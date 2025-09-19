500 грамм и фигура мечты: диетолог назвала мясо для идеального фарша и предложила 3 рецепта

Выбор правильного куска мяса для говяжьего фарша играет ключевую роль в создании полезных и вкусных блюд. По словам доктора Майры Соузы, фланк-стейк является оптимальным выбором благодаря низкому содержанию жира.
"Фланг-стейк идеально подходит для говяжьего фарша именно потому, что он очень постный. Другие хорошие варианты — это верхняя часть бедра, верхняя часть бедра и верхняя часть бедра", — поясняет эксперт.
Низкое содержание жира (постные куски).
Наличие соединительной ткани для сочности.
Свежесть и качество исходного продукта.
Отсутствие видимых жировых прослоек.
Доктор Майара рекомендует три здоровых способа приготовления:
Домашние бургеры с минимальным количеством масла.
Мясной рулет с овощной начинкой.
Обжаренный фарш с сезонными овощами.
Что касается приготовления, диетолог советует избегать готовых приправ с усилителями вкуса, пишет minhavida.com.br.
"Приправляя говяжий фарш, не используйте готовые приправы. Используйте натуральные, такие как соль, чёрный перец, розмарин и натуральные травы. И всегда тщательно готовьте, чтобы избежать заражения", — подчеркивает специалист.
500 г говяжьего фарша из фланк-стейка.
2 ст. ложки оливкового масла.
0,5 нарезанной луковицы.
2 зубчика чеснока.
1 стакан вареной кукурузы.
1 стакан нарезанных томатов.
Зелень петрушки.
Соль и перец по вкусу.
500 г постного фарша.
1 морковь кубиками.
1 батат ломтиками.
1 чайот кубиками.
0,5 луковицы.
2 зубчика чеснока.
1 ст. ложка оливкового масла.
1 стакан овощного бульона.
Специи по вкусу.
500 г фарша из верхней части бедра.
0,5 луковицы.
1 яйцо.
1 ст. ложка семян чиа.
0,5 стакана рубленой зелени.
1 зубчик чеснока.
Специи по вкусу.
Используйте посуду с антипригарным покрытием.
Добавляйте минимальное количество масла.
Сочетайте мясо с сезонными овощами.
Контролируйте степень прожарки для сохранения сочности.
Используйте духовку вместо жарки на сковороде.
Правильно выбранное мясо и щадящие методы приготовления позволяют создать полезные блюда из говяжьего фарша, которые сохраняют питательную ценность и натуральный вкус продукта. Сочетание постного мяса с овощами и натуральными специями делает эти блюда подходящими для здорового питания и диетического рациона.
Учёные из США обнаружили, что геном осьминогов сложнее человеческого. Это породило версию об их возможном внеземном происхождении.