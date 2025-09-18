Домашний ужин, который пахнет уютом: рубленые куриные котлеты с золотистой корочкой

Рубленые котлеты из куриной грудки — это одно из тех блюд, которое невозможно не полюбить. Они нежные, сочные, с лёгким ароматом специй, и при этом невероятно домашние. В отличие от котлет из фарша, здесь чувствуется настоящий вкус мяса, ведь курица нарезается вручную. Именно поэтому рубленые котлеты так часто называют квинтэссенцией уютной кухни: простые ингредиенты превращаются в блюдо, которое хочется готовить снова и снова.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Картофельное пюре с котлетами

Почему лучше рубить, а не перекручивать

Фарш, сделанный мясорубкой или блендером, слишком однородный, и куриная грудка в нём быстро теряет сочность. При рубке ножом кусочки мяса сохраняют структуру, и котлеты получаются мягкими, но при этом плотными. Именно это делает их особенными.

Сравнение способов приготовления