Прощайте, сухие котлеты: эти ингредиенты подарят сочность и незабываемый вкус

Котлеты — классика чешской кухни. Бывает, что они получаются не такими мягкими и сочными, как хотелось бы.
Вот несколько полезных советов для приготовления сочных котлеток из мясного фарша:
1. Выбор мяса: смешайте свинину и говядину. Это даст не только сочный, но и насыщенный вкус.
2. Добавление ингредиентов: чем больше добавок в фарше, тем пышнее и вкуснее будут котлетки Обязательно немного воды (2 ст. ложки на 500 г) — бабушкина хитрость, которая поможет сделать их более сочными.
3. Специи: не забудьте про соль и перец.
4. Вместо панировочных сухарей натрите картофель на крупной тёрке и добавьте в фарш (1 картофель на 500 г).
5. Для плотной текстуры: добавьте яйцо и лук.
В завершение в фарш положить мелко нарезанную зелень и щепотку мускатного ореха.
