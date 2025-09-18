Черные грузди: 48 часов имеют решающее значение — раскройте главный секрет идеальной засолки от шефа

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Черные грузди — это осенний деликатес, который при правильном приготовлении становится настоящей звездой зимних застолий. Однако в отличие от благородных белых грибов, они требуют особой, тщательной обработки. О главных правилах работы с этим видом грибов рассказала бренд-шеф ресторана "Бабель" Алена Комар.

Солёные грибы
Фото: commons.wikimedia.org by Off-shell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Солёные грибы

"Черные грузди нельзя просто взять и пожарить, как белые, — сначала они должны пройти долгую обработку. Главное правило при работе с этими грибами — вымачивание", — подчеркивает эксперт.

Игнорирование этого этапа приведет к тому, что блюдо будет безнадежно испорчено сильной горечью. Правильно же приготовленные грузди получаются хрустящими, ароматными и могут храниться всю зиму, пишет Газета.Ru.

Пошаговая инструкция по подготовке черных груздей

Подготовка грибов к засолке — процесс небыстрый, но необходимый. Он состоит из трех ключевых этапов.

  1. Очистка и мытье. Сначала грибы необходимо тщательно перебрать, очистить от лесного мусора (хвои, листьев, земли) и промыть под проточной водой. Для труднодоступных мест можно использовать мягкую щетку.

  2. Вымачивание. Это самый важный этап. Подготовленные грузди нужно поместить в большую емкость и залить большим количеством холодной воды. Минимальный срок вымачивания — 48 часов (двое суток). Воду необходимо менять не менее 2-3 раз в день, чтобы удалять выделяющиеся горечь и токсины.

  3. Отваривание. После вымачивания грибы следует отварить в чистой воде в течение 15-20 минут, постоянно снимая образующуюся пену. Это окончательно убирает остатки горечи и подготавливает продукт к засолке.

Классический рецепт холодной засолки от шефа

Алена Комар рекомендует именно холодный способ засолки как самый вкусный и традиционный.

Что вам понадобится:

  • Вымоченные и отваренные черные грузди

  • Крупная каменная соль (ни в коем случае не йодированная!)

  • Зонтики укропа

  • Листья черной смородины и вишни (для аромата и хруста)

  • Чеснок (по желанию)

  • Перец горошком, лавровый лист

Пошаговый процесс:

  1. На дно чистой эмалированной кастрюли, ведра или деревянной кадки выложите слой листьев и специй.

  2. На них выкладывайте грибы шляпками вниз. Каждый слой (толщиной 5-7 см) обильно пересыпайте солью из расчета 40-50 г соли на 1 кг грибов.

  3. Повторяйте слои, пока не закончатся грибы.

  4. Накройте содержимое емкости чистой марлей или хлопковой тканью.

  5. Установите сверху гнет (например, тарелку или деревянный кружок с банкой воды). Это необходимо, чтобы грибы пустили сок и были полностью им покрыты, иначе они могут заплесневеть.

  6. Уберите емкость в прохладное место (погреб или холодильник).

Советы по хранению и подаче

  • Сроки готовности. Через месяц они будут готовы, но настоящий вкус раскрывается только через два, отмечает Алена Комар.

  • Проверка. Регулярно проверяйте грибы. Если рассола мало и он не полностью покрывает их, можно долить холодной кипяченой воды. При появлении плесени на гнете или ткани, их нужно немедленно заменить.

  • Подача. Перед подачей соленые грузди рекомендуется промыть от излишков соли и заправить душистым подсолнечным маслом, добавив репчатый лук. Также они идеальны в сметанном соусе как самостоятельная закуска или дополнение к картофелю.

Дополнительные рекомендации

  1. Не используйте алюминиевую или оцинкованную посуду для засолки — это может привести к окислению и испортить продукт.

  2. Не бойтесь большого количества соли. Она выступает консервантом и вытягивает остатки горечи.

  3. Храните готовые грибы в холоде при температуре не выше +5 °C.

Приготовление черных груздей — это инвестиция времени, которая окупается сторицей зимой. Терпение и соблюдение технологии — залог получения хрустящей, ароматной и безопасной закуски, которая напомнит о вкусе осеннего леса.

Уточнения

Чёрный груздь (лат. Lactárius nécator) — гриб рода Млечник (Lactarius) семейства Сыроежковые (Russulaceae).
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
