Гости не поверят, что вы сделали сами: рецепт чипсов, которые получатся лучше и дешевле магазинных

Еда

Чипсы — это закуска, мимо которой трудно пройти. Хрустящая текстура и яркий вкус делают их любимым лакомством миллионов. Но вместе с удовольствием магазинный вариант приносит и немало проблем: лишние килограммы, вредные добавки и сомнительное качество масла. Именно поэтому всё больше людей задумываются о том, чтобы готовить чипсы самостоятельно. Домашний вариант получается не только вкусным, но и значительно более полезным.

Соус с паприкой и круглые чипсы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Соус с паприкой и круглые чипсы

Чем домашние чипсы лучше магазинных

Основное отличие заключается в составе. В заводских чипсах содержится множество консервантов, ароматизаторов и усилителей вкуса. Домашние же готовятся всего из нескольких простых ингредиентов: картофеля, масла и специй. Вы сами выбираете, сколько соли и жира добавить, а также можете регулировать степень прожарки.

К тому же такой перекус не окажет серьёзного вреда фигуре, если употреблять его умеренно. Особенно это актуально для тех, кто старается контролировать количество калорий и следит за питанием всей семьи.

Подготовка картофеля

Самый важный этап — нарезка. Чтобы чипсы получились хрустящими, картофель нужно нарезать максимально тонкими ломтиками одинаковой толщины. Для этого можно использовать:

  • специальную тёрку с тонкими лезвиями;
  • кухонный комбайн;
  • острый нож, если у вас достаточно опыта.

После нарезки ломтики обязательно промокают бумажным полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу. Это не только ускорит приготовление, но и сделает чипсы более хрустящими.

Приготовление в микроволновке

  1. Возьмите жаропрочную тарелку и застелите её пергаментной бумагой.

  2. Разложите картофельные ломтики в один слой. Важно, чтобы они не соприкасались — иначе чипсы будут мягкими.

  3. Сбрызните маслом, посыпьте солью и специями. Можно использовать паприку, чесночный порошок или сушёные травы.

  4. Поставьте в микроволновку на максимальную мощность примерно на 7 минут.

Через несколько минут кухня наполнится аппетитным ароматом, а на тарелке появятся золотистые чипсы, ничуть не хуже магазинных.

Варианты вкусов

Красота домашнего приготовления в том, что вы можете экспериментировать. Классические чипсы легко превратить в острые, посыпав их молотым перцем или смесью специй. Любителям сыра понравится вариант с тёртым пармезаном. А если добавить немного лимонного сока и сушёной зелени, получится свежий и необычный вкус.

Домашние чипсы — это быстрый, вкусный и более здоровый способ насладиться любимым лакомством. При минимальных усилиях вы получаете хрустящую закуску, приготовленную без вредных добавок. И самое приятное — на всё уходит не больше семи минут.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
