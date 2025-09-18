Эти каннеллони исчезают с тарелок за считанные минуты: рецепт стоит сохранить

Чтобы приготовить это итальянское блюдо — каннеллони с начинкой из ветчины и сыра — вам понадобятся листы для лазаньи, сыр моцарелла, ароматная ветчина и пикантный томатный соус.
каннеллони
Каннеллони — прекрасный выбор для обеда или ужина. Блюдо также идеально подойдёт для особых случаев и несомненно поразит ваших гостей.
Ингредиенты
500 гр. листов для лазаньи,
200 гр. белого соуса,
250 гр. нарезанной ветчины,
250 гр. нарезанного сыра моцарелла,
500 гр. томатного соуса,
тёртый пармезан — по вкусу.
Приготовление
Отварите листы лазаньи в кипящей воде, следуя указаниям на упаковке. Подготовьте форму для запекания, смазав её небольшим количеством оливкового масла, чтобы избежать прилипания.
Разложите отваренные листы лазаньи на рабочей поверхности и поочередно выложите на каждый лист немного белого соуса, ломтик ветчины и ломтик моцареллы. Аккуратно сверните каждый лист с начинкой в трубочку, формируя каннеллони.
Переложите сформированные каннеллони в подготовленную форму для запекания.
Равномерно покройте каннеллони томатным соусом.
Посыпьте все сверху тертым сыром пармезан.
Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут, или пока сыр полностью не расплавится и не приобретёт золотистый цвет.