Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Худеем лёжа: всего 3 шага и диван превратится в личного фитнес-тренера
Война или СВО: реакция Нагиева на тост Успенской вызвала бурную дискуссию в Сети
200 км/ч по-европейски: новый скоростной поезд Sólyom готовит рождественский подарок для пассажиров
Кто проверяет проверяющих: рейтинг контрольных органов вскрыл неожиданные лидеры и аутсайдеров
Красота испаряется к обеду: пять приёмов, которые заставят макияж держаться до вечера
Ваш стаж под угрозой: как фиктивные боты Госуслуг обманывают доверчивых россиян
Глубина посадки картофеля: как избежать ошибок и получить идеальный урожай
Ошибка на дороге стоит жизни: что забывают проверить водители и байкеры
В лесах появился свой неоновый патруль: найдена секретная суперспособность у белок

Добавьте курицу или фарш — кабачковая пицца выдержит даже мясной вариант

5:36
Еда

Пицца давно стала символом домашнего уюта и быстрых ужинов, но не все готовы мириться с лишними калориями теста. Выход есть — пицца из кабачков, приготовленная на сковороде. Она сочетает в себе вкус знакомого блюда и пользу свежих овощей. Получается сытно, но при этом легко, а главное — экспериментировать с начинками можно бесконечно.

Пицца из кабачков на сковороде
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пицца из кабачков на сковороде

Овощная альтернатива привычному тесту

Основное отличие кабачковой пиццы в том, что здесь тесто заменено овощной основой. Кабачки богаты клетчаткой, витаминами группы B, калием и магнием. Такая пицца легче усваивается, а после ужина нет ощущения тяжести. При этом блюдо остаётся аппетитным: сыр тянется, соус даёт сочность, а начинка может быть любой — от классики с томатами и ветчиной до морепродуктов.

Кабачки лучше брать молодые: их нежная структура помогает сделать основу плотной, но не мокрой. Если овощи более зрелые, нужно удалить семена и обязательно отжать массу, чтобы убрать лишнюю жидкость.

Сравнение: классическая пицца и кабачковая

Параметр Классическая пицца Кабачковая пицца
Основа Дрожжевое тесто Тертые кабачки
Калорийность (на порцию) 900-1100 ккал ~560 ккал
Белки/Жиры/Углеводы 30/40/100 г 18/27/60 г
Сытость Высокая Средняя
Польза для здоровья Минимальная Богата клетчаткой и витаминами

Советы шаг за шагом

  1. Подготовьте кабачки. Натрите, слегка посолите и оставьте на 10 минут. Затем отожмите массу, чтобы избавиться от жидкости.

  2. Смешайте овощную основу с яйцом, мукой, сушёным чесноком и щепоткой перца. Консистенция должна быть густой, чтобы держала форму.

  3. Разогрейте сковороду с маслом, выложите массу и сформируйте круг толщиной около сантиметра.

  4. Жарьте под крышкой 5-7 минут, затем переверните и доведите до готовности ещё 3-4 минуты.

  5. Смажьте основу томатной пастой, выложите начинку: грибы, ветчину, помидоры, зелень. Сверху посыпьте сыром.

  6. Держите на слабом огне, пока сыр не расплавится.

  7. Перед подачей дайте пицце "отдохнуть" пару минут, чтобы основа уплотнилась.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Слишком много жидкости в кабачках → основа разваливается → тщательно отжать массу или добавить немного сыра в "тесто".

  • Толстый слой соуса → низ размокает → наносить тонкую плёнку пасты или использовать густой кетчуп.

  • Слишком быстрый огонь → низ подгорает, верх сырой → готовить на среднем или минимальном огне под крышкой.

А что если…

  • …добавить курицу или фарш? Основа выдержит мясную начинку, если предварительно обжарить её.

  • …сделать пиццу в духовке? Да, при 180 °С за 20-25 минут получится ровная запечённая основа.

  • …заменить муку? Можно использовать овсяные хлопья, рисовую или кукурузную муку — получится безглютеновый вариант.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Лёгкость и польза Требует времени на подготовку кабачков
Низкая калорийность Нельзя хранить долго — быстро теряет вид
Возможность менять начинки Основу нужно аккуратно переворачивать
Подходит для правильного питания Вкус отличается от привычной пиццы

FAQ

Сколько хранится кабачковая пицца?
Лучше есть сразу. В холодильнике она остаётся свежей до суток, но теряет форму.

Можно ли замораживать основу?
Да, заготовку без начинки можно заморозить и хранить месяц. Перед использованием разогреть на сковороде.

Что лучше для основы: кабачки или цукини?
Цукини более плотные и менее водянистые, поэтому работать с ними удобнее, но вкус у кабачков мягче.

Мифы и правда

  • Миф: кабачковая пицца невкусная.
    Правда: при правильной начинке она почти не уступает классической.

  • Миф: для основы нужно много муки.
    Правда: достаточно 3-4 столовых ложек, главное — отжать овощи.

  • Миф: кабачковая пицца подходит только для диеты.
    Правда: она может быть сытной, если добавить мясо или сыр.

3 интересных факта

  1. Первая кабачковая пицца появилась в Италии в 70-х годах — как летний вариант без дрожжей.

  2. Вегетарианцы считают её лучшей альтернативой классике, так как она заменяет и тесто, и часть начинки.

  3. В ресторанах Европы такой вариант подают как "fit pizza" — блюдо для тех, кто следит за фигурой.

Исторический контекст

В Италии пицца долго считалась едой бедняков — лепёшка с овощами и сыром. Со временем в разных регионах стали экспериментировать с основами. Так появились пиццы на хлебе, картофельные варианты и овощные лепёшки. Кабачковая пицца стала популярной в XX веке, когда на рынок вышло множество низкокалорийных рецептов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Наука и техника
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Наука столкнулась с парадоксом: рекордная глубина открыла обитателей с уникальной стойкостью
Домашние животные
Наука столкнулась с парадоксом: рекордная глубина открыла обитателей с уникальной стойкостью
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Красота и стиль
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Популярное
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо

Таймень — рыба-легенда сибирских рек. Её называют речным тигром за силу, хищный характер и уникальную повадку. Почему эта рыба так ценится рыболовами и охраняется государством.

Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Трамп взорвал Евросоюз: вот что он предложил вместо санкций России
Когда голод наступал с полей, в бой шёл хорёк: как маленький зверёк спасал урожай в СССР
Редкая находка: раритетные ВАЗы с роторным двигателем стали объектом охоты коллекционеров Сергей Милешкин Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Заморозка белых грибов: всего одна ошибка испортит этих царей леса — узнайте, как её избежать
Названо животное, которое практически не спит: его выносливости позавидует любой человек
Секунды до катастрофы: НАТО и Россия на пороге прямого столкновения
Секунды до катастрофы: НАТО и Россия на пороге прямого столкновения
Последние материалы
200 км/ч по-европейски: новый скоростной поезд Sólyom готовит рождественский подарок для пассажиров
Кто проверяет проверяющих: рейтинг контрольных органов вскрыл неожиданные лидеры и аутсайдеров
Красота испаряется к обеду: пять приёмов, которые заставят макияж держаться до вечера
Ваш стаж под угрозой: как фиктивные боты Госуслуг обманывают доверчивых россиян
Глубина посадки картофеля: как избежать ошибок и получить идеальный урожай
Ошибка на дороге стоит жизни: что забывают проверить водители и байкеры
В лесах появился свой неоновый патруль: найдена секретная суперспособность у белок
Гормоны берут верх: как тело внезапно заставляет нас любить то, что раньше казалось ядом
Прибывший в Караганду культэшелон развернул большую культурно-массовую работу… — писала газета Правда 19 сентября 1932 года
Тодоренко сообщила тревожные новости: кто из близких телеведущей попал в реанимацию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.