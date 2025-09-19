500 грамм и фигура мечты: диетолог назвала мясо для идеального фарша и предложила 3 рецепта

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Выбор правильного куска мяса для говяжьего фарша играет ключевую роль в создании полезных и вкусных блюд. По словам доктора Майры Соузы, фланк-стейк является оптимальным выбором благодаря низкому содержанию жира.

Рулет
Фото: commons.wikimedia.org by X-angel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
"Фланг-стейк идеально подходит для говяжьего фарша именно потому, что он очень постный. Другие хорошие варианты — это верхняя часть бедра, верхняя часть бедра и верхняя часть бедра", — поясняет эксперт.

Критерии выбора мяса для фарша

  • Низкое содержание жира (постные куски).

  • Наличие соединительной ткани для сочности.

  • Свежесть и качество исходного продукта.

  • Отсутствие видимых жировых прослоек.

Топ-3 полезных рецепта с говяжьим фаршем

Доктор Майара рекомендует три здоровых способа приготовления:

  1. Домашние бургеры с минимальным количеством масла.

  2. Мясной рулет с овощной начинкой.

  3. Обжаренный фарш с сезонными овощами.

Что касается приготовления, диетолог советует избегать готовых приправ с усилителями вкуса, пишет minhavida.com.br.

"Приправляя говяжий фарш, не используйте готовые приправы. Используйте натуральные, такие как соль, чёрный перец, розмарин и натуральные травы. И всегда тщательно готовьте, чтобы избежать заражения", — подчеркивает специалист.

Вкусные рецепты для здорового питания

1. Диетический мясной рулет

Ингредиенты

  • 500 г говяжьего фарша из фланк-стейка.

  • 2 ст. ложки оливкового масла.

  • 0,5 нарезанной луковицы.

  • 2 зубчика чеснока.

  • 1 стакан вареной кукурузы.

  • 1 стакан нарезанных томатов.

  • Зелень петрушки.

  • Соль и перец по вкусу.

Способ приготовления
  1. Измельчите лук с оливковым маслом и приправами в блендере.
  2. Смешайте с фаршем и маринуйте 2 часа в холодильнике.
  3. Распределите фарш на фольге, выложите начинку из кукурузы и томатов.
  4. Сформируйте рулет и запекайте при 200°C 30 минут (15 минут под фольгой, 15 без нее).

2. Овощное рагу с говяжьим фаршем

Ингредиенты

  • 500 г постного фарша.

  • 1 морковь кубиками.

  • 1 батат ломтиками.

  • 1 чайот кубиками.

  • 0,5 луковицы.

  • 2 зубчика чеснока.

  • 1 ст. ложка оливкового масла.

  • 1 стакан овощного бульона.

  • Специи по вкусу.

Способ приготовления
  1. Обжарьте лук и чеснок на оливковом масле.
  2. Добавьте фарш и готовьте до румяности.
  3. Добавьте овощи и бульон, тушите под крышкой 20-25 минут до мягкости овощей.
  4. Подавайте с киноа или бурым рисом.

3. ПП-бургеры

Ингредиенты

  • 500 г фарша из верхней части бедра.

  • 0,5 луковицы.

  • 1 яйцо.

  • 1 ст. ложка семян чиа.

  • 0,5 стакана рубленой зелени.

  • 1 зубчик чеснока.

  • Специи по вкусу.

Способ приготовления
  1. Смешайте все ингредиенты кроме соли.
  2. Сформируйте 5 котлет, посолите перед готовкой.
  3. Запекайте при 200°C 20 минут или готовьте на антипригарной сковороде без масла.

Важные рекомендации по приготовлению

  • Используйте посуду с антипригарным покрытием.

  • Добавляйте минимальное количество масла.

  • Сочетайте мясо с сезонными овощами.

  • Контролируйте степень прожарки для сохранения сочности.

  • Используйте духовку вместо жарки на сковороде.

Правильно выбранное мясо и щадящие методы приготовления позволяют создать полезные блюда из говяжьего фарша, которые сохраняют питательную ценность и натуральный вкус продукта. Сочетание постного мяса с овощами и натуральными специями делает эти блюда подходящими для здорового питания и диетического рациона.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
