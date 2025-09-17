Сырный пирог тает во рту: вот как приготовить идеальное тесто и сочную начинку

Еда

Сырный пирог — настоящая находка для гурманов. Его можно готовить с различными сырами, добавлять свежие травы, овощи.

Фото: ask.chadgpt.ru is licensed under free for commercial use сырный пирог

Для теста

500 г муки,

3 столовые ложки оливкового или подсолнечного масла,

половина чайной ложки соли,

половина чайной ложки сахара,

4 г сухих дрожжей (половина пакетика),

200 мл воды.

Для начинки

350 г тёртой моцареллы,

150 г тертого твердого сыра типа "Российский",

200 г тёртого сыра для пасты,

немного сливочного масла для смазывания сковородки и поверхности пирога.

Приготовление

В просторной ёмкости просейте муку, добавьте соль, сахар и дрожжи. Тщательно перемешайте сухие ингредиенты. Сделайте углубление в центре, влейте масло и постепенно добавляйте воду, замешивая руками до получения мягкого, эластичного и слегка липкого теста.

Подготовьте миску с водой и держите её под рукой. В процессе замешивания смачивайте руки в воде, так как тесту может потребоваться дополнительная влага для достижения нужной консистенции. Продолжайте замешивать примерно 8 минут, регулярно увлажняя руки. Чтобы проверить готовность теста, смочите руку и надавите в центр теста до дна миски. Если при извлечении руки влажная часть теста поднимется на поверхность, значит, оно готово. Накройте миску чистым полотенцем и оставьте в тёплом месте примерно на 30 минут, чтобы тесто поднялось.

Разделите подошедшее тесто на 5-6 частей, примерно по 140 г каждая, и выложите их на присыпанную мукой поверхность. Обваляйте каждый кусочек в муке, чтобы с ним было легче работать. Аккуратно, кончиками пальцев, раскатайте каждый шарик теста от центра к краям, как при приготовлении пиццы, пока не получатся диски диаметром около 20 см и толщиной 3-4 мм.

В отдельной посуде смешайте все тёртые сыры. Равномерно покройте поверхность каждого диска смесью тёртых сыров, не перегружая его. Соедините края теста в центре, формируя мешочек, начинка должна остаться внутри. Тесто эластичное, поэтому его легко закрыть. Переверните получившийся мешочек швом вниз на присыпанную мукой поверхность и продолжайте с остальными кусочками теста.

Разогрейте сковороду диаметром около 24 см и добавьте небольшое количество сливочного масла. Растопите его. Удалите излишки масла бумажным полотенцем. Положите один из мешочков на сковороду, слегка прижмите его руками в центре и по краям, чтобы получилась лепёшка диаметром около 18 см.

Закройте сковороду крышкой. Выпекайте на среднем огне около 5 минут с каждой стороны под закрытой крышкой, до золотистого цвета. Перед подачей смажьте поверхность сырных лепёшек небольшим количеством сливочного масла.