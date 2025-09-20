Аромат лета в банке: раскрываем секрет идеального домашнего томатного соуса на зиму

С приближением холодов последние солнечные помидоры с садовых грядок и рынков идеально подходят для создания восхитительного соуса, который будет напоминать о лете в течение всех холодных месяцев. Этот густой, насыщенный соус с травами станет универсальной основой для множества блюд.
2 кг помидоров (комбинация сортов "коктейль", "романо" и "сердце буффало")
200 г репчатого лука
2 зубчика чеснока
Свежие травы: розмарин, тимьян (включая лимонный), орегано, базилик
70 мл оливкового масла первого отжима
По желанию: перец чили или острый перец
Морская соль и свежемолотый черный перец по вкусу
Подготовка овощей:
Помидоры тщательно вымойте, удалите плодоножки и крупно нарежьте. Лук и чеснок очистите и измельчите кубиками. Травы и перец чили мелко нарежьте.
Обжарка основы:
В толстостенной кастрюле разогрейте оливковое масло. Обжарьте лук до прозрачности (5-7 минут на среднем огне). Добавьте чеснок и перец чили, готовьте еще 1-2 минуты до появления аромата.
Томление:
Добавьте помидоры и травы, доведите до кипения. Уменьшите огонь до минимума и томите под крышкой не менее 2 часов, периодически помешивая. Соус должен уменьшиться в объеме примерно вдвое.
Финишная обработка:
За 10 минут до окончания приготовления добавьте соль и перец. Для однородной текстуры протрите соус через кухонную мельницу или измельчите блендером.
Стерилизация банок: Прокипятите банки и крышки не менее 10 минут
Температура подачи: Разливайте соус горячим в горячие банки
Герметизация: Наполняйте банки до 1 см от края, сверху слой масла 0,5 см
Хранение: Не переворачивайте банки, храните в темном прохладном месте
Для более насыщенного вкуса можно:
Добавить 1 ст. ложку бальзамического уксуса в конце приготовления
Использовать вяленые томаты для глубины вкуса
Добавить морковь для естественной сладости
Экспериментировать с сочетаниями трав
Основа для пасты и пиццы
Соус к мясу и птице
Добавка к супам и рагу
База для соусов и подлив
Этот домашний соус не только сохраняет вкус летних помидоров, но и позволяет контролировать качество ингредиентов. Ароматный, насыщенный и полезный — он станет кулинарным сокровищем вашей кладовой на всю зиму, уверяет actualno.com.
