Почему опытные хозяйки больше не добавляют яйца в тесто: секрет нежных и ажурных блинчиков

3:59
Еда

Многие хозяйки привыкли считать, что яйца — обязательный ингредиент в тесте для блинов. Однако практика показывает: без них можно обойтись, и при этом получить не менее вкусный и аппетитный результат. Современная кухня предлагает множество заменителей, которые прекрасно справляются с задачей связывать продукты и сохранять нужную консистенцию.

Блины
Фото: Designed by Freepik by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блины

Зачем добавляют яйца в тесто

В кулинарии яйца выполняют разные функции. В случае с блинами они нужны в первую очередь для того, чтобы "скрепить" тесто и удержать внутри пузырьки воздуха, попавшие туда при взбивании. Именно за счёт воздуха, а не самих яиц, блинчики получаются более пышными.

Мягкость и нежность тоже не зависят от яиц напрямую. Поэтому смело можно отказаться от этого продукта, заменив его другими ингредиентами, которые легко найти на кухне.

Чем заменить яйца в тесте для блинов

1. Сметана

Обычная жирная сметана (от 20 % и выше) прекрасно справляется с ролью яиц. Достаточно добавить одну столовую ложку в тесто комнатной температуры, чтобы получить воздушную и мягкую структуру.

2. Майонез

Три ложки майонеза заменяют сразу два яйца. Соус можно использовать магазинный или домашний. Второй вариант предпочтительнее — так вы будете уверены в качестве продуктов.

3. Банан

Созревший банан придаёт тесту лёгкий фруктовый привкус и отлично связывает ингредиенты. Половины крупного фрукта достаточно для порции теста. Его можно размять вилкой или измельчить в блендере. При желании банан заменяют яблочным пюре — четверть стакана вполне достаточно.

4. Овощное пюре

Если хочется избежать сладковатого вкуса, используйте пюре из кабачка, тыквы или авокадо. Блины получаются более плотными, но при этом сохраняют приятный вкус и аромат.

5. Аквафаба

Это необычный ингредиент, который стал популярным у веганов. Аквафаба — это взбитая жидкость, оставшаяся после варки нута или фасоли. Она имеет нейтральный вкус, но при этом отлично удерживает тесто. Хранить её можно в холодильнике до недели или заморозить.

6. Взбитые сливки

Сливки жирностью не менее 20 % легко заменить яйца. Достаточно полстакана, взбитого до густой пены. Они сделают блинчики нежными и мягкими.

7. Разрыхлитель с маслом

Простой вариант — смешать две чайные ложки разрыхлителя с ложкой оливкового масла и парой ложек воды. Эта смесь придаст тесту лёгкость и поможет блинам подняться.

8. Другие варианты

Часто используют также крахмал, овсяные хлопья или семена льна. Последние особенно популярны у вегетарианцев: размолотые семена при смешивании с водой превращаются в клейкую массу, способную заменить яйцо.

Полезные советы

  • Чтобы блины получались тонкими и не рвались, тесто должно быть без комков, поэтому просеивание муки и тщательное перемешивание остаются обязательными.
  • Если вы используете сладкие заменители (банан или яблочное пюре), уменьшите количество сахара в рецепте.
  • Для несладких блинов лучше подходят овощное пюре или аквафаба.

Отсутствие яиц вовсе не повод отказываться от любимых блинов. Сметана, банан, майонез, аквафаба и другие продукты способны прекрасно заменить этот ингредиент, сохраняя вкус, аромат и текстуру блюда. Экспериментируя с разными вариантами, можно открыть новые интересные вкусовые сочетания и сделать привычный рецепт ещё разнообразнее.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
