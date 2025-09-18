Завтрак, который меняет правила: простые яйца превращаются в турецкий деликатес

2:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Варёные яйца с чесночным йогуртом — это упрощённая версия популярного турецкого завтрака, где обычно используют яйца пашот. В нашем варианте готовить проще: достаточно сварить яйца "в мешочек", а подать их на нежном соусе из греческого йогурта с чесноком. Получается ярко, сочно и очень ароматно.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Варёные яйца с чесночным йогуртом

Ингредиенты (на 2 порции)

Яйца — 4 шт. (примерно 240 г)

Греческий йогурт — 200 г

Чеснок — 1 зубчик (5 г)

Соль — щепотка (1 г)

Чёрный молотый перец — щепотка (1 г)

Оливковое масло — 1 ст. л. (17 г)

Паприка — 0,5 ч. л. (1,5 г)

Укроп — 2 веточки (4 г)

Подготовка

Очистите чеснок и промойте укроп. Дайте яйцам согреться до комнатной температуры — так они не треснут от перепада при варке.

Шаги приготовления

Шаг 1. Измельчите чеснок через пресс и соедините его с йогуртом, солью и перцем. Перемешайте массу до однородности.

Шаг 2. В кастрюлю налейте 2-3 стакана воды и доведите до кипения. Аккуратно опустите яйца и варите 4-6 минут. Чем крупнее яйца, тем дольше держите их в кипятке. Переложите в холодную воду, затем очистите.

Шаг 3. Разложите чесночный йогурт по тарелкам. Разрежьте яйца пополам и выложите срезами вверх.

Шаг 4. Полейте оливковым маслом, посыпьте паприкой и украсьте крупно нарезанным укропом.

При желании можно использовать острое оливковое масло, чтобы добавить блюду пикантности.

Как подать

Подавайте яйца с чесночным йогуртом вместе с тостами из пшеничного хлеба. Хрустящие ломтики отлично впитают соус и дополнят нежный вкус яиц.

Плюсы и минусы рецепта

Плюсы:

простота приготовления;

полезные ингредиенты;

эффектная подача;

подходит для завтрака и лёгкого ужина.

Минусы:

требует точного контроля времени варки;

йогурт не всегда под рукой, придётся искать замену;

хранить готовое блюдо нельзя, его едят сразу.

FAQ

Можно ли использовать обычный йогурт вместо греческого?

Можно, но блюдо получится более жидким. Лучше брать густой йогурт или заменить сметаной.

С чем подавать яйца с чесночным йогуртом?

Лучше всего подходят тосты или свежий хлеб, которые впитают соус.

Можно ли готовить заранее?

Нет, блюдо подают сразу после приготовления, иначе яйца потеряют текстуру.