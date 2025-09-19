Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Всё для любимой: Меладзе рассказал о самом романтичном поступке для Альбины Джанабаевой
Мечтаете об электромобиле? Механика осталась в прошлом — и вот почему
Финансовый тупик? Самозанятые рассказали о проблемах с кредитами
Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик
Всё, что кремы не могут: секрет пилингов, которые запускают вторую молодость кожи
Белая ложка меняет правила игры: привычная добавка к еде оказалась источником скрытой силы
Генетический код может быть прочитан: как дипептиды могут раскрыть секрет возникновения языка жизни
Денежное дерево с характером: почему оно то приносит удачу, то забирает силы
Евгений Петросян открыл секреты воспитания: чем удивляет его сын Ваган

Русская классика с корейским акцентом: блюдо, которое удивит даже тех, кто ел пельмени всю жизнь

Еда

Пельмени — одно из самых любимых блюд в странах постсоветского пространства. Для одних они остаются классикой в виде варёного варианта со сметаной или маслом, а другие считают, что настоящий вкус раскрывается только после обжарки. Однако кулинарные традиции не стоят на месте: в разных странах появляются собственные версии привычного блюда. И особого внимания заслуживает корейский способ приготовления пельменей, который превращает их в сочное и ароматное угощение с азиатскими нотками.

Корейские пельмени на сковороде
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Корейские пельмени на сковороде

Пельмени в мировой кухне

Хотя принято считать, что пельмени — исконно русское или сибирское блюдо, на самом деле подобные изделия из теста с мясной начинкой существуют в кухнях многих народов. В Китае — это цзяоцзы, в Грузии — хинкали, в Италии — равиоли. Корейцы тоже внесли свою лепту, предложив оригинальный способ приготовления. Их секрет — сочетание привычной обжарки с соусом, который одновременно делает пельмени мягкими и при этом сохраняет хрустящую корочку.

Чем особа корейская версия

Главное отличие заключается в том, что пельмени готовятся не просто на сковороде, а с добавлением ароматного соуса на основе соевого соуса, чеснока и уксуса. Такая технология придаёт блюду особый вкус, а также делает его более сочным. Благодаря комбинации обжарки и тушения в соусе тесто не пересушивается, а внутри сохраняется нежность начинки.

В итоге получается интересный баланс: снаружи — румяная золотистая корочка, внутри — сочное мясо, а сверху — пикантная заправка с азиатскими нотами.

Ингредиенты

Для приготовления пельменей по-корейски понадобятся доступные продукты:

  • 500 г замороженных пельменей;
  • 1 луковица;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 2 ст. л. растительного масла;
  • 30 мл соевого соуса;
  • 2 ст. л. винного уксуса;
  • 100 мл воды;
  • соль и молотый чёрный перец по вкусу.

Дополнительно можно использовать кунжут — он придаст блюду ещё больше аромата и подчеркнёт азиатский стиль подачи.

Этапы приготовления

  1. Разогрейте сковороду и налейте растительное масло. Выложите пельмени и обжарьте их с обеих сторон до появления хрустящей корочки. Обычно на это уходит по 5 минут с каждой стороны.

  2. В сковороду добавьте соевый соус и воду, затем приправьте солью и молотым перцем. Накройте крышкой и оставьте на 10 минут, чтобы пельмени хорошо пропарились и пропитались вкусом соуса.

  3. Пока пельмени готовятся, измельчите лук и чеснок, добавьте винный уксус и перемешайте. Этой смесью приправьте готовое блюдо перед подачей.

  4. В завершение посыпьте пельмени кунжутом — он добавит лёгкую ореховую нотку.

Полезные советы

  • Для более яркого вкуса можно заменить обычный соевый соус на тёмный или добавить немного острого перца.
  • Если нет винного уксуса, используйте рисовый — он ещё сильнее подчеркнёт азиатский колорит.
  • Чтобы блюдо выглядело эффектнее, подавайте его прямо в сковороде, дополнив зелёным луком или кинзой.

Корейский способ приготовления пельменей доказывает: даже самое привычное блюдо можно превратить в кулинарное открытие. Немного фантазии, простые продукты и правильные акценты — и на столе появляется не просто сытный ужин, а оригинальное угощение с азиатским характером.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Наука и техника
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Наука столкнулась с парадоксом: рекордная глубина открыла обитателей с уникальной стойкостью
Домашние животные
Наука столкнулась с парадоксом: рекордная глубина открыла обитателей с уникальной стойкостью
Нажал один раз — и забыл про штрафы: скрытая возможность руля, о которой мало кто знает
Авто
Нажал один раз — и забыл про штрафы: скрытая возможность руля, о которой мало кто знает
Популярное
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо

Таймень — рыба-легенда сибирских рек. Её называют речным тигром за силу, хищный характер и уникальную повадку. Почему эта рыба так ценится рыболовами и охраняется государством.

Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Когда голод наступал с полей, в бой шёл хорёк: как маленький зверёк спасал урожай в СССР
Трамп взорвал Евросоюз: вот что он предложил вместо санкций России
Редкая находка: раритетные ВАЗы с роторным двигателем стали объектом охоты коллекционеров Сергей Милешкин Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Заморозка белых грибов: всего одна ошибка испортит этих царей леса — узнайте, как её избежать
Названо животное, которое практически не спит: его выносливости позавидует любой человек
Малина растёт, но не плодоносит? Один приём превращает зелень в ягоды
Малина растёт, но не плодоносит? Один приём превращает зелень в ягоды
Последние материалы
Евгений Петросян открыл секреты воспитания: чем удивляет его сын Ваган
Скрытая бактерия на тарелке: теперь её можно выявить быстрее, чем когда-либо
Север таит новую угрозу: почему чистейшие воды стали ядовитыми
Глубины Аргентины открыли новый мир: загадочные создания, которых никто не ждал — фантастика океана
Маршрут Романовых ожил спустя век: путешествие с тайной развязкой
619 миллионов долларов: Россия резко увеличила закупки автомобилей из Южной Кореи
Казахстан обновил правила: автомобильные номера 2026 года — что нужно знать автовладельцам
Осторожно: варенье: почему нельзя варить из того, что жалко выбросить
Ипотека станет ближе: эти профессии копят на взнос в рекордно короткие сроки — и это не финансисты
Садоводы спорят веками: стоит ли обрезать пионы сразу после цветения или стоит подождать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.