Когда на готовку есть всего 15 минут: этот рулет из лаваша накормит всю семью и не отнимет сил

4:05
Еда

Лаваш давно занял особое место на кухне многих хозяек. Этот тонкий хлеб способен спасти ситуацию, когда на приготовление полноценного ужина или закуски времени катастрофически не хватает. Стоит лишь развернуть лепёшку, распределить на ней начинку и свернуть рулетом — и блюдо готово. При этом вариаций существует множество: от лёгких овощных до сытных мясных, от свежих творожных до ярких рыбных. Универсальность лаваша делает его отличной основой как для будничных перекусов, так и для праздничного стола.

Лаваш
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лаваш

Лёгкие овощные варианты

Самым простым, но в то же время ярким по вкусу решением станет сочетание сыра и помидоров. Нарезанные кубиками сочные томаты и твёрдый сыр образуют гармоничный дуэт, а пара ложек майонеза или сметаны придают начинке нежность. Такая закуска получается лёгкой и освежающей, поэтому её часто готовят летом, когда не хочется нагружать желудок тяжёлой пищей.

Не менее популярна и творожная начинка. Свежий творог в сочетании с укропом, петрушкой или зелёным луком превращается в нежный и полезный крем. Можно добавить немного чеснока и соли — вкус станет более насыщенным. Такой вариант особенно оценят те, кто следит за питанием и старается выбирать более диетические блюда.

Сытные мясные рулеты

Для тех, кто предпочитает более плотный ужин или закуску, отлично подойдёт комбинация курицы и грибов. Обжаренные кусочки филе в тандеме с шампиньонами создают насыщенный вкус и аромат. Немного лука и соуса — и начинка готова. Такой рулет можно подать даже вместо горячего, особенно если предварительно разогреть его в духовке.

Куриное мясо легко заменяется индейкой или говядиной. Лаваш позволяет экспериментировать: добавьте специи, любимые соусы или сыр, и каждый раз получится новое блюдо. Главное — не перегружать лепёшку ингредиентами, чтобы рулет удобно было сворачивать.

Рыбные и морские идеи

Любители рыбы часто выбирают вариант со шпротами. Несмотря на простоту, начинка получается ароматной и пикантной. Консервы смешивают с мелко нарезанным яйцом и луком, добавляют немного майонеза — и рулет готов. Такая закуска идеально подойдёт к праздничному столу: она не требует долгой готовки, а вкус получается ярким.

Интересное решение — крабовые палочки. Их нарезают мелкими кусочками, соединяют с огурцами и яйцами, добавляют майонез и специи. Получается лёгкая и одновременно сытная закуска. Этот вариант особенно нравится детям благодаря нежному вкусу и яркому виду.

Почему лаваш так удобен

Главное достоинство лаваша — универсальность. Он легко сворачивается, быстро пропитывается начинкой и не требует дополнительной термической обработки. Лаваш можно заранее подготовить, намазать начинкой и убрать в холодильник. Через пару часов рулет станет ещё вкуснее, так как ингредиенты успеют обменяться ароматами.

Кроме того, это отличный способ разнообразить рацион. Сегодня можно сделать рулет с овощами, завтра — с мясом, а на выходные оставить вариант с рыбой или творогом. Каждое блюдо получится уникальным, хотя основа всегда одна и та же.

Лаваш — это настоящий конструктор, который позволяет создавать десятки разных закусок и блюд буквально за считанные минуты. Всё зависит только от фантазии и наличия продуктов в холодильнике. Именно поэтому этот тонкий хлеб заслуженно остаётся любимцем хозяек: он помогает быстро накормить семью, удивить гостей и при этом не проводить много времени у плиты.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
