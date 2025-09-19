Секрет Мэри Берри: этот соус превратит обычный картофель в мундире в деликатес

Картофель в мундире — это гораздо больше, чем просто запеченный корнеплод; это кулинарный символ Великобритании. Идеальное блюдо представляет собой горячую, обжаренную до хрустящей корочки картофелину, под золотистой кожурой которой скрывается нежная, тающая во рту мякоть. От скромных школьных обедов до шумных уличных рынков — этот сытный, доступный и невероятно универсальный вариант давно стал национальным фаворитом.

Традиционная начинка в виде щепотки тертого чеддера, безусловно, классика. Однако существует более изысканная и сливочная альтернатива, которую обожает легендарная британский шеф-повар и автор кулинарных бестселлеров Мэри Берри. Ее секретное оружие — несколько ложек фирменной заправки с голубым сыром, которая придает блюду мощный пикантный акцент без необходимости использовать длинный список ингредиентов.

Как сообщает Express, этот соус, позиционируемый как "самый продаваемый в Великобритании", выходит далеко за рамки заправки для салатов. Он служит идеальным завершающим штрихом, придающим картофелю соленость, приятную кислинку и глубокие ноты умами.

Совет по выбору картофеля: Для идеально пушистой текстуры внутри лучше всего подходят сорта с высоким содержанием крахмала, такие как Марис Пайпер (Maris Piper) или Кинг Эдвард (King Edward). Их рассыпчатая структура идеально впитывает соус и масло. Однако любой другой крупный крахмалистый сорт также отлично подойдет.

Рецепт: картофель в мундире с голубым сыром по мотивам Мэри Берри

Этот рецепт сочетает хрустящую кожуру, нежную мякоть и пикантную, насыщенную начинку.

Ингредиенты (на 2 порции):

2 большие картофелины (сорта Марис Пайпер или Кинг Эдвард)

15 г сливочного масла (комнатной температуры)

3 ст. л. заправки с голубым сыром (например, от Mary Berry)

5 г тертого зрелого сыра Чеддер (для дополнительной глубины вкуса)

50 г грецких орехов, грубо измельченных

1 стебель сельдерея, мелко нарезанный (для свежести и хруста)

50 г помидоров черри, разрезанных на четвертинки

Свежий зеленый лук или шнитт-лук, измельченный (для подачи)

Метод приготовления:

Подготовка картофеля (заранее): Тщательно вымойте картофелины и проткните их кожуру вилкой в нескольких местах по всей поверхности. Это критически важный шаг, позволяющий пару выходить наружу во время запекания и предотвращающий разрыв кожуры. Сокращение времени (лайфхак): Для ускорения процесса можно предварительно недоварить картофель в микроволновой печи. Для этого поместите его на блюдо и готовьте на высокой мощности в течение 5-7 минут. Это значительно сократит последующее время запекания в духовке. Запекание: Разогрейте духовку до 200°C (или 180°C с режимом конвекции; для газовых плит — отметка 6). Натрите кожуру картофеля растительным маслом и щедро посолите крупной солью — это обеспечит идеальную хрустящую корочку. Запекайте на решетке или противне в течение 50-75 минут (время зависит от размера картофелин и предварительной подготовки). Он готов, когда кожура станет золотистой и хрустящей, а мякоть — полностью мягкой (проверяется ножом или шпажкой). Сборка: Дайте картофелю немного остыть, чтобы его можно было держать в руках. Острым ножом сделайте крестообразный надрез на каждой картофелине и аккуратно разомните мякоть вилкой изнутри. Добавление начинки: В середину каждой картофелины положите кусочек сливочного масла, чтобы оно растаяло от остаточного тепла. Полейте заправкой с голубым сыром. Сверху посыпьте тертым чеддером, который расплавится от жара. Подача: Украсьте блюдо измельченными грецкими орехами, свежим сельдереем, помидорами черри и обильно посыпьте зеленым луком. Подавайте немедленно, пока картофель остается горячим.

Альтернативы и варианты подачи

Если у вас нет доступа к готовой заправке, ее легко можно приготовить самостоятельно или заменить.

Домашняя заправка с голубым сыром: Разомните 50 г голубого сыра (Дор Блю, Горгонзола) вилкой и смешайте с 100 г сметаны или греческого йогурта, добавьте столовую ложку лимонного сока, соль и перец по вкусу.

Для вегетарианцев: Убедитесь, что используемые сыры и заправка не содержат сычужный фермент животного происхождения.

Подача: Это блюдо самодостаточно, но оно также отлично выполняет роль гарнира к жареному стейку или запеченной курице. Для полного погружения в британскую атмосферу подайте его с порцией тушеной фасоли.