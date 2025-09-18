Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Снижение налогов в Индии: как это повлияет на кошельки граждан и экономику страны
Главные убийцы Австралии не акулы и змеи: новый рейтинг ошеломил даже местных жителей
Болезни наступают раньше срока: как изменился сезон простуд
900 лет тишины перед бурей: почему Эльбрус может ударить сильнее Невадо-дель-Руиса
Моуринью в шаге от возвращения в Лигу чемпионов: переговоры с Бенфикой на финальной стадии
Когда дождь за окном, спасает не плед, а тарелка: еда, которая работает лучше антидепрессантов
От Японии до Йеллоустоуна: где горячие источники дарят радость, а где забирают жизни
Время полос на лице прошло: естественность побеждает жёсткий контуринг
Возвращение Виктории Бони: как липкие следы дочери испортили её отдых в Монако

Этот торт тает во рту и не вредит фигуре: ПП-версия знаменитого "Птичьего молока"

5:06
Еда

"Птичье молоко" — один из самых популярных тортов советской и современной кулинарии. В классическом рецепте используется мука, сгущёнка и шоколадная глазурь, но в версии для правильного питания всё проще и полезнее. Вместо муки — кукурузный крахмал, вместо сгущённого молока — ряженка, а роль шоколадного покрытия играет нежный творожный слой с какао. Такой торт получается лёгким, воздушным и при этом сохраняет свой узнаваемый вкус.

Птичье молоко
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Птичье молоко

Ингредиенты

На шесть порций понадобятся:

  • для бисквита: 3 яйца, 1 ст. л. кукурузного крахмала, 1 ч. л. разрыхлителя, сахарозаменитель по вкусу;

  • для суфле: 4 яичных белка, 1 стакан ряженки, 50 мл воды, 3 ч. л. желатина, сахарозаменитель;

  • для шоколадного слоя: 120 г мягкого творога, 1 ч. л. какао, 50 мл воды, 3 ч. л. желатина, сахарозаменитель.

В качестве инвентаря понадобится форма диаметром 18-20 см или кулинарное кольцо и миксер.

Как приготовить

Бисквит

Разделите яйца на белки и желтки. Белки взбейте с сахарозаменителем до пышной устойчивой пены. Желтки соедините с крахмалом и разрыхлителем. Введите белки в желтковую смесь порциями, аккуратно перемешивая снизу вверх. Готовое тесто выложите в форму, смазанную маслом, и выпекайте 12-15 минут при 180 °C. После остывания разрежьте бисквит на два коржа.

Суфле

Желатин залейте водой и оставьте на 10 минут. Белки взбейте в лёгкую пену, добавьте ряженку и сахарозаменитель. Желатин растопите на водяной бане или в микроволновке, слегка остудите и введите в белковую массу. Аккуратно перемешайте. На корж в кулинарном кольце вылейте суфле и накройте вторым коржом. Поставьте в холодильник на 5-10 минут.

Шоколадный слой

Желатин замочите в воде. Творог смешайте с какао и сахарозаменителем. Желатин растопите, остудите и добавьте к массе. Перемешайте и выложите поверх второго коржа. Разровняйте и отправьте торт в холодильник ещё на 10-15 минут.

Подача

Готовый десерт аккуратно извлеките из формы и нарежьте на порции. Подавайте с чаем или кофе.

Советы шаг за шагом

  1. Чтобы бисквит получился воздушным, не перемешивайте тесто слишком долго.

  2. Белки взбивайте в чистой сухой посуде — тогда пена будет густой и стойкой.

  3. Суфле не должно стоять при комнатной температуре: его важно быстро убрать в холодильник.

  4. Для порционной подачи можно использовать прозрачные стаканы — слои будут выглядеть особенно эффектно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ввести желатин в слишком горячем состоянии. Последствие: суфле не застынет правильно. Альтернатива: всегда слегка остужайте перед добавлением.

  • Ошибка: перевзбить белки. Последствие: масса станет сухой и не соединится с другими ингредиентами. Альтернатива: останавливайтесь на стадии устойчивых пиков.

  • Ошибка: использовать слишком влажный творог. Последствие: шоколадный слой получится жидким. Альтернатива: отцедить творог через марлю или использовать плотный вариант.

А что если разнообразить рецепт

Вместо ряженки можно взять греческий йогурт или нежирные сливки — вкус станет мягче. В шоколадный слой легко добавить щепоть корицы или ванили. А в суфле — ягоды, например малину или чернику, которые придадут торту свежую кислинку.

Плюсы и минусы

Плюсы: низкая калорийность, лёгкая текстура, быстрый способ приготовления, подходит для ПП-рациона.
Минусы: торт хранится не дольше 2-3 дней в холодильнике, требует аккуратности в работе с желатином.

FAQ

Можно ли заменить кукурузный крахмал на овсяную муку?
Да, но бисквит будет более плотным.

Подойдёт ли сухой творог вместо мягкого?
Нет, слой получится рассыпчатым, лучше использовать именно мягкий вариант.

Можно ли заморозить торт?
Не рекомендуется: после разморозки структура суфле изменится.

Исторический контекст

Классический торт "Птичье молоко" был создан кондитером Владимиром Гуральником. Рецепт быстро завоевал популярность по всей стране и стал символом советской кулинарии. Современные версии адаптируются под разные потребности: низкокалорийные, безглютеновые или с пониженным содержанием сахара. ПП-версия — это продолжение традиции, позволяющее наслаждаться любимым десертом без вреда для фигуры.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Домашние животные
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Наука и техника
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Нажал один раз — и забыл про штрафы: скрытая возможность руля, о которой мало кто знает
Авто
Нажал один раз — и забыл про штрафы: скрытая возможность руля, о которой мало кто знает
Популярное
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют

Почему собаки лают на одних людей чаще, чем на других? Узнайте, как запахи, поведение и эмоции влияют на реакцию питомцев.

Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Наука столкнулась с парадоксом: рекордная глубина открыла обитателей с уникальной стойкостью
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Последние материалы
Возвращение Виктории Бони: как липкие следы дочери испортили её отдых в Монако
Сняли правильно — едите до марта: яблоки сохранятся до весны только у тех, кто знает эти правила
Любовь прошла, ипотека осталась: вот почему развод не освобождает от совместного быта
Штраф приходит даже примерным водителям: камера находит ошибку там, где её не видно
Рыбакам в Индии улыбнулась удача : 50 редких горбылей принесли почти полмиллиона
Названо животное, которое практически не спит: его выносливости позавидует любой человек
Электромобили BMW: революция начинается здесь – держитесь крепче
Когда на готовку есть всего 15 минут: этот рулет из лаваша накормит всю семью и не отнимет сил
Отказалась от риса и картошки: это зерно сделало меня моложе на 10 лет
Лига чемпионов сошла с ума: сенсации, драмы и шокирующие развязки первого тура
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.