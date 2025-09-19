Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Молочный парадокс Венгрии: число ферм сокращается, но объёмы производства на высоте
Этот метод разморозки фарша поразит вас: просто и эффективно
Вздутие и боли мешают тренироваться? Эта упрощённая диета спасает ЖКТ
Брови как чёрные гусеницы: одна ошибка в макияже способна состарить на десять лет
Безмолвная бездна выдала секрет: скрытая гора меняет карты и угрожает кораблям Тихого океана
Не всё так гладко, но надежда есть: цифры, которые говорят о скрытой силе экономики России
Категория B открывает больше, чем легковушка: какие ТС доступны с этими правами
Раскрыт секрет: почему врачи доверяют дженерикам больше, чем вы думаете
В Ижевск на грани эпидемии: что делать, чтобы защитить домашних питомцев от бешенства

Прощайте, сухие котлеты: эти ингредиенты подарят сочность и незабываемый вкус

1:01
Еда

Котлеты — классика чешской кухни. Бывает, что они получаются не такими мягкими и сочными, как хотелось бы. 

Классические котлеты по-домашнему
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Классические котлеты по-домашнему

Вот несколько полезных советов для приготовления сочных котлеток из мясного фарша:

1. Выбор мяса: смешайте свинину и говядину. Это даст не только сочный, но и насыщенный вкус.

2. Добавление ингредиентов: чем больше добавок в фарше, тем пышнее и вкуснее будут котлетки Обязательно немного воды (2 ст. ложки на 500 г) — бабушкина хитрость, которая поможет сделать их более сочными.

3. Специи: не забудьте про соль и перец.

4. Вместо панировочных сухарей натрите картофель на крупной тёрке и добавьте в фарш (1 картофель на 500 г). 

5. Для плотной текстуры: добавьте яйцо и лук.

В завершение в фарш положить мелко нарезанную зелень и щепотку мускатного ореха.

 

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Домашние животные
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Красота и стиль
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Домашние животные
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Популярное
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо

Таймень — рыба-легенда сибирских рек. Её называют речным тигром за силу, хищный характер и уникальную повадку. Почему эта рыба так ценится рыболовами и охраняется государством.

Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Природный эликсир молодости у вас под рукой: всего одна ложка творит чудеса каждый день
Когда голод наступал с полей, в бой шёл хорёк: как маленький зверёк спасал урожай в СССР
Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев Секретный автомобиль Сталина: что скрывает история бронированного ЗиС-110 Сергей Милешкин Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев
Заморозка белых грибов: всего одна ошибка испортит этих царей леса — узнайте, как её избежать
Трамп взорвал Евросоюз: вот что он предложил вместо санкций России
Названо животное, которое практически не спит: его выносливости позавидует любой человек
Названо животное, которое практически не спит: его выносливости позавидует любой человек
Последние материалы
Вздутие и боли мешают тренироваться? Эта упрощённая диета спасает ЖКТ
Брови как чёрные гусеницы: одна ошибка в макияже способна состарить на десять лет
Прощайте, сухие котлеты: эти ингредиенты подарят сочность и незабываемый вкус
Безмолвная бездна выдала секрет: скрытая гора меняет карты и угрожает кораблям Тихого океана
Не всё так гладко, но надежда есть: цифры, которые говорят о скрытой силе экономики России
Категория B открывает больше, чем легковушка: какие ТС доступны с этими правами
Раскрыт секрет: почему врачи доверяют дженерикам больше, чем вы думаете
В Ижевск на грани эпидемии: что делать, чтобы защитить домашних питомцев от бешенства
Хвостатый хаос в вашей квартире? Эти хитрости победят шерсть и запахи без лишних усилий
Гипнотическая сила: как Мария Погребняк укладывает сына спать всего за 10 секунд
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.