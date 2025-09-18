Эти каннеллони исчезают с тарелок за считанные минуты: рецепт стоит сохранить

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:33
Еда

Чтобы приготовить это итальянское блюдо — каннеллони с начинкой из ветчины и сыра — вам понадобятся листы для лазаньи, сыр моцарелла, ароматная ветчина и пикантный томатный соус. 

каннеллони
Фото: ask.chadgpt.ru is licensed under free for commercial use
каннеллони

Каннеллони — прекрасный выбор для обеда или ужина. Блюдо также идеально подойдёт для особых случаев и несомненно поразит ваших гостей.

Ингредиенты

  • 500 гр. листов для лазаньи,
  • 200 гр. белого соуса,
  • 250 гр. нарезанной ветчины,
  • 250 гр. нарезанного сыра моцарелла,
  • 500 гр. томатного соуса,
  • тёртый пармезан — по вкусу.

Приготовление

  1. Отварите листы лазаньи в кипящей воде, следуя указаниям на упаковке.
    Подготовьте форму для запекания, смазав её небольшим количеством оливкового масла, чтобы избежать прилипания.
  2. Разложите отваренные листы лазаньи на рабочей поверхности и поочередно выложите на каждый лист немного белого соуса, ломтик ветчины и ломтик моцареллы. Аккуратно сверните каждый лист с начинкой в трубочку, формируя каннеллони.
  3. Переложите сформированные каннеллони в подготовленную форму для запекания.
  4. Равномерно покройте каннеллони томатным соусом.
  5. Посыпьте все сверху тертым сыром пармезан.
  6. Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут, или пока сыр полностью не расплавится и не приобретёт золотистый цвет.
Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
