Как приготовить сосиски в духовке: быстрый и чистый способ

2:47
Еда

Сосиски — универсальный продукт. Их подают на завтрак с яичницей, добавляют к картофельному пюре, используют в запеканках и сэндвичах. Но жарка на сковороде часто сопровождается брызгами масла и неравномерной прожаркой. Гораздо удобнее готовить сосиски в духовке: меньше грязи, больше вкуса.

Сосиски
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сосиски

Советы шаг за шагом

  1. Разогрейте духовку до 200°C (180°C с вентилятором).
  2. Застелите противень пергаментом или фольгой.
  3. Разложите сосиски на расстоянии, чтобы они подрумянились со всех сторон.
  4. Запекайте 20 минут (маленькие) или 30 минут (крупные).
  5. В середине приготовления переверните, чтобы корочка была равномерной.

Советы для идеального результата

  • Добавьте рядом с сосисками дольки картофеля или овощи — получится ужин "два в одном".
  • Для пикантности смажьте сосиски смесью мёда и горчицы за 5 минут до конца.
  • Хотите хрустящую кожицу? Включите режим гриля на 2-3 минуты в конце.
  • Если готовите куриные сосиски, следите внимательнее: они готовятся быстрее и могут пересохнуть.
  • Для диетического варианта используйте бумагу для выпечки без масла — лишний жир стечёт сам.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Прокалывание вилкой → вытек сок → сухие сосиски → готовить без проколов.
  • Пережаривание → жёсткая кожура → ориентируйтесь на золотистый цвет.
  • Переполненный противень → сосиски тушатся, а не запекаются → оставляйте промежутки.

А что если…

Нет духовки? Используйте аэрогриль или мультиварку. В режиме "выпечка" сосиски получаются такими же румяными, но быстрее.

Плюсы и минусы духовки

Ровная прожарка - Чистая кухня - Минимум масла

Нужно больше времени - Требуется разогрев - Нет яркого "жареного" привкуса

FAQ

Как понять, что сосиски готовы?

Они становятся золотистыми снаружи и светло-коричневыми внутри.

Нужно ли смазывать маслом?

Нет, жир выделяется сам, достаточно пергамента или спрея.

Можно ли готовить замороженные?

Лучше разморозить, иначе готовка затянется, а оболочка может потрескаться.

Что добавить к сосискам в духовке?

Овощи, картофель, грибы или сыр — это сделает блюдо полноценным.

Мифы и правда

Миф: сосиски всегда нужно прокалывать.
Правда: это делает их сухими.
Миф: в духовке они не будут хрустящими.
Правда: при 200°C кожица становится золотистой и плотной.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
