Этот торт тает во рту и не вредит фигуре: ПП-версия знаменитого "Птичьего молока"

"Птичье молоко" — один из самых популярных тортов советской и современной кулинарии. В классическом рецепте используется мука, сгущёнка и шоколадная глазурь, но в версии для правильного питания всё проще и полезнее. Вместо муки — кукурузный крахмал, вместо сгущённого молока — ряженка, а роль шоколадного покрытия играет нежный творожный слой с какао. Такой торт получается лёгким, воздушным и при этом сохраняет свой узнаваемый вкус.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Птичье молоко

Ингредиенты

На шесть порций понадобятся:

для бисквита: 3 яйца, 1 ст. л. кукурузного крахмала, 1 ч. л. разрыхлителя, сахарозаменитель по вкусу;

для суфле: 4 яичных белка, 1 стакан ряженки, 50 мл воды, 3 ч. л. желатина, сахарозаменитель;

для шоколадного слоя: 120 г мягкого творога, 1 ч. л. какао, 50 мл воды, 3 ч. л. желатина, сахарозаменитель.

В качестве инвентаря понадобится форма диаметром 18-20 см или кулинарное кольцо и миксер.

Как приготовить

Бисквит

Разделите яйца на белки и желтки. Белки взбейте с сахарозаменителем до пышной устойчивой пены. Желтки соедините с крахмалом и разрыхлителем. Введите белки в желтковую смесь порциями, аккуратно перемешивая снизу вверх. Готовое тесто выложите в форму, смазанную маслом, и выпекайте 12-15 минут при 180 °C. После остывания разрежьте бисквит на два коржа.

Суфле

Желатин залейте водой и оставьте на 10 минут. Белки взбейте в лёгкую пену, добавьте ряженку и сахарозаменитель. Желатин растопите на водяной бане или в микроволновке, слегка остудите и введите в белковую массу. Аккуратно перемешайте. На корж в кулинарном кольце вылейте суфле и накройте вторым коржом. Поставьте в холодильник на 5-10 минут.

Шоколадный слой

Желатин замочите в воде. Творог смешайте с какао и сахарозаменителем. Желатин растопите, остудите и добавьте к массе. Перемешайте и выложите поверх второго коржа. Разровняйте и отправьте торт в холодильник ещё на 10-15 минут.

Подача

Готовый десерт аккуратно извлеките из формы и нарежьте на порции. Подавайте с чаем или кофе.

Советы шаг за шагом

Чтобы бисквит получился воздушным, не перемешивайте тесто слишком долго. Белки взбивайте в чистой сухой посуде — тогда пена будет густой и стойкой. Суфле не должно стоять при комнатной температуре: его важно быстро убрать в холодильник. Для порционной подачи можно использовать прозрачные стаканы — слои будут выглядеть особенно эффектно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ввести желатин в слишком горячем состоянии. Последствие: суфле не застынет правильно. Альтернатива: всегда слегка остужайте перед добавлением.

Ошибка: перевзбить белки. Последствие: масса станет сухой и не соединится с другими ингредиентами. Альтернатива: останавливайтесь на стадии устойчивых пиков.

Ошибка: использовать слишком влажный творог. Последствие: шоколадный слой получится жидким. Альтернатива: отцедить творог через марлю или использовать плотный вариант.

А что если разнообразить рецепт

Вместо ряженки можно взять греческий йогурт или нежирные сливки — вкус станет мягче. В шоколадный слой легко добавить щепоть корицы или ванили. А в суфле — ягоды, например малину или чернику, которые придадут торту свежую кислинку.

Плюсы и минусы

Плюсы: низкая калорийность, лёгкая текстура, быстрый способ приготовления, подходит для ПП-рациона.

Минусы: торт хранится не дольше 2-3 дней в холодильнике, требует аккуратности в работе с желатином.

FAQ

Можно ли заменить кукурузный крахмал на овсяную муку?

Да, но бисквит будет более плотным.

Подойдёт ли сухой творог вместо мягкого?

Нет, слой получится рассыпчатым, лучше использовать именно мягкий вариант.

Можно ли заморозить торт?

Не рекомендуется: после разморозки структура суфле изменится.

Исторический контекст

Классический торт "Птичье молоко" был создан кондитером Владимиром Гуральником. Рецепт быстро завоевал популярность по всей стране и стал символом советской кулинарии. Современные версии адаптируются под разные потребности: низкокалорийные, безглютеновые или с пониженным содержанием сахара. ПП-версия — это продолжение традиции, позволяющее наслаждаться любимым десертом без вреда для фигуры.