Котлеты больше не будут сухими: эта простая хитрость делает фарш воздушным

Каждая хозяйка мечтает о котлетах, которые получаются сочными, воздушными и не разваливаются при жарке. Достичь этого эффекта можно всего за пять минут до готовки, и секрет кроется вовсе не в сложных техниках или редких ингредиентах.
Чтобы фарш стал особенно нежным, перед формированием котлет в него добавляют ледяную воду или мелко колотый лед. Достаточно нескольких столовых ложек на 500-600 г мясной массы. Важно хорошо и быстро вымесить фарш, пока он не нагрелся от тепла рук.
Холодная жидкость меняет структуру белков: они лучше удерживают влагу внутри. В результате жир не вытапливается слишком быстро, котлеты не теряют сочность и сохраняют форму. Такой приём делает мясную массу более лёгкой, а готовое блюдо — воздушным.
Способ работает с любым видом фарша — свиным, говяжьим, куриным или смешанным. Особенно он полезен для нежирных сортов мяса и современной птицы, которые часто получаются сухими. Холодная влага полностью решает проблему.
Подготовьте фарш как обычно: добавьте лук, специи, хлеб или сухари.
Непосредственно перед формированием котлет влейте несколько ложек ледяной воды или всыпьте мелкий лёд.
Быстро вымесите массу, сохраняя её холодной.
Сразу приступайте к лепке котлет и обжарке или запеканию.
Ошибка: добавлять воду заранее.
Последствие: фарш нагреется и потеряет нужный эффект.
Альтернатива: вводить ледяную жидкость только перед самой лепкой.
Ошибка: слишком долго вымешивать после добавления воды.
Последствие: мясо может стать "резиновым".
Альтернатива: ограничиться несколькими минутами интенсивного перемешивания.
Некоторые кулинары используют холодные сливки или молоко. Такой способ даёт более мягкий вкус, но вода остаётся самым простым и доступным вариантом.
Плюсы: сочность, нежность, универсальность, доступность ингредиентов.
Минусы: нужно работать быстро, иначе масса нагреется и приём потеряет смысл.
