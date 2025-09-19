Создайте десерт мечты: шоколадная основа, сливочный крем и насыщенный вкус матча в каждой ложке

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:03
Еда

Матча-чизкейк без выпечки — это нежный десерт, который соединяет в себе сливочный вкус крема и утончённую горчинку японского зелёного чая. Такое сочетание давно покорило гурманов: оно выглядит эффектно и при этом не требует сложной выпечки. Готовить его можно в домашних условиях, используя доступные продукты и простые инструменты вроде миксера и блендера. Главное — правильно подобрать сорт матча и соблюдать пропорции.

Матча-чизкейк без выпечки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Матча-чизкейк без выпечки

Какой сорт матча выбрать для чизкейка

Вкус готового чизкейка напрямую зависит от качества и категории порошкового чая. Для кулинарных рецептов часто используют "кулинарный" или "стандартный" сорта — они ярче по вкусу, заметнее отдают травой и лёгкой горечью. Если же хочется мягкого, сливочного оттенка, лучше брать "премиум", "церемониальный" или "супер премиум". Эти разновидности раскрываются особенно гармонично в молочных десертах. При этом слово "премиум" означает уровень качества, но не всегда связано с высокой ценой.

Для шоколадной основы допустимо использовать белый шоколад. Он не повлияет на зелёный оттенок матча и придаст крему дополнительную сладость. Если хочется кислинки, подойдёт белый шоколад с добавлением лайма.

Ингредиенты (на 4 порции)

Основа:

  • Шоколадное печенье — 80 г

  • Сливочное масло — 30 г

Кремовый слой:

  • Сливки 33% — 420 мл

  • Сливочный сыр — 450 г

  • Белый шоколад — 180 г

  • Вода — 50 мл

  • Лимон — 0,5 шт.

  • Порошок матча — 2 ч. л.

  • Желатин — 2 ч. л.

По желанию можно добавить кофе для подачи.

Основа чизкейка

Измельчите шоколадное печенье в блендере и соедините его с растопленным сливочным маслом. Получившуюся крошку выложите в кулинарное кольцо или разъёмную форму и плотно утрамбуйте. Основа должна получиться равномерной и устойчивой.

Приготовление крема

Замочите желатин в холодной воде, а часть сливок смешайте с порошком матча и пробейте блендером до однородности. Белый шоколад растопите на водяной бане или в микроволновке. В отдельной миске соедините сливочный сыр и оставшиеся сливки, добавьте натёртую цедру и сок лимона, затем введите растопленный шоколад и половину сливочной смеси с матчей.

Сборка десерта

После этого добавьте растворённый желатин и аккуратно перемешайте. Крем выложите на основу и поставьте в холодильник на 15 минут. Сверху распределите оставшуюся часть смеси со сливками и матчей, снова охладите минимум 2 часа, пока десерт не застынет.

Подача

Перед подачей снимите кольцо и украсьте поверхность чизкейка порошком матча. Нарежьте на порции и подавайте с чашкой свежесваренного кофе или зелёного чая.

Мифы и правда

  • Миф: Чизкейк без выпечки всегда получается жидким.
    Правда: при правильной пропорции желатина крем хорошо держит форму.

  • Миф: Для десертов подойдёт любой матча.
    Правда: дешёвый порошок может дать горечь и испортить вкус.

  • Миф: Чизкейк с матчей слишком калорийный.
    Правда: калорийность можно снизить, заменив часть продуктов на лёгкие аналоги.

3 интересных факта

• В Японии матча традиционно используют в чайных церемониях, но кулинарные версии давно стали популярны в десертах.
• Цвет матча зависит от условий выращивания: чем больше тень, тем насыщеннее зелёный оттенок.
• В 100 г матча содержится почти в пять раз больше антиоксидантов, чем в чёрном шоколаде.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
