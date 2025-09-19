Этот метод разморозки фарша поразит вас: просто и эффективно

В соцсетях распространился ролик, где женщина делится способом быстрой разморозки мясного фарша.

Фото: ask.chadgpt.ru is licensed under free for commercial use замороженный мясной фарш

Процесс разморозки

На кадрах видно, как достаются две широкие сковородки. В одной оказался пакет с замороженным фаршем. Другой сковородой накрыли фарш сверху и оставили для разморозки. Видимо, этот хитрый метод действительно ускоряет процесс, если судить по довольному лицу хозяйки сковородок

В чём секрет

Металл обладает отличной теплопроводностью и передаёт тепло мясу гораздо эффективнее, чем обычный воздух. Для ещё более быстрого результата можно налить горячую воду в контейнер и поставить его на верхнюю сковородку.

Лучшее место для разморозки — холодильник

Однако, согласно рекомендациям экспертов в области пищевой безопасности, самым безопасным способом разморозки мяса является использование холодильника. Этот метод обеспечивает равномерное и безопасное размораживание, минимизируя риск размножения бактерий. После полной разморозки рекомендуется употребить мясо в течение суток.