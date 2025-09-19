Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Молочный парадокс Венгрии: число ферм сокращается, но объёмы производства на высоте
Вздутие и боли мешают тренироваться? Эта упрощённая диета спасает ЖКТ
Брови как чёрные гусеницы: одна ошибка в макияже способна состарить на десять лет
Прощайте, сухие котлеты: эти ингредиенты подарят сочность и незабываемый вкус
Безмолвная бездна выдала секрет: скрытая гора меняет карты и угрожает кораблям Тихого океана
Не всё так гладко, но надежда есть: цифры, которые говорят о скрытой силе экономики России
Категория B открывает больше, чем легковушка: какие ТС доступны с этими правами
Раскрыт секрет: почему врачи доверяют дженерикам больше, чем вы думаете
В Ижевск на грани эпидемии: что делать, чтобы защитить домашних питомцев от бешенства

Этот метод разморозки фарша поразит вас: просто и эффективно

Еда

В соцсетях распространился ролик, где женщина делится способом быстрой разморозки мясного фарша.

замороженный мясной фарш
Фото: ask.chadgpt.ru is licensed under free for commercial use
замороженный мясной фарш

Процесс разморозки

На кадрах видно, как достаются две широкие сковородки. В одной оказался пакет с замороженным фаршем. Другой сковородой накрыли фарш сверху и оставили для разморозки. Видимо, этот хитрый метод действительно ускоряет процесс, если судить по довольному лицу хозяйки сковородок

В чём секрет

Металл обладает отличной теплопроводностью и передаёт тепло мясу гораздо эффективнее, чем обычный воздух. Для ещё более быстрого результата можно налить горячую воду в контейнер и поставить его на верхнюю сковородку.

Лучшее место для разморозки — холодильник

Однако, согласно рекомендациям экспертов в области пищевой безопасности, самым безопасным способом разморозки мяса является использование холодильника. Этот метод обеспечивает равномерное и безопасное размораживание, минимизируя риск размножения бактерий. После полной разморозки рекомендуется употребить мясо в течение суток.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Домашние животные
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Общество
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик
Домашние животные
Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик
Популярное
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо

Таймень — рыба-легенда сибирских рек. Её называют речным тигром за силу, хищный характер и уникальную повадку. Почему эта рыба так ценится рыболовами и охраняется государством.

Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Природный эликсир молодости у вас под рукой: всего одна ложка творит чудеса каждый день
Когда голод наступал с полей, в бой шёл хорёк: как маленький зверёк спасал урожай в СССР
Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев Секретный автомобиль Сталина: что скрывает история бронированного ЗиС-110 Сергей Милешкин Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев
Заморозка белых грибов: всего одна ошибка испортит этих царей леса — узнайте, как её избежать
Трамп взорвал Евросоюз: вот что он предложил вместо санкций России
Названо животное, которое практически не спит: его выносливости позавидует любой человек
Названо животное, которое практически не спит: его выносливости позавидует любой человек
Последние материалы
Вздутие и боли мешают тренироваться? Эта упрощённая диета спасает ЖКТ
Брови как чёрные гусеницы: одна ошибка в макияже способна состарить на десять лет
Прощайте, сухие котлеты: эти ингредиенты подарят сочность и незабываемый вкус
Безмолвная бездна выдала секрет: скрытая гора меняет карты и угрожает кораблям Тихого океана
Не всё так гладко, но надежда есть: цифры, которые говорят о скрытой силе экономики России
Категория B открывает больше, чем легковушка: какие ТС доступны с этими правами
Раскрыт секрет: почему врачи доверяют дженерикам больше, чем вы думаете
В Ижевск на грани эпидемии: что делать, чтобы защитить домашних питомцев от бешенства
Хвостатый хаос в вашей квартире? Эти хитрости победят шерсть и запахи без лишних усилий
Гипнотическая сила: как Мария Погребняк укладывает сына спать всего за 10 секунд
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.