Яблоки переживут даже зиму: но только если знать один неожиданный секрет хранения

Яблоки — один из самых благодарных фруктов для хранения. При правильных условиях их вкус и питательная ценность сохраняются не только несколько недель, но и на протяжении всей зимы. Главное — выбрать подходящие сорта, правильно подготовить плоды и организовать оптимальное место для хранения.
Дольше всего лежат поздние осенние и зимние сорта с плотной мякотью и толстой кожицей.
Классические варианты: "Антоновка", "Ренет Симиренко", "Гренни Смит", "Уэлси".
Южные сорта: "Айдаред", "Гала", "Чемпион", "Кармен".
Поволжье: "Анис Алый", "Боровинка", "Любава".
Средняя полоса: "Останкино", "Москвичка", "Орловский пионер".
Северные широты: "Звёздочка", "Коричное полосатое", "Праздничное".
Морозостойкие: "Антей", "Медуница", "Горноалтайское".
Срывать с дерева чуть недозрелыми.
Не допускать повреждений и вмятин.
Хранить вместе с плодоножкой.
Предпочитать средние по размеру плоды.
Для профилактики можно использовать специальные средства ("Антигниль").
Температура - 0…+3 °C, без резких перепадов.
Влажность - 90-95%, но без сырости.
Свет - полная темнота.
Нарушение этих условий ускоряет порчу и приводит к сморщиванию или появлению плесени.
Подходит для небольших партий. Яблоки лучше держать в сетках или пакетах с перфорацией, не мыть перед закладкой. Срок — несколько недель или до двух месяцев.
Традиционный вариант. Яблоки размещают в деревянных ящиках или мешках, пересыпая их опилками, соломой или бумагой. Ящики устанавливают на стеллажах и регулярно проверяют.
Используют технологию контролируемой атмосферы: снижают кислород и повышают уровень углекислого газа. Так яблоки сохраняются до года, но дома такой метод недоступен.
Каждое яблоко можно завернуть в бумагу, чтобы ограничить контакт с соседними плодами. Плёнка и полиэтилен не подходят — нужен приток воздуха.
Яблоки выделяют этилен, ускоряющий созревание других овощей и фруктов. Поэтому хранить их нужно отдельно от картофеля, бананов и зелёных овощей.
Заморозка - нарезанные яблоки раскладывают по пакетам и сразу отправляют в морозильник. Их удобно использовать для компотов и выпечки.
Замороженный сок - свежевыжатый концентрированный сок замораживают, а перед употреблением разбавляют водой.
Сушка - яблоки нарезают тонкими дольками и помещают в электросушилку.
Ошибка: мыть яблоки перед хранением.
Последствие: смывается защитный слой, плоды быстро гниют.
Альтернатива: мыть только перед употреблением.
Ошибка: складывать яблоки в большой слой без проветривания.
Последствие: очаг гнили быстро портит всю партию.
Альтернатива: небольшие партии с доступом воздуха.
Ошибка: хранить вместе с овощами.
Последствие: ускоренное прорастание картофеля и порча зелени.
Альтернатива: отдельное хранение.
Что будет, если хранить яблоки неправильно? Уже через пару недель они начнут темнеть, становиться мягкими, появится плесень. Но при идеальных условиях даже "Антоновка" может пролежать до весны.
|Способ
|Плюсы
|Минусы
|Холодильник
|Доступно, удобно
|Мало места, срок до 2 месяцев
|Погреб
|Долгосрочное хранение
|Требует постоянного контроля
|Промышленные склады
|Срок до года
|Недоступно в быту
|Заморозка
|Удобно для готовки
|Теряется часть текстуры
|Сушка
|Долгий срок, компактность
|Нужна техника, меняется вкус
Какие сорта самые лежкие?
"Антоновка", "Симиренко", "Гренни Смит", "Антей".
Можно ли хранить яблоки в пакете?
Да, но только в перфорированном, чтобы был доступ воздуха.
Что делать с подпорченными плодами?
Сразу убирать, иначе гниль быстро распространится.
Миф: чем крупнее яблоко, тем дольше хранится.
Правда: средние плоды лежат лучше, крупные портятся быстрее.
Миф: яблоки нужно мыть перед хранением.
Правда: это ускоряет гниение.
Миф: хранение рядом с картошкой безопасно.
Правда: этилен испортит и картофель, и сами яблоки.
В старину яблоки часто хранили в сухом мху — он защищал их от гнили.
Самые "долгоиграющие" сорта могут сохраняться до следующего лета.
Выделяемый яблоками этилен используют для ускорения дозревания бананов на складах.
В XIX веке яблоки перевозили в бочках, пересыпанных соломой.
Сегодня применяются промышленные камеры с контролем атмосферы, что позволяет продавать свежие яблоки круглый год.
Правильное хранение яблок — это способ продлить лето и наслаждаться вкусными плодами всю зиму. Главное — выбрать лежкие сорта и обеспечить им подходящие условия.
