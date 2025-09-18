Завтрак, который меняет правила: простые яйца превращаются в турецкий деликатес

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:53
Еда

Варёные яйца с чесночным йогуртом — это упрощённая версия популярного турецкого завтрака, где обычно используют яйца пашот. В нашем варианте готовить проще: достаточно сварить яйца "в мешочек", а подать их на нежном соусе из греческого йогурта с чесноком. Получается ярко, сочно и очень ароматно.

Варёные яйца с чесночным йогуртом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Варёные яйца с чесночным йогуртом

Ингредиенты (на 2 порции)

  • Яйца — 4 шт. (примерно 240 г)

  • Греческий йогурт — 200 г

  • Чеснок — 1 зубчик (5 г)

  • Соль — щепотка (1 г)

  • Чёрный молотый перец — щепотка (1 г)

  • Оливковое масло — 1 ст. л. (17 г)

  • Паприка — 0,5 ч. л. (1,5 г)

  • Укроп — 2 веточки (4 г)

Подготовка

Очистите чеснок и промойте укроп. Дайте яйцам согреться до комнатной температуры — так они не треснут от перепада при варке.

Шаги приготовления

Шаг 1. Измельчите чеснок через пресс и соедините его с йогуртом, солью и перцем. Перемешайте массу до однородности.

Шаг 2. В кастрюлю налейте 2-3 стакана воды и доведите до кипения. Аккуратно опустите яйца и варите 4-6 минут. Чем крупнее яйца, тем дольше держите их в кипятке. Переложите в холодную воду, затем очистите.

Шаг 3. Разложите чесночный йогурт по тарелкам. Разрежьте яйца пополам и выложите срезами вверх.

Шаг 4. Полейте оливковым маслом, посыпьте паприкой и украсьте крупно нарезанным укропом.

При желании можно использовать острое оливковое масло, чтобы добавить блюду пикантности.

Как подать

Подавайте яйца с чесночным йогуртом вместе с тостами из пшеничного хлеба. Хрустящие ломтики отлично впитают соус и дополнят нежный вкус яиц.

Плюсы и минусы рецепта

Плюсы:

  • простота приготовления;

  • полезные ингредиенты;

  • эффектная подача;

  • подходит для завтрака и лёгкого ужина.

Минусы:

  • требует точного контроля времени варки;

  • йогурт не всегда под рукой, придётся искать замену;

  • хранить готовое блюдо нельзя, его едят сразу.

FAQ

Можно ли использовать обычный йогурт вместо греческого?
Можно, но блюдо получится более жидким. Лучше брать густой йогурт или заменить сметаной.

С чем подавать яйца с чесночным йогуртом?
Лучше всего подходят тосты или свежий хлеб, которые впитают соус.

Можно ли готовить заранее?
Нет, блюдо подают сразу после приготовления, иначе яйца потеряют текстуру.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
