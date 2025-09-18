Никаких опавших коржей: секрет пышного бисквита раскрыт — повторит даже новичок

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Приготовить идеальный бисквит, который не осядет и не потрескается, — мечта многих домашних кондитеров. С этим простым и проверенным рецептом от канала Tata Pereira у вас получится великолепная основа для тортов и десертов. Секрет успеха заключается в правильной технике взбивания и точном соблюдении пропорций.

Бисквит
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Бисквит

"Главный секрет пышного бисквита — это хорошо взбитые до светлой густой пены яйца с сахаром и максимально аккуратное, бережное соединение с мукой. Это сохраняет воздушную структуру теста", — отмечают кулинарные эксперты.

Этот рецепт сочетает в себе удобство и надежность, а на выходе вы получаете высокий, мягкий и воздушный корж, который прекрасно сочетается с любыми кремами, пропитками и ягодами.

Ингредиенты (для формы диаметром 22 см)

  • Яйца - 8 шт. (крупные, комнатной температуры)

  • Сахар - 245 г (это 1 и 1/4 стандартного граненого стакана объемом 200 мл или около 1,25 стакана объемом 240 мл)

  • Мука пшеничная - 245 г (это 2 стакана объемом 200 мл или около 1,7 стакана объемом 240 мл, важно просеять!)

  • Ванильный экстракт - 1 ч. л. (можно заменить на ванильный сахар)

Важное примечание: Для точности лучше использовать кухонные весы. Объем стаканов может варьироваться, уточняет receitatodahora.com.br.

Пошаговый способ приготовления

  1. Подготовка. Достаньте яйца из холодильника заранее, они должны быть комнатной температуры — это критически важно для максимального увеличения объема при взбивании. Разогрейте духовку до 180 °C. Подготовьте разъемную форму только снизу: смажьте дно тонким слоем сливочного масла или маргарина и застелите пергаментной бумагой. Бока формы смазывать не нужно - это поможет тесту "ухватиться" и подняться выше.

  2. Взбивание яичной массы. В чашу миксера с венчиками вылейте все 8 яиц. Взбивайте на средней скорости около 1-2 минут, пока масса не станет пенистой. Затем, не прекращая взбивания, постепенно, тонкой струйкой всыпайте весь сахар. Увеличьте скорость и взбивайте массу 8-10 минут. Готовая масса должна увеличиться в объеме в 3-4 раза, стать очень густой, плотной и светлого, почти белого цвета. При поднятии венчика масса должна медленно стекать, оставляя четкий, долго не исчезающий след ("ленту"). В конце взбивания добавьте ванильный экстракт.

  3. Введение муки. Муку обязательно просейте через сито. Добавляйте ее к яичной массе очень постепенно, частями. Мешайте лопаткой или венчиками только снизу вверх, движениями из центра к краям, стараясь не допускать образования комков и одновременно не оседлать воздух из теста. Не используйте миксер на этом этапе!

  4. Выпечка. Аккуратно перелейте готовое тесто в подготовленную форму. Разровняйте лопаткой. Поставьте форму в уже разогретую духовку на средний уровень. Выпекайте 40-45 минут до золотисто-коричневого цвета и сухой лучинки. Не открывайте духовку первые 25-30 минут, чтобы бисквит не осел от перепада температуры.

  5. Охлаждение. Достаньте бисквит из духовки. Дайте ему постоять в форме 5-10 минут. Затем пройдитесь тонким ножом или лопаткой по стенкам, чтобы отделить корж от бортов, и только после этого расстегните форму. Полностью остудите на решетке, прежде чем разрезать или убирать пергамент.

Почему этот бисквит получается идеальным? Список секретов:

  • Яйца комнатной температуры взбиваются гораздо лучше и дают большую пышность.

  • Долгое взбивание сахара с яйцами — ключ к стабильной структуре.

  • Несмазанные борта формы позволяют тесту подняться равномерно и высоко.

  • Правильное охлаждение предотвращает резкое оседание.

Дополнительные советы для гарантированного успеха

  1. Для нарезки используйте только полностью остывший бисквит и очень острый нож с зубцами или специальную нитку.

  2. Для пропитки. Идеальный бисквит отлично впитывает сиропы. Дайте ему "отдохнуть" после выпечки 6-8 часов, завернутым в пленку, — его структура станет еще более нежной и влажной.

  3. Если бисквит не хочет подниматься, проверьте свежесть разрыхлителя (хотя в классическом рецепте его нет) и убедитесь, что мука просеяна.

  4. Не торопите процесс. Строго следуйте времени взбивания и выпечки.

Готовьте с удовольствием, и у вас обязательно получится великолепный, высокий и ровный бисквит для ваших лучших десертов!

Уточнения

Бискви́т (фр. biscuit или нем. Bisquit, от лат. bis coctum — «дважды испечённое») — кондитерское тесто и кондитерский «хлеб», приготовленный из муки, сахара и яиц. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
