Домашний ужин, который пахнет уютом: рубленые куриные котлеты с золотистой корочкой

Рубленые котлеты из куриной грудки — это одно из тех блюд, которое невозможно не полюбить. Они нежные, сочные, с лёгким ароматом специй, и при этом невероятно домашние. В отличие от котлет из фарша, здесь чувствуется настоящий вкус мяса, ведь курица нарезается вручную. Именно поэтому рубленые котлеты так часто называют квинтэссенцией уютной кухни: простые ингредиенты превращаются в блюдо, которое хочется готовить снова и снова.
Фарш, сделанный мясорубкой или блендером, слишком однородный, и куриная грудка в нём быстро теряет сочность. При рубке ножом кусочки мяса сохраняют структуру, и котлеты получаются мягкими, но при этом плотными. Именно это делает их особенными.
|Способ
|Сочность
|Вкус мяса
|Сложность
|Рубленые ножом
|высокая
|яркий
|средняя
|Мясорубка
|средняя
|приглушённый
|низкая
|Блендер
|низкая
|размытый
|низкая
Используйте острый тяжёлый нож и большую доску.
Замочите батон в сливках — это придаст фаршу нежность.
Обжарьте лук и чеснок перед добавлением — вкус станет богаче.
Дайте фаршу постоять в холодильнике хотя бы час.
Жарьте котлеты сначала на среднем огне, потом доводите под крышкой.
Ингредиенты (на 4 порции):
600 г куриной грудки
150 г белого батона
100 мл сливок 20%
1 большая луковица (200 г)
2 зубчика чеснока
50-70 г муки
растительное или топлёное масло
соль, перец по вкусу
картофельное пюре для подачи
Пошаговое приготовление:
Шаг 1. Нарежьте батон кусочками, залейте сливками и оставьте размокать.
Шаг 2. Курицу порубите ножом: сначала пластами, потом полосками и кубиками. Посолите, поперчите.
Шаг 3. Лук и чеснок обжарьте 5 минут, затем измельчите с хлебом и сливками до пюре.
Шаг 4. Смешайте фарш с пюре, накройте плёнкой и уберите в холодильник на 1 час.
Шаг 5. Сформируйте котлеты мокрыми руками, обваляйте в муке.
Шаг 6. Жарьте по 10 минут, переворачивая каждые 2 минуты. Затем накройте крышкой и готовьте ещё 5-7 минут.
Шаг 7. Подавайте с картофельным пюре, овощами или салатом.
Ошибка: не дать фаршу настояться.
Последствие: котлеты разваливаются.
Альтернатива: выдержать минимум час в холодильнике.
Ошибка: использовать панировку вместо муки.
Последствие: корочка сухая, внутри меньше сочности.
Альтернатива: лёгкая мука.
Ошибка: сильный огонь с самого начала.
Последствие: снаружи горят, внутри сырые.
Альтернатива: сначала средний огонь, потом крышка.
А что если хочется ускорить процесс? Можно обжарить котлеты до румяной корочки, а довести до готовности в духовке при 180 °C. Так получится сразу большая партия — удобно для семьи или гостей.
|Плюсы
|Минусы
|Сочные и нежные
|Требуют рубки ножом
|Простые ингредиенты
|Нужно время на подготовку
|Подходят детям
|Готовятся дольше фаршевых
|Универсальная подача
|Лучше есть свежими
Можно ли заменить сливки молоком?
Да, но сливки делают котлеты мягче.
Как хранить готовые котлеты?
До 2 дней в холодильнике, разогревать лучше на сковороде.
Можно ли заморозить фарш?
Да, но лучше готовить сразу: свежий вкус ярче.
Что добавить для аромата?
Укроп, петрушку или щепотку мускатного ореха.
Миф: куриная грудка всегда сухая.
Правда: при рубке и правильной жарке она остаётся сочной.
Миф: вкус зависит только от специй.
Правда: главное — структура мяса.
Миф: котлеты нужно делать тонкими.
Правда: толстые котлеты сохраняют сок внутри.
В старых русских трактирах котлеты всегда делали рублеными — мясорубок тогда не было.
Во Франции блюда из рубленого мяса называли "бифштексами".
Сегодня шеф-повара снова возвращаются к рубке ножом, считая её "правильной" технологией.
XIX век: рубленые котлеты были традиционным блюдом купеческой кухни.
XX век: мясорубка упростила процесс, но изменила вкус.
XXI век: возвращение к традициям и популярность домашних рецептов сделали рубленые котлеты модными снова.
