Полезная версия любимого блюда: как приготовить гуляш, который не навредит фигуре

ПП-гуляш из говядины — это полезная альтернатива классическому мясному блюду. Он сохраняет вкус и питательность, но лишён лишнего жира и острых специй. Такой вариант отлично подойдёт для тех, кто придерживается правильного питания и хочет совместить сытность с лёгкостью.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Северный гуляш из говядины с морошкой

Ингредиенты (на 2 порции)

Говядина (филе или вырезка) — 500 г

Морковь — 1 шт. (100 г)

Лук репчатый — 1 шт. (80 г)

Вода — 2,5 стакана (500 г)

Растительное масло — 2 ст. л. (34 г)

Лавровый лист — 2 шт. (2 г)

Соль — по вкусу

Чёрный молотый перец — по вкусу

Для подачи: картофельное пюре или овощи на пару.

Подготовка

Выберите постное мясо без жировых прожилок. Помойте и очистите овощи: снимите кожуру с моркови, лук освободите от шелухи.

Как готовить пошагово

Шаг 1. Нарежьте мясо небольшими кубиками.

Шаг 2. Измельчите лук, морковь натрите крупно.

Шаг 3. В сковороде разогрейте масло, обжарьте лук до мягкости. Добавьте говядину и слегка подрумяньте.

Шаг 4. Влейте половину воды и тушите мясо на слабом огне около 30 минут.

Шаг 5. Добавьте морковь и лавровый лист, влейте оставшуюся воду. Посолите, поперчите и продолжайте тушить ещё 40 минут до мягкости мяса.

Польза блюда

Постная говядина обеспечивает организм белком, необходимым для восстановления мышц.

Овощи добавляют клетчатку и витамины.

Минимум масла делает блюдо менее калорийным по сравнению с классическим гуляшом.

Советы шаг за шагом

Для ещё более лёгкого варианта готовьте в пароварке или духовке. Вместо масла используйте пару ложек воды для тушения — это снизит калорийность. Если хотите добавить вкус, можно использовать зелень: петрушку или укроп. Подавать лучше с овощами на пару, но и пюре — традиционный вариант. Для более густого соуса часть моркови натрите мелко.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использовать жирное мясо. Последствие: блюдо перестанет быть диетическим. Альтернатива: брать вырезку или филе.

Ошибка: добавлять острые специи. Последствие: теряется мягкий вкус, перегружается желудок. Альтернатива: ограничиться солью, перцем и лавровым листом.

А что если…

А что если подать ПП-гуляш не с пюре, а с киноа или бурым рисом? Тогда блюдо станет ещё более полезным и идеально подойдёт для спортивного питания.

Исторический контекст

Гуляш пришёл в Россию из Венгрии в XIX веке. Постепенно блюдо адаптировали: стали добавлять больше овощей, подливы и гарниры. В диетической версии сохраняется сама идея тушёного мяса, но уменьшается количество жира и исключаются острые специи.