Добавьте курицу или фарш — кабачковая пицца выдержит даже мясной вариант

Пицца давно стала символом домашнего уюта и быстрых ужинов, но не все готовы мириться с лишними калориями теста. Выход есть — пицца из кабачков, приготовленная на сковороде. Она сочетает в себе вкус знакомого блюда и пользу свежих овощей. Получается сытно, но при этом легко, а главное — экспериментировать с начинками можно бесконечно.
Основное отличие кабачковой пиццы в том, что здесь тесто заменено овощной основой. Кабачки богаты клетчаткой, витаминами группы B, калием и магнием. Такая пицца легче усваивается, а после ужина нет ощущения тяжести. При этом блюдо остаётся аппетитным: сыр тянется, соус даёт сочность, а начинка может быть любой — от классики с томатами и ветчиной до морепродуктов.
Кабачки лучше брать молодые: их нежная структура помогает сделать основу плотной, но не мокрой. Если овощи более зрелые, нужно удалить семена и обязательно отжать массу, чтобы убрать лишнюю жидкость.
|Параметр
|Классическая пицца
|Кабачковая пицца
|Основа
|Дрожжевое тесто
|Тертые кабачки
|Калорийность (на порцию)
|900-1100 ккал
|~560 ккал
|Белки/Жиры/Углеводы
|30/40/100 г
|18/27/60 г
|Сытость
|Высокая
|Средняя
|Польза для здоровья
|Минимальная
|Богата клетчаткой и витаминами
Подготовьте кабачки. Натрите, слегка посолите и оставьте на 10 минут. Затем отожмите массу, чтобы избавиться от жидкости.
Смешайте овощную основу с яйцом, мукой, сушёным чесноком и щепоткой перца. Консистенция должна быть густой, чтобы держала форму.
Разогрейте сковороду с маслом, выложите массу и сформируйте круг толщиной около сантиметра.
Жарьте под крышкой 5-7 минут, затем переверните и доведите до готовности ещё 3-4 минуты.
Смажьте основу томатной пастой, выложите начинку: грибы, ветчину, помидоры, зелень. Сверху посыпьте сыром.
Держите на слабом огне, пока сыр не расплавится.
Перед подачей дайте пицце "отдохнуть" пару минут, чтобы основа уплотнилась.
Слишком много жидкости в кабачках → основа разваливается → тщательно отжать массу или добавить немного сыра в "тесто".
Толстый слой соуса → низ размокает → наносить тонкую плёнку пасты или использовать густой кетчуп.
Слишком быстрый огонь → низ подгорает, верх сырой → готовить на среднем или минимальном огне под крышкой.
…добавить курицу или фарш? Основа выдержит мясную начинку, если предварительно обжарить её.
…сделать пиццу в духовке? Да, при 180 °С за 20-25 минут получится ровная запечённая основа.
…заменить муку? Можно использовать овсяные хлопья, рисовую или кукурузную муку — получится безглютеновый вариант.
|Плюсы
|Минусы
|Лёгкость и польза
|Требует времени на подготовку кабачков
|Низкая калорийность
|Нельзя хранить долго — быстро теряет вид
|Возможность менять начинки
|Основу нужно аккуратно переворачивать
|Подходит для правильного питания
|Вкус отличается от привычной пиццы
Сколько хранится кабачковая пицца?
Лучше есть сразу. В холодильнике она остаётся свежей до суток, но теряет форму.
Можно ли замораживать основу?
Да, заготовку без начинки можно заморозить и хранить месяц. Перед использованием разогреть на сковороде.
Что лучше для основы: кабачки или цукини?
Цукини более плотные и менее водянистые, поэтому работать с ними удобнее, но вкус у кабачков мягче.
Миф: кабачковая пицца невкусная.
Правда: при правильной начинке она почти не уступает классической.
Миф: для основы нужно много муки.
Правда: достаточно 3-4 столовых ложек, главное — отжать овощи.
Миф: кабачковая пицца подходит только для диеты.
Правда: она может быть сытной, если добавить мясо или сыр.
Первая кабачковая пицца появилась в Италии в 70-х годах — как летний вариант без дрожжей.
Вегетарианцы считают её лучшей альтернативой классике, так как она заменяет и тесто, и часть начинки.
В ресторанах Европы такой вариант подают как "fit pizza" — блюдо для тех, кто следит за фигурой.
В Италии пицца долго считалась едой бедняков — лепёшка с овощами и сыром. Со временем в разных регионах стали экспериментировать с основами. Так появились пиццы на хлебе, картофельные варианты и овощные лепёшки. Кабачковая пицца стала популярной в XX веке, когда на рынок вышло множество низкокалорийных рецептов.
