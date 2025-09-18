16 кусочков счастья: рецепт брауни с орехами и шоколадом, который покорит всех

Брауни — вкусное и невероятно шоколадное угощение, которое покоряет сердца сладкоежек по всему миру. Оно обладает мягкой, влажной текстурой и насыщенным вкусом, что делает его идеальным десертом для любого случая.
1. Разогрейте духовку до 175°C. Подготовьте квадратную форму для выпечки (23 см) с антипригарным спреем и пергаментом.
2. Замесите тесто для брауни по инструкции на упаковке, выложите его в форму и разровняйте.
3. Выпекайте 25-30 минут.
4. Пока брауни печётся, приготовьте начинку: смешайте сгущёнку, растоплённое масло, крекеры, орехи пекан, ириски, кокос и шоколад. Перемешай до однородной массы.
5. Когда брауни будет готов, равномерно распределяй начинку и снова выпекайте 20-25 минут, пока начинка не станет золотистой.
6. Охладите пирог на решетке в течение полутора часов, потом вытащите его, потянув за края пергамента, и нарежь на 16 кусочков.
Таймень — рыба-легенда сибирских рек. Её называют речным тигром за силу, хищный характер и уникальную повадку. Почему эта рыба так ценится рыболовами и охраняется государством.