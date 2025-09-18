Завтрак, который меняет правила: простые яйца превращаются в турецкий деликатес

Варёные яйца с чесночным йогуртом — это упрощённая версия популярного турецкого завтрака, где обычно используют яйца пашот. В нашем варианте готовить проще: достаточно сварить яйца "в мешочек", а подать их на нежном соусе из греческого йогурта с чесноком. Получается ярко, сочно и очень ароматно.
Яйца — 4 шт. (примерно 240 г)
Греческий йогурт — 200 г
Чеснок — 1 зубчик (5 г)
Соль — щепотка (1 г)
Чёрный молотый перец — щепотка (1 г)
Оливковое масло — 1 ст. л. (17 г)
Паприка — 0,5 ч. л. (1,5 г)
Укроп — 2 веточки (4 г)
Очистите чеснок и промойте укроп. Дайте яйцам согреться до комнатной температуры — так они не треснут от перепада при варке.
Шаг 1. Измельчите чеснок через пресс и соедините его с йогуртом, солью и перцем. Перемешайте массу до однородности.
Шаг 2. В кастрюлю налейте 2-3 стакана воды и доведите до кипения. Аккуратно опустите яйца и варите 4-6 минут. Чем крупнее яйца, тем дольше держите их в кипятке. Переложите в холодную воду, затем очистите.
Шаг 3. Разложите чесночный йогурт по тарелкам. Разрежьте яйца пополам и выложите срезами вверх.
Шаг 4. Полейте оливковым маслом, посыпьте паприкой и украсьте крупно нарезанным укропом.
При желании можно использовать острое оливковое масло, чтобы добавить блюду пикантности.
Подавайте яйца с чесночным йогуртом вместе с тостами из пшеничного хлеба. Хрустящие ломтики отлично впитают соус и дополнят нежный вкус яиц.
Плюсы:
простота приготовления;
полезные ингредиенты;
эффектная подача;
подходит для завтрака и лёгкого ужина.
Минусы:
требует точного контроля времени варки;
йогурт не всегда под рукой, придётся искать замену;
хранить готовое блюдо нельзя, его едят сразу.
Можно ли использовать обычный йогурт вместо греческого?
Можно, но блюдо получится более жидким. Лучше брать густой йогурт или заменить сметаной.
С чем подавать яйца с чесночным йогуртом?
Лучше всего подходят тосты или свежий хлеб, которые впитают соус.
Можно ли готовить заранее?
Нет, блюдо подают сразу после приготовления, иначе яйца потеряют текстуру.
