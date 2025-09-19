500 грамм и фигура мечты: диетолог назвала мясо для идеального фарша и предложила 3 рецепта

Выбор правильного куска мяса для говяжьего фарша играет ключевую роль в создании полезных и вкусных блюд. По словам доктора Майры Соузы, фланк-стейк является оптимальным выбором благодаря низкому содержанию жира.

Фото: commons.wikimedia.org by X-angel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Рулет

"Фланг-стейк идеально подходит для говяжьего фарша именно потому, что он очень постный. Другие хорошие варианты — это верхняя часть бедра, верхняя часть бедра и верхняя часть бедра", — поясняет эксперт.

Критерии выбора мяса для фарша

Низкое содержание жира (постные куски).

Наличие соединительной ткани для сочности.

Свежесть и качество исходного продукта.

Отсутствие видимых жировых прослоек.

Топ-3 полезных рецепта с говяжьим фаршем

Доктор Майара рекомендует три здоровых способа приготовления:

Домашние бургеры с минимальным количеством масла. Мясной рулет с овощной начинкой. Обжаренный фарш с сезонными овощами.

Что касается приготовления, диетолог советует избегать готовых приправ с усилителями вкуса, пишет minhavida.com.br.

"Приправляя говяжий фарш, не используйте готовые приправы. Используйте натуральные, такие как соль, чёрный перец, розмарин и натуральные травы. И всегда тщательно готовьте, чтобы избежать заражения", — подчеркивает специалист.

Вкусные рецепты для здорового питания

1. Диетический мясной рулет

Ингредиенты

500 г говяжьего фарша из фланк-стейка.

2 ст. ложки оливкового масла.

0,5 нарезанной луковицы.

2 зубчика чеснока.

1 стакан вареной кукурузы.

1 стакан нарезанных томатов.

Зелень петрушки.

Соль и перец по вкусу.

Способ приготовления

Измельчите лук с оливковым маслом и приправами в блендере. Смешайте с фаршем и маринуйте 2 часа в холодильнике. Распределите фарш на фольге, выложите начинку из кукурузы и томатов. Сформируйте рулет и запекайте при 200°C 30 минут (15 минут под фольгой, 15 без нее).

2. Овощное рагу с говяжьим фаршем

Ингредиенты

500 г постного фарша.

1 морковь кубиками.

1 батат ломтиками.

1 чайот кубиками.

0,5 луковицы.

2 зубчика чеснока.

1 ст. ложка оливкового масла.

1 стакан овощного бульона.

Специи по вкусу.

Способ приготовления

Обжарьте лук и чеснок на оливковом масле. Добавьте фарш и готовьте до румяности. Добавьте овощи и бульон, тушите под крышкой 20-25 минут до мягкости овощей. Подавайте с киноа или бурым рисом.

3. ПП-бургеры

Ингредиенты

500 г фарша из верхней части бедра.

0,5 луковицы.

1 яйцо.

1 ст. ложка семян чиа.

0,5 стакана рубленой зелени.

1 зубчик чеснока.

Специи по вкусу.

Способ приготовления

Смешайте все ингредиенты кроме соли. Сформируйте 5 котлет, посолите перед готовкой. Запекайте при 200°C 20 минут или готовьте на антипригарной сковороде без масла.

Важные рекомендации по приготовлению

Используйте посуду с антипригарным покрытием.

Добавляйте минимальное количество масла.

Сочетайте мясо с сезонными овощами.

Контролируйте степень прожарки для сохранения сочности.

Используйте духовку вместо жарки на сковороде.

Правильно выбранное мясо и щадящие методы приготовления позволяют создать полезные блюда из говяжьего фарша, которые сохраняют питательную ценность и натуральный вкус продукта. Сочетание постного мяса с овощами и натуральными специями делает эти блюда подходящими для здорового питания и диетического рациона.