Домашний кекс с инжиром и шоколадом: десерт, достойный самого уютного вечера

Шоколадный кекс с инжиром — это десерт, который сочетает в себе насыщенный вкус какао, нежное тесто и мягкие кусочки свежего фрукта. Ароматный ганаш и украшение из инжира превращают его в праздничное блюдо, хотя готовить его можно и для уютного домашнего вечера.

Ингредиенты (на 4 порции)

Для кекса понадобятся пять свежих инжиров, примерно 195 граммов пшеничной хлебопекарной муки и две столовые ложки какао-порошка. Жирность теста обеспечат 80 граммов сливочного масла и три с половиной столовые ложки оливкового масла Extra Virgin. В качестве основы используются два куриных яйца, 150 миллилитров молока и чайная ложка эспрессо. Для сладости и аромата добавляется 225 граммов сахара, щепотка соли, половина чайной ложки соды и чайная ложка ванильного экстракта.

Для шоколадного ганаша нужны 120 граммов тёмного шоколада, 126 миллилитров сливок жирностью 33 процента, пара капель ванильного экстракта и щепотка соли.

Для украшения стоит приготовить три свежих инжира и горсть миндальных лепестков.

Подготовка ингредиентов

Заранее достаньте масло из холодильника, чтобы оно стало мягким. Инжир промойте и обсушите. Форму для выпечки застелите пергаментом так, чтобы края бумаги выступали — это облегчит извлечение готового кекса.

Приготовление теста

Нарежьте инжир кубиками и обваляйте в муке, чтобы он равномерно распределился в тесте. В отдельной миске смешайте сухие ингредиенты: муку, какао, соду, соль и порошок эспрессо. В другой миске взбейте сливочное и оливковое масло до кремообразной массы, постепенно подсыпая сахар. Затем добавьте яйца по одному и ванильный экстракт.

Постепенно соедините обе смеси, чередуя сухие ингредиенты с молоком. Когда тесто станет однородным, аккуратно вмешайте инжир. Переложите его в форму, разровняйте и выпекайте при 175 °C около часа. Готовность проверьте зубочисткой: если она выходит сухой — кекс готов.

Шоколадный ганаш

Разогрейте сливки до кипения и влейте их к измельчённому шоколаду. Дайте смеси постоять несколько минут, затем добавьте ваниль и щепотку соли. Взбейте до гладкой консистенции. Остудите 5 минут и равномерно покройте остывший кекс.

Украшение и подача

Свежий инжир нарежьте тонкими кружочками и разложите сверху. Дополните миндальными лепестками — они добавят текстуру и изысканный вид. Подавать такой кекс лучше с чашкой кофе или чая, когда ганаш слегка застынет.

А что если…

Если нет свежего инжира, можно использовать сушёный, предварительно замочив его в тёплой воде. Какао-порошок легко заменить качественным чёрным шоколадом, растопив его и добавив в тесто. Для аромата в ганаш можно добавить щепотку корицы или каплю ликёра.

Плюсы и минусы

Плюсы: десерт выглядит эффектно, сочетает шоколад и фрукты, легко готовится без сложных технологий.

Минусы: калорийный и сладкий, хранится не более двух дней, требует свежего инжира, который не всегда доступен.

FAQ

Можно ли заменить инжир другими фруктами?

Да, подойдут груши, сливы или вишня.

Как хранить кекс?

В холодильнике под плёнкой до двух дней, но лучше есть в день приготовления.

Можно ли готовить без ганаша?

Да, кекс вкусный и сам по себе, но глазурь делает его праздничным.

Мифы и правда

Миф: кексы — это сухая выпечка.

Правда: при правильном рецепте тесто получается влажным и воздушным.

Миф: шоколадные кексы слишком тяжёлые.

Правда: добавление фруктов делает вкус легче и интереснее.