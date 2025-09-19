Как приготовить сосиски в духовке: быстрый и чистый способ

Сосиски — универсальный продукт. Их подают на завтрак с яичницей, добавляют к картофельному пюре, используют в запеканках и сэндвичах. Но жарка на сковороде часто сопровождается брызгами масла и неравномерной прожаркой. Гораздо удобнее готовить сосиски в духовке: меньше грязи, больше вкуса.
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сосиски
Советы шаг за шагом
Разогрейте духовку до 200°C (180°C с вентилятором).
Застелите противень пергаментом или фольгой.
Разложите сосиски на расстоянии, чтобы они подрумянились со всех сторон.
Запекайте 20 минут (маленькие) или 30 минут (крупные).
В середине приготовления переверните, чтобы корочка была равномерной.
Советы для идеального результата
Добавьте рядом с сосисками дольки картофеля или овощи — получится ужин "два в одном".
Для пикантности смажьте сосиски смесью мёда и горчицы за 5 минут до конца.
Хотите хрустящую кожицу? Включите режим гриля на 2-3 минуты в конце.
Если готовите куриные сосиски, следите внимательнее: они готовятся быстрее и могут пересохнуть.
Для диетического варианта используйте бумагу для выпечки без масла — лишний жир стечёт сам.