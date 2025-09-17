Секрет долголетия: как уменьшить соль в рационе и прожить дольше — 5 советов диетолога

С началом нового учебного года многие семьи стремятся перейти на более здоровое и сбалансированное питание. Один из ключевых шагов на этом пути — контроль над потреблением соли.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), большинство людей значительно превышает рекомендуемую норму в 5 граммов соли в день (менее 2000 мг натрия), потребляя в среднем около 10,8 граммов.

Чрезмерное увлечение соленым негативно сказывается на здоровье: оно значительно повышает артериальное давление, увеличивая риски сердечно-сосудистых заболеваний, может нарушить работу почек и пищеварительной системы. При этом просто убрать солонку со стола недостаточно — около 70% натрия в наш рацион поступает из скрытых источников: переработанных продуктов и блюд из ресторанов быстрого питания, сообщает minhavida.com.br.

Как же сократить потребление соли, не делая пищу пресной? Вот несколько эффективных стратегий, одобренных диетологами.

5 главных советов для сокращения соли в рационе

Внимательно читайте этикетки. Выбирайте продукты с пометками "без добавления соли" (no salt added) или "с пониженным содержанием натрия" (low sodium). Это особенно касается соусов, бульонов, консервированных овощей и томатных паст. Например, соевый соус с пониженным содержанием натрия содержит почти в два раза меньше соли, чем традиционный. Промывайте консервы. Это простое действие может снизить содержание натрия в консервированных бобовых (нута, фасоли, чечевицы) на 25-40%. Достаточно просто слить жидкость из банки и тщательно промыть продукты под холодной водой. Готовьте дома. Возвращение к домашней кухне — самый эффективный способ контролировать количество соли, которое вы потребляете. Готовя бульоны, соусы и даже хлеб самостоятельно, вы точно знаете, что в них нет скрытых солей и вредных добавок. Солите с умом. Меньшее количество соли, использованное в правильное время, может усилить вкус больше, чем большое количество, добавленное в готовое блюдо, отмечают кулинарные эксперты. Солите рыбу и мясо до приготовления, добавляйте соль в воду для варки пасты или круп — это позволит вкусу "раскрыться" изнутри, и вы сможете использовать меньше приправы. Используйте натуральные усилители вкуса. Замените часть соли на ароматные травы, специи, чеснок, лимонный сок, цедру цитрусовых, имбирь или орехи. Они придают блюдам интенсивный вкус и аромат без вреда для здоровья.

На что обратить особое внимание?

Солезаменители на основе калия. Они не содержат натрия, но могут иметь металлический привкус и подходят не всем. Перед их использованием, особенно при проблемах с почками, обязательно проконсультируйтесь с врачом .

Готовые приправы и спецсмеси. Часто они содержат огромное количество соли и усилителей вкуса (глутамат натрия). Внимательно изучайте их состав или лучше составляйте свои смеси из сушеных трав.

Дополнительные рекомендации для здорового рациона

Дайте своим вкусовым рецепторам время адаптироваться. Для перестройки на менее соленую пищу потребуется около 3-4 недель. После этого вы начнете ярче чувствовать естественный вкус продуктов.

Составляйте меню на неделю. Планирование поможет избежать ситуаций, когда приходится покупать готовую еду или заказывать доставку.

Пейте достаточное количество воды. Это помогает организму естественным образом выводить излишки натрия.

Снижение потребления соли — это не строгая диета, а переход к осознанному питанию. Небольшие, но последовательные изменения в ваших кулинарных привычках помогут всей семье сохранить здоровье сердца и сосудов без ущерба для вкусных и разнообразных блюд.

