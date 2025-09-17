Удивите близких: 1 минута, и у вас на столе — яйцо пашот ресторанного качества

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:10
Еда

Невероятно, но приготовить яйца пашот ресторанного уровня можно даже в обычной микроволновке.

Хрустящие бутерброды с авокадо и яйцом пашот
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Хрустящие бутерброды с авокадо и яйцом пашот

Джоэл Миэль, французский шеф-повар с богатым опытом и бывший ресторатор, поделился в своем блоге методом приготовления яйца пашот в микроволновой печи.

"Этот способ позволяет мне приготовить пару яиц пашот намного быстрее", — утверждает он

Только свежие яйца

Для достижения наилучшего результата шеф-повар рекомендует использовать только свежие яйца. Использование яиц с истекающим сроком годности может привести к непредсказуемым результатам. Также для оптимальной консистенции рекомендуется предварительно выдержать яйца при комнатной температуре в течение получаса.

Мощность микроволновки

Важно учитывать, что мощность микроволновых печей различна, поэтому время приготовления может варьироваться. Джоэл рекомендует начинать с меньшей мощности и постепенно ее увеличивать, чтобы избежать переваривания. Оптимальное время приготовления необходимо определить опытным путем, проверяя готовность яйца каждые 45 секунд.

Главное в этом рецепте — не передержать яйцо. Современные микроволновки обладают высокой мощностью, поэтому время приготовления может быть значительно короче и требовать индивидуальной настройки.

Будьте осторожны: слишком быстрый или продолжительный нагрев яйца в микроволновке может привести к его взрыву. Это объясняется образованием пара, который, не находя выхода, вызывает повышение давления.

Приготовление

Для приготовления яйца пашот в микроволновке необходимо налить в чашку, подходящую для использования в микроволновой печи, полстакана воды комнатной температуры.

Добавьте щепотку соли и аккуратно опустите в воду яйцо.

Поместите чашку в микроволновую печь и готовьте в течение 45-60 секунд.

Извлеките чашку из микроволновой печи, аккуратно достаньте яйцо ложкой и переложите его на бумажное полотенце, а затем на тарелку или тост.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
