соберётся вокруг желтка, сохранив правильную форму.
Готовить яйцо пашот нужно 2-4 минуты, в зависимости от того, насколько жидкий желток вы предпочитаете. После варки достаньте яйцо шумовкой и промокните бумажным полотенцем.
Главный плюс в том, что отпадает необходимость создавать воронку или использовать специальные приспособления. Вы контролируете процесс от начала до конца, а результат — ровное, аккуратное яйцо ресторанного уровня.
А что если добавить аромат? В воду можно положить веточку тимьяна или лавровый лист: яйцо впитает лёгкий оттенок вкуса. А вместо уксуса попробовать рисовый или яблочный — они мягче по аромату.
Плюсы: простота метода, аккуратная форма яйца, подходит даже новичкам.
Минусы: требует свежих яиц, нужно немного практики для идеального результата.
Нужно ли всегда добавлять уксус в воду?
Нет, но он помогает белку быстрее свернуться и сохранить форму. Если яйца очень свежие, можно обойтись без уксуса.
Какое яйцо лучше подходит для пашота?
Максимально свежее. Чем свежее яйцо, тем плотнее белок и аккуратнее форма.
Сколько времени варить яйцо пашот?
Обычно 2-4 минуты: 2 минуты для жидкого желтка, 3 — для средней консистенции, 4 — для почти плотного.
Миф: яйцо пашот можно приготовить только с помощью водоворота.
Правда: метод с кружкой упрощает процесс и не требует закручивания воды.
Миф: яйцо пашот — это сложно и доступно лишь профессионалам.
Правда: техника проста, достаточно пары тренировок — и результат получится у любого.
Миф: пашот можно сделать только из куриного яйца.
Правда: этот способ подходит и для перепелиных яиц, только время приготовления будет короче.
