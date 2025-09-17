Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Яичница, которая удивит: всего одна деталь превращает завтрак в шедевр

Иногда для того, чтобы привычное блюдо заиграло новыми красками, достаточно одной детали. В случае с яичницей такой деталью станет тыква. Она придаёт лёгкую сладость, делает текстуру более нежной и кремовой, а калорий добавляет совсем немного. Такой завтрак получается одновременно питательным и лёгким.

Яичница с тыквой на сковороде
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Яичница с тыквой на сковороде

Ингредиенты

На одну порцию понадобятся:

  • 2 куриных яйца (120 г),

  • 100 г тыквы,

  • 2 ст. л. растительного масла (34 г),

  • соль и молотый чёрный перец по вкусу.

Для подачи подойдут свежая зелень и лёгкий сметанный соус.

Как приготовить

Подготовка

Возьмите небольшой кусок тыквы, очистите от кожуры и семян. Нарежьте её тонкими пластинками, чтобы она быстро приготовилась и стала мягкой.

Обжаривание тыквы

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выложите кусочки тыквы и обжарьте их с двух сторон до лёгкого румянца. Это займёт всего несколько минут и позволит сохранить сочность.

Добавляем яйца

Разбейте в сковороду яйца, распределив их поверх кусочков тыквы. Готовьте на слабом огне: белок должен полностью схватиться, а желток остаться жидким. Именно такой контраст делает яичницу особенно вкусной.

Финальные штрихи

Снимите сковороду с огня, посолите и поперчите блюдо. Для подачи украсьте свежей зеленью — подойдут петрушка, кинза или микрозелень. Дополнительно можно подать сметанный соус с чесноком или йогуртовую заправку.

А что если добавить чуть больше вкуса?

В яичницу с тыквой отлично впишется сыр фета или мягкий творожный сыр — он подчеркнёт сладость овоща. Можно посыпать блюдо семенами тыквы или кунжутом для хруста. А если хочется аромата — добавьте щепоть тимьяна или розмарина при обжарке.

Плюсы и минусы

Плюсы: простое приготовление, минимальное количество ингредиентов, сочетание белка и овощей, низкая калорийность.
Минусы: блюдо нужно есть сразу, иначе тыква теряет текстуру при повторном разогреве.

FAQ

Можно ли готовить без масла?
Да, тыкву можно запечь на сухой сковороде или использовать антипригарное покрытие, но вкус будет менее насыщенным.

Подойдёт ли баттернат или мускатная тыква?
Конечно, любые сорта сладковатой тыквы подойдут.

Можно ли сделать в духовке?
Да, выложите кусочки тыквы и яйца в форму и запекайте при 180 °C до готовности.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
