16 кусочков счастья: рецепт брауни с орехами и шоколадом, который покорит всех

1:47
Еда

Брауни — вкусное и невероятно шоколадное угощение, которое покоряет сердца сладкоежек по всему миру. Оно обладает мягкой, влажной текстурой и насыщенным вкусом, что делает его идеальным десертом для любого случая. 

брауни
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
брауни

Ингредиенты

  • 500 г сухой смеси для шоколадных пирожных (брауни), вода, растительное масло и яйца по инструкции;
  • 400 г сгущённого молока;
  • 60 г растоплённого несолёного сливочного масла;
  • крекер измельченный;
  • 1 стакан порубленных орехов пекан;
  • 1,5 стакана кусочков ирисок или карамели;
  • ⅓ стакана кокосовой стружки;
  • ¼ стакана полусладкого шоколада в каплях;
  • три четверти чайной ложки пищевой соли.

Приготовление

1. Разогрейте духовку до 175°C. Подготовьте квадратную форму для выпечки (23 см) с антипригарным спреем и пергаментом.

2. Замесите тесто для брауни по инструкции на упаковке, выложите его в форму и разровняйте.

3. Выпекайте 25-30 минут.

4. Пока брауни печётся, приготовьте начинку: смешайте сгущёнку, растоплённое масло, крекеры, орехи пекан, ириски, кокос и шоколад. Перемешай до однородной массы.

5. Когда брауни будет готов, равномерно распределяй начинку и снова выпекайте 20-25 минут, пока начинка не станет золотистой.

6. Охладите пирог на решетке в течение полутора часов, потом вытащите его, потянув за края пергамента, и нарежь на 16 кусочков.

