Ловушка для кошелька: раскрыты уловки производителей, на которые попадаются почти все

4:08
Еда

Многие уверены, что чем выше цена продукта, тем он качественнее и полезнее. На деле это заблуждение, которым часто пользуются производители и маркетологи. На полках супермаркетов можно найти немало примеров, когда цена и качество никак не связаны между собой.

Мужчина читает этикетку в супермаркете
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина читает этикетку в супермаркете

Гастрономический обман: что это такое

Эксперты называют это явление "гастрономическим обманом". Суть проста: товар подаётся как премиальный, хотя его характеристики ничем не отличаются от более доступных аналогов. Яркая упаковка, громкие слоганы и грамотный маркетинг создают иллюзию эксклюзивности, вынуждая покупателей платить больше.

Особенно часто подобная практика встречается в сегменте органической продукции. Сертификация действительно требует от производителей соблюдения строгих норм, что увеличивает себестоимость. Однако ни вкус, ни питательная ценность таких продуктов нередко не отличаются от обычных. Разница ощущается скорее в кошельке, чем на тарелке.

Макароны, которые дороже не по делу

Хорошим примером являются дорогие виды пасты. На упаковке можно увидеть модные акценты: "с трюфелем", "с морепродуктами" или "премиальная линейка". Однако главную роль в качестве макарон играет вовсе не экзотическая добавка, а сорт пшеницы. Макароны из твёрдых сортов гораздо полезнее и вкуснее, чем изделия из мягкой муки с минимальным содержанием "декоративных" ингредиентов.

Замороженные продукты: та же фабрика, разные ценники

Подобная ситуация наблюдается и с замороженными ягодами или овощами. Нередко известный бренд и сетевой магазин закупают одну и ту же продукцию у одного завода. Разница лишь в этикетке и маркетинговом сопровождении, а цена при этом может различаться в три раза.

Потребитель переплачивает не за качество, а за "громкое имя" на упаковке.

Сыры и масла: импорт против отечественного

Гурманские сыры, ввозимые из-за границы, также не всегда оправдывают свою стоимость. У отечественных производителей есть аналоги, которые не уступают по вкусу и качеству. Но разница в цене возникает из-за транспортных расходов, таможенных пошлин и статуса "импортного продукта".

Схожая история и с оливковым маслом. Многие уверены, что для готовки стоит использовать только extra virgin холодного отжима. Но при нагревании этот продукт теряет свои полезные свойства и фактически превращается в обычное рафинированное масло. Переплата за "премиум" в этом случае абсолютно бессмысленна.

Модные суперфуды против привычных продуктов

Ещё один тренд последних лет — суперфуды. Семена чиа, ягоды годжи и прочие "экзотические чудо-продукты" рекламируются как источники уникальной пользы. Однако по составу они мало отличаются от доступных аналогов — льняного семени, облепихи или клюквы.

Разница в цене объясняется лишь транспортировкой и затратами на рекламу. Полезность при этом остаётся примерно одинаковой.

Как защитить себя от маркетинговых уловок

Чтобы не стать жертвой гастрономического обмана, покупателю стоит ориентироваться не на цену и бренд, а на состав продукта. Иногда более дешёвый аналог производится из того же сырья и даже на том же оборудовании.

  • Читайте этикетки внимательно.
  • Сравнивайте состав и происхождение продуктов.
  • Не доверяйте только громким слоганам.

Такой подход помогает экономить и при этом сохранять качество рациона на высоком уровне.

Высокая цена далеко не всегда означает высокое качество. Осознанный выбор, умение разбираться в составе и понимание реальной ценности продукта позволяют избежать переплат. Рациональный покупатель тратит деньги на пользу, а не на иллюзию премиальности.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
