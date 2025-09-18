Эти каннеллони исчезают с тарелок за считанные минуты: рецепт стоит сохранить

Чтобы приготовить это итальянское блюдо — каннеллони с начинкой из ветчины и сыра — вам понадобятся листы для лазаньи, сыр моцарелла, ароматная ветчина и пикантный томатный соус.

Фото: ask.chadgpt.ru is licensed under free for commercial use каннеллони

Каннеллони — прекрасный выбор для обеда или ужина. Блюдо также идеально подойдёт для особых случаев и несомненно поразит ваших гостей.

Ингредиенты

500 гр. листов для лазаньи,

200 гр. белого соуса,

250 гр. нарезанной ветчины,

250 гр. нарезанного сыра моцарелла,

500 гр. томатного соуса,

тёртый пармезан — по вкусу.

Приготовление