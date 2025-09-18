Хватит возиться: французский шеф показал, как сделать ресторанное яйцо-пашот за минуту

Заветная мечта любого любителя завтраков — научиться готовить безупречное яйцо-пашот с текучим золотистым желтком и нежным, но полностью свернувшимся белком. Классический способ с кипящей водой, вихрем воронки и риском получить вместо шедевра яичный "суп" часто отпугивает своей сложностью. Но что если существует способ добиться ресторанного качества без кастрюли, лишних хлопот и всего за одну минуту?

Французский шеф-повар Джоэль Миэль (Joël Miel), бывший владелец ресторана и автор кулинарного блога Recipe30, раскрыл простой и гениальный метод. Он утверждает, что с помощью обычной микроволновой печи можно создать идеальное яйцо-пашот быстрее, чем поджарится тост.

"Я могу приготовить два яйца-пашот этим способом быстрее, чем поджаривается хлеб. Поскольку он готовится с использованием микроволн и горячей воды, процесс приготовления идёт в два этапа. Поэтому это быстро", — делится секретом профессионал.

Однако успех этого экспресс-метода зависит от нескольких ключевых условий, которые шеф-повар настоятельно рекомендует соблюдать, сообщает uk.news.yahoo.com.

Ключевые правила безупречного результата

Перед тем как начать, важно учесть два фундаментальных фактора, от которых зависит все:

Свежесть яиц. Это не просто рекомендация, а строгое правило. Свежее яйцо имеет плотный белок, который лучше сворачивается и меньше растекается в воде. Джоэль Миэль подчеркивает: со старыми яйцами результат будет непредсказуемым — белок может превратиться в рваные хлопья. Температура продукта. Яйца, заранее доведенные до комнатной температуры, готовятся гораздо равномернее и предсказуемее, чем только что извлеченные из холодильника. Постарайтесь достать их за 20-30 минут до готовки.

Еще один критически важный момент — мощность вашей микроволновой печи. Шеф использовал модель на 1200 Вт, но у всех техника разная. Поэтому первый блин может выйти комом в прямом смысле слова.

Внимание: никогда не разогревайте яйца в микроволновке без воды! Быстрое нагревание приводит к резкому образованию пара внутри скорлупы или самого белка, что вызывает взрыв. Горячая вода в кружке обеспечивает бережный и равномерный нагрев, минимизируя этот риск.

Пошаговая инструкция от Джоэля Миэля

Для приготовления одного яйца-пашот вам понадобится всего три вещи: кружка, вода и микроволновка.

Что нужно:

Свежее яйцо комнатной температуры

Полстакана воды (примерно 120-150 мл)

Щепотка соли

Кружка, подходящая для использования в СВЧ-печи

Столовая ложка

Инструкция по приготовлению:

В кружку налейте воду комнатной температуры, добавьте щепотку соли и аккуратно выпустите в центр яйцо. Поместите кружку в микроволновую печь. Установите мощность на 80% от максимальной (это предотвратит слишком агрессивный нагрев). Таймер поставьте на 45 секунд. Для печей мощностью менее 1000 Вт может потребоваться 60 секунд. После сигнала осторожно достаньте кружку (она будет горячей!) и оцените результат. Белок должен быть полностью матовым и твердым, а желток скрываться внутри. Если белок все еще прозрачный и растекающийся, верните кружку в печь и доготовьте еще 10-15 секунд. Аккуратно извлеките готовое яйцо столовой ложкой, дайте стечь лишней воде и промокните бумажным полотенцем.

Не расстраивайтесь, если с первого раза получится неидеально. Возможно, вам понадобится 2-3 попытки, чтобы точно определить оптимальное время для вашей микроволновки. Но как только вы его найдете, этот способ навсегда изменит ваши представления о быстром и вкусном завтраке. Подавайте готовое яйцо-пашот на поджаренном хлебе, с авокадо или в салате — оно того стоит.