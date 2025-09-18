Хватит возиться: французский шеф показал, как сделать ресторанное яйцо-пашот за минуту

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Заветная мечта любого любителя завтраков — научиться готовить безупречное яйцо-пашот с текучим золотистым желтком и нежным, но полностью свернувшимся белком. Классический способ с кипящей водой, вихрем воронки и риском получить вместо шедевра яичный "суп" часто отпугивает своей сложностью. Но что если существует способ добиться ресторанного качества без кастрюли, лишних хлопот и всего за одну минуту?

Яйцо-пашот
Фото: flickr.com by Kai Hendry, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Яйцо-пашот

Французский шеф-повар Джоэль Миэль (Joël Miel), бывший владелец ресторана и автор кулинарного блога Recipe30, раскрыл простой и гениальный метод. Он утверждает, что с помощью обычной микроволновой печи можно создать идеальное яйцо-пашот быстрее, чем поджарится тост.

"Я могу приготовить два яйца-пашот этим способом быстрее, чем поджаривается хлеб. Поскольку он готовится с использованием микроволн и горячей воды, процесс приготовления идёт в два этапа. Поэтому это быстро", — делится секретом профессионал.

Однако успех этого экспресс-метода зависит от нескольких ключевых условий, которые шеф-повар настоятельно рекомендует соблюдать, сообщает uk.news.yahoo.com.

Ключевые правила безупречного результата

Перед тем как начать, важно учесть два фундаментальных фактора, от которых зависит все:

  1. Свежесть яиц. Это не просто рекомендация, а строгое правило. Свежее яйцо имеет плотный белок, который лучше сворачивается и меньше растекается в воде. Джоэль Миэль подчеркивает: со старыми яйцами результат будет непредсказуемым — белок может превратиться в рваные хлопья.

  2. Температура продукта. Яйца, заранее доведенные до комнатной температуры, готовятся гораздо равномернее и предсказуемее, чем только что извлеченные из холодильника. Постарайтесь достать их за 20-30 минут до готовки.

Еще один критически важный момент — мощность вашей микроволновой печи. Шеф использовал модель на 1200 Вт, но у всех техника разная. Поэтому первый блин может выйти комом в прямом смысле слова.

Внимание: никогда не разогревайте яйца в микроволновке без воды! Быстрое нагревание приводит к резкому образованию пара внутри скорлупы или самого белка, что вызывает взрыв. Горячая вода в кружке обеспечивает бережный и равномерный нагрев, минимизируя этот риск.

Пошаговая инструкция от Джоэля Миэля

Для приготовления одного яйца-пашот вам понадобится всего три вещи: кружка, вода и микроволновка.

Что нужно:

  • Свежее яйцо комнатной температуры

  • Полстакана воды (примерно 120-150 мл)

  • Щепотка соли

  • Кружка, подходящая для использования в СВЧ-печи

  • Столовая ложка

Инструкция по приготовлению:

  1. В кружку налейте воду комнатной температуры, добавьте щепотку соли и аккуратно выпустите в центр яйцо.

  2. Поместите кружку в микроволновую печь. Установите мощность на 80% от максимальной (это предотвратит слишком агрессивный нагрев).

  3. Таймер поставьте на 45 секунд. Для печей мощностью менее 1000 Вт может потребоваться 60 секунд.

  4. После сигнала осторожно достаньте кружку (она будет горячей!) и оцените результат. Белок должен быть полностью матовым и твердым, а желток скрываться внутри. Если белок все еще прозрачный и растекающийся, верните кружку в печь и доготовьте еще 10-15 секунд.

  5. Аккуратно извлеките готовое яйцо столовой ложкой, дайте стечь лишней воде и промокните бумажным полотенцем.

Не расстраивайтесь, если с первого раза получится неидеально. Возможно, вам понадобится 2-3 попытки, чтобы точно определить оптимальное время для вашей микроволновки. Но как только вы его найдете, этот способ навсегда изменит ваши представления о быстром и вкусном завтраке. Подавайте готовое яйцо-пашот на поджаренном хлебе, с авокадо или в салате — оно того стоит.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
