Насыщенный лимонный крем и рассыпчатое тесто: секрет десерта, который хочется готовить снова

Еда

Пирог с лимонным кремом — это сочетание нежного песочного теста и освежающей цитрусовой начинки. Такой десерт подойдёт и к семейному чаепитию, и к праздничному столу: он выглядит ярко, а вкус у него — свежий и насыщенный.

Пирог с лимонным кремом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пирог с лимонным кремом

Ингредиенты (на 6 порций)

Для основы понадобится 100 г мягкого сливочного масла, 2 столовые ложки сахара, одно яйцо и 195 г пшеничной хлебопекарной муки. Эти продукты образуют рассыпчатое песочное тесто.

Для крема возьмите 2 лимона (цедру и сок, всего около 120 мл), 2 яйца, 220 г сахара, 30 г крахмала и оставшееся масло. Благодаря этой смеси начинка получается густой, ароматной и с лёгкой кислинкой.

Приготовление

Сначала взбейте масло с сахаром, добавьте яйцо и постепенно всыпьте муку. Замесите тесто, выложите его в форму, сделав бортики, и уберите в холодильник на полчаса.

Тем временем натрите лимонную цедру и выжмите сок. В отдельной миске взбейте яйца с сахаром до светлой массы, вмешайте крахмал и цедру. Масло растопите, соедините с соком и влейте в яично-сахарную смесь. Хорошо перемешайте и вылейте крем на основу.

Выпекайте пирог в духовке при 180 °C около 40 минут, затем полностью остудите. Это важно: остывший крем становится плотным и хорошо держит форму при разрезании.

Подача

Перед подачей украсьте пирог свежими ягодами, дольками лимона или листочками мяты. Получится лёгкий, ароматный и очень красивый десерт.

А что если…

А что если заменить лимон на апельсин или лайм? Получится новый вкус: апельсиновая начинка будет мягче и слаще, а лаймовая — более свежей и пикантной. Для любителей контрастов можно добавить в крем немного имбиря или кокосовой стружки.

Плюсы и минусы

Плюсы: свежий вкус, доступные ингредиенты, эффектная подача.
Минусы: крем требует полного остывания, без него десерт теряет форму.

FAQ

Можно ли приготовить заранее?
Да, пирог можно испечь за день до подачи, он прекрасно держит вкус и форму.

Какой формы лучше использовать?
Глубокую форму 22×12 см, застеленную пергаментом.

Можно ли заменить сливочное масло маргарином?
Лучше не стоит: вкус и текстура будут менее нежными.

Мифы и правда

Миф: лимонный крем всегда получается жидким.
Правда: при добавлении крахмала и полном остывании он держит форму идеально.

Миф: лимонный пирог слишком кислый.
Правда: сахар и масло уравновешивают вкус, оставляя лёгкую свежесть.

Миф: это сложный рецепт.
Правда: достаточно соблюдать пошаговую инструкцию — пирог получается даже у новичков.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
