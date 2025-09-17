Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спорт натощак: секрет стройности или опасная ловушка после 50
Осень наряжает в атлас: одна юбка делает дороже даже свитер из масс-маркета
Первый цветок за пределами Земли: вот как он расцвёл на борту Международной станции
Интернет быстрее нервов: 5G не успели освоить, 6G уже рушит границы возможного — будущее наступило
Случайный улов стал сенсацией: акула совершила невозможное и переписала законы океана
Чемодан на всякий случай: почему 20% вещей можно сразу вычеркнуть из багажа
Чем чище, тем хуже: стерильные уши становятся рассадником проблем — как гигиена доводит до болезни
Французский футбол прощается с легендой: Самуэль Юмтити завершил карьеру
Япония пошла против Трампа: Токио отказался вводить пошлины на российскую нефть

Почему опытные хозяйки никогда не выбрасывают стебли зелени: вот в чём их главный секрет

2:53
Еда

Когда готовят овощные салаты или блюда с зеленью, обычно используют только листики или тонкие веточки, такие как у укропа. Стебли, на первый взгляд, кажущиеся грубыми и не столь аппетитными, часто оказываются выброшены в мусор. Однако это далеко не всегда правильный подход. На самом деле, стебли зелени, особенно если она выращена на собственном участке, могут принести немалую пользу.

Стебли зелени для бульона
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стебли зелени для бульона

Стебли зелени: почему их не стоит выбрасывать

Если зелень куплена в магазине, то действительно стоит быть осторожным с её стеблями, так как они могут содержать вредные вещества, такие как нитраты. Но если речь идет о выращенной на своём участке зелени, то эти стебли можно использовать с пользой, не допускаючи ненужного расточительства.

Вот несколько способов, как можно применять стебли зелени:

1. Ароматные бульоны

Стебли зелени — отличное дополнение для бульонов. Будь то грибной, овощной, мясной или рыбный бульон, остатки зелени могут придать ему дополнительный вкус и аромат. Вместо того чтобы выбрасывать стебли, добавьте их в кастрюлю для варки бульона — это не только улучшит вкус, но и обогатит бульон полезными веществами.

2. Маринады и соленья

Стебли могут стать отличной основой для приготовления маринадов. Их можно измельчить и добавить в заготовки на зиму, такие как соленья и квашеные овощи. Это придаст заготовкам пикантный вкус и аромат, а также поможет разнообразить зимние блюда.

3. Приправы для зимних блюд

Другим замечательным вариантом является высушивание стеблей. Для этого их нужно мелко порезать, затем разложить на противне и подсушить в духовке. Эта приправка будет отличным дополнением для мясных полуфабрикатов, а также для первых блюд, таких как супы, зимой.

4. Замороженные заготовки

Особо опытные хозяюшки используют стебли зелени для заготовок. Порубленные стебли петрушки и укропа заливают растительным маслом, разливают по формам и замораживают. Это простой способ запасти ароматные ингредиенты для зажарок и супов на весь зимний сезон, не теряя их полезных свойств.

Использование стеблей зелени вместо их выбрасывания — это не только рационально, но и полезно. Важно помнить, что для своей зелени, выращенной на участке, стебли могут стать ценным продуктом, который улучшит вкус множества блюд и добавит полезные элементы в ваш рацион. Разумное использование всех частей растений помогает минимизировать отходы и сэкономить деньги, создавая разнообразие в вашем повседневном меню.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Домашние животные
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Вулкан плюнул в небо, Землю затопило и высушило одновременно: климат сломался с треском
Наука и техника
Вулкан плюнул в небо, Землю затопило и высушило одновременно: климат сломался с треском
Китайская находка перевернула палеонтологию: яйца сами назвали свой возраст
Наука и техника
Китайская находка перевернула палеонтологию: яйца сами назвали свой возраст
Популярное
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна

Белые дюны и бирюзовые лагуны в Бразилии создают пустыню-парадокс: здесь среди песков рождаются озёра, полные рыбы.

Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Последние материалы
Осень наряжает в атлас: одна юбка делает дороже даже свитер из масс-маркета
Первый цветок за пределами Земли: вот как он расцвёл на борту Международной станции
Интернет быстрее нервов: 5G не успели освоить, 6G уже рушит границы возможного — будущее наступило
Случайный улов стал сенсацией: акула совершила невозможное и переписала законы океана
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Чемодан на всякий случай: почему 20% вещей можно сразу вычеркнуть из багажа
Чем чище, тем хуже: стерильные уши становятся рассадником проблем — как гигиена доводит до болезни
Почему опытные хозяйки никогда не выбрасывают стебли зелени: вот в чём их главный секрет
Япония пошла против Трампа: Токио отказался вводить пошлины на российскую нефть
Французский футбол прощается с легендой: Самуэль Юмтити завершил карьеру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.