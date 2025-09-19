Прощайте, сухие котлеты: эти ингредиенты подарят сочность и незабываемый вкус

Котлеты — классика чешской кухни. Бывает, что они получаются не такими мягкими и сочными, как хотелось бы.

Вот несколько полезных советов для приготовления сочных котлеток из мясного фарша:

1. Выбор мяса: смешайте свинину и говядину. Это даст не только сочный, но и насыщенный вкус.

2. Добавление ингредиентов: чем больше добавок в фарше, тем пышнее и вкуснее будут котлетки Обязательно немного воды (2 ст. ложки на 500 г) — бабушкина хитрость, которая поможет сделать их более сочными.

3. Специи: не забудьте про соль и перец.

4. Вместо панировочных сухарей натрите картофель на крупной тёрке и добавьте в фарш (1 картофель на 500 г).

5. Для плотной текстуры: добавьте яйцо и лук.

В завершение в фарш положить мелко нарезанную зелень и щепотку мускатного ореха.