Сырный пирог тает во рту: вот как приготовить идеальное тесто и сочную начинку

Еда

Сырный пирог — настоящая находка для гурманов. Его можно готовить с различными сырами, добавлять свежие травы, овощи.

Для теста

  • 500 г муки,
  • 3 столовые ложки оливкового или подсолнечного масла,
  • половина чайной ложки соли,
  • половина чайной ложки сахара,
  • 4 г сухих дрожжей (половина пакетика),
  • 200 мл воды.

Для начинки

  • 350 г тёртой моцареллы,
  • 150 г тертого твердого сыра типа "Российский",
  • 200 г тёртого сыра для пасты,
  • немного сливочного масла для смазывания сковородки и поверхности пирога.

Приготовление

В просторной ёмкости просейте муку, добавьте соль, сахар и дрожжи. Тщательно перемешайте сухие ингредиенты. Сделайте углубление в центре, влейте масло и постепенно добавляйте воду, замешивая руками до получения мягкого, эластичного и слегка липкого теста.

Подготовьте миску с водой и держите её под рукой. В процессе замешивания смачивайте руки в воде, так как тесту может потребоваться дополнительная влага для достижения нужной консистенции. Продолжайте замешивать примерно 8 минут, регулярно увлажняя руки. Чтобы проверить готовность теста, смочите руку и надавите в центр теста до дна миски. Если при извлечении руки влажная часть теста поднимется на поверхность, значит, оно готово. Накройте миску чистым полотенцем и оставьте в тёплом месте примерно на 30 минут, чтобы тесто поднялось.

Разделите подошедшее тесто на 5-6 частей, примерно по 140 г каждая, и выложите их на присыпанную мукой поверхность. Обваляйте каждый кусочек в муке, чтобы с ним было легче работать. Аккуратно, кончиками пальцев, раскатайте каждый шарик теста от центра к краям, как при приготовлении пиццы, пока не получатся диски диаметром около 20 см и толщиной 3-4 мм.

В отдельной посуде смешайте все тёртые сыры. Равномерно покройте поверхность каждого диска смесью тёртых сыров, не перегружая его. Соедините края теста в центре, формируя мешочек, начинка должна остаться внутри. Тесто эластичное, поэтому его легко закрыть. Переверните получившийся мешочек швом вниз на присыпанную мукой поверхность и продолжайте с остальными кусочками теста.

Разогрейте сковороду диаметром около 24 см и добавьте небольшое количество сливочного масла. Растопите его. Удалите излишки масла бумажным полотенцем. Положите один из мешочков на сковороду, слегка прижмите его руками в центре и по краям, чтобы получилась лепёшка диаметром около 18 см.

Закройте сковороду крышкой. Выпекайте на среднем огне около 5 минут с каждой стороны под закрытой крышкой, до золотистого цвета. Перед подачей смажьте поверхность сырных лепёшек небольшим количеством сливочного масла.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
