Полезная версия любимого блюда: как приготовить гуляш, который не навредит фигуре

ПП-гуляш из говядины — это полезная альтернатива классическому мясному блюду. Он сохраняет вкус и питательность, но лишён лишнего жира и острых специй. Такой вариант отлично подойдёт для тех, кто придерживается правильного питания и хочет совместить сытность с лёгкостью.
Говядина (филе или вырезка) — 500 г
Морковь — 1 шт. (100 г)
Лук репчатый — 1 шт. (80 г)
Вода — 2,5 стакана (500 г)
Растительное масло — 2 ст. л. (34 г)
Лавровый лист — 2 шт. (2 г)
Соль — по вкусу
Чёрный молотый перец — по вкусу
Для подачи: картофельное пюре или овощи на пару.
Выберите постное мясо без жировых прожилок. Помойте и очистите овощи: снимите кожуру с моркови, лук освободите от шелухи.
Шаг 1. Нарежьте мясо небольшими кубиками.
Шаг 2. Измельчите лук, морковь натрите крупно.
Шаг 3. В сковороде разогрейте масло, обжарьте лук до мягкости. Добавьте говядину и слегка подрумяньте.
Шаг 4. Влейте половину воды и тушите мясо на слабом огне около 30 минут.
Шаг 5. Добавьте морковь и лавровый лист, влейте оставшуюся воду. Посолите, поперчите и продолжайте тушить ещё 40 минут до мягкости мяса.
Постная говядина обеспечивает организм белком, необходимым для восстановления мышц.
Овощи добавляют клетчатку и витамины.
Минимум масла делает блюдо менее калорийным по сравнению с классическим гуляшом.
Для ещё более лёгкого варианта готовьте в пароварке или духовке.
Вместо масла используйте пару ложек воды для тушения — это снизит калорийность.
Если хотите добавить вкус, можно использовать зелень: петрушку или укроп.
Подавать лучше с овощами на пару, но и пюре — традиционный вариант.
Для более густого соуса часть моркови натрите мелко.
Ошибка: использовать жирное мясо. Последствие: блюдо перестанет быть диетическим. Альтернатива: брать вырезку или филе.
Ошибка: добавлять острые специи. Последствие: теряется мягкий вкус, перегружается желудок. Альтернатива: ограничиться солью, перцем и лавровым листом.
А что если подать ПП-гуляш не с пюре, а с киноа или бурым рисом? Тогда блюдо станет ещё более полезным и идеально подойдёт для спортивного питания.
Гуляш пришёл в Россию из Венгрии в XIX веке. Постепенно блюдо адаптировали: стали добавлять больше овощей, подливы и гарниры. В диетической версии сохраняется сама идея тушёного мяса, но уменьшается количество жира и исключаются острые специи.
