Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Будущее российской сцены: певице Татьяне Куртуковой хотят присвоить престижное звание
Зимний посев томатов: способ, который избавляет от суеты и даёт ранний урожай
Бак утекает невидимо: что каждый день сжигает ваш бензин впустую
Тревожный сигнал НАТО: трёхтысячная армия альянса готова к бою рядом с Россией
Трамп взорвал Евросоюз: вот что он предложил вместо санкций России
Родственники в Киеве, билет в Стамбул: коррупционер из Подмосковья запутал следы
Кремлёвская крыша рухнула: чиновник, укравший миллионы, начал войну со свидетелями
Космический зверь из прошлого: находка, которая переворачивает представления о космосе
Армения вместо Албании: Пашинян защитил оговорку Трампа

Домашний ужин, который пахнет уютом: рубленые куриные котлеты с золотистой корочкой

5:07
Еда

Рубленые котлеты из куриной грудки — это одно из тех блюд, которое невозможно не полюбить. Они нежные, сочные, с лёгким ароматом специй, и при этом невероятно домашние. В отличие от котлет из фарша, здесь чувствуется настоящий вкус мяса, ведь курица нарезается вручную. Именно поэтому рубленые котлеты так часто называют квинтэссенцией уютной кухни: простые ингредиенты превращаются в блюдо, которое хочется готовить снова и снова.

Картофельное пюре с котлетами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Картофельное пюре с котлетами

Почему лучше рубить, а не перекручивать

Фарш, сделанный мясорубкой или блендером, слишком однородный, и куриная грудка в нём быстро теряет сочность. При рубке ножом кусочки мяса сохраняют структуру, и котлеты получаются мягкими, но при этом плотными. Именно это делает их особенными.

Сравнение способов приготовления

Способ Сочность Вкус мяса Сложность
Рубленые ножом высокая яркий средняя
Мясорубка средняя приглушённый низкая
Блендер низкая размытый низкая

Советы по приготовлению

  1. Используйте острый тяжёлый нож и большую доску.

  2. Замочите батон в сливках — это придаст фаршу нежность.

  3. Обжарьте лук и чеснок перед добавлением — вкус станет богаче.

  4. Дайте фаршу постоять в холодильнике хотя бы час.

  5. Жарьте котлеты сначала на среднем огне, потом доводите под крышкой.

Рецепт рубленых куриных котлет

Ингредиенты (на 4 порции):

  • 600 г куриной грудки

  • 150 г белого батона

  • 100 мл сливок 20%

  • 1 большая луковица (200 г)

  • 2 зубчика чеснока

  • 50-70 г муки

  • растительное или топлёное масло

  • соль, перец по вкусу

  • картофельное пюре для подачи

Пошаговое приготовление:

Шаг 1. Нарежьте батон кусочками, залейте сливками и оставьте размокать.

Шаг 2. Курицу порубите ножом: сначала пластами, потом полосками и кубиками. Посолите, поперчите.

Шаг 3. Лук и чеснок обжарьте 5 минут, затем измельчите с хлебом и сливками до пюре.

Шаг 4. Смешайте фарш с пюре, накройте плёнкой и уберите в холодильник на 1 час.

Шаг 5. Сформируйте котлеты мокрыми руками, обваляйте в муке.

Шаг 6. Жарьте по 10 минут, переворачивая каждые 2 минуты. Затем накройте крышкой и готовьте ещё 5-7 минут.

Шаг 7. Подавайте с картофельным пюре, овощами или салатом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: не дать фаршу настояться.

  • Последствие: котлеты разваливаются.

  • Альтернатива: выдержать минимум час в холодильнике.

  • Ошибка: использовать панировку вместо муки.

  • Последствие: корочка сухая, внутри меньше сочности.

  • Альтернатива: лёгкая мука.

  • Ошибка: сильный огонь с самого начала.

  • Последствие: снаружи горят, внутри сырые.

  • Альтернатива: сначала средний огонь, потом крышка.

А что если…

А что если хочется ускорить процесс? Можно обжарить котлеты до румяной корочки, а довести до готовности в духовке при 180 °C. Так получится сразу большая партия — удобно для семьи или гостей.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы
Сочные и нежные Требуют рубки ножом
Простые ингредиенты Нужно время на подготовку
Подходят детям Готовятся дольше фаршевых
Универсальная подача Лучше есть свежими

FAQ

Можно ли заменить сливки молоком?
Да, но сливки делают котлеты мягче.

Как хранить готовые котлеты?
До 2 дней в холодильнике, разогревать лучше на сковороде.

Можно ли заморозить фарш?
Да, но лучше готовить сразу: свежий вкус ярче.

Что добавить для аромата?
Укроп, петрушку или щепотку мускатного ореха.

Мифы и правда

  • Миф: куриная грудка всегда сухая.

  • Правда: при рубке и правильной жарке она остаётся сочной.

  • Миф: вкус зависит только от специй.

  • Правда: главное — структура мяса.

  • Миф: котлеты нужно делать тонкими.

  • Правда: толстые котлеты сохраняют сок внутри.

3 интересных факта

  1. В старых русских трактирах котлеты всегда делали рублеными — мясорубок тогда не было.

  2. Во Франции блюда из рубленого мяса называли "бифштексами".

  3. Сегодня шеф-повара снова возвращаются к рубке ножом, считая её "правильной" технологией.

Исторический контекст

  • XIX век: рубленые котлеты были традиционным блюдом купеческой кухни.

  • XX век: мясорубка упростила процесс, но изменила вкус.

  • XXI век: возвращение к традициям и популярность домашних рецептов сделали рубленые котлеты модными снова.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Схема в три шага: в эту ловушку мошенников попадаются даже внимательные пользователи
Наука и техника
Схема в три шага: в эту ловушку мошенников попадаются даже внимательные пользователи
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Домашние животные
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Популярное
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла

Комплексный статистический анализ показал, что создание "драконьих камней" было целенаправленным.

Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Редкая находка: раритетные ВАЗы с роторным двигателем стали объектом охоты коллекционеров Сергей Милешкин Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Наука столкнулась с парадоксом: рекордная глубина открыла обитателей с уникальной стойкостью
Наука столкнулась с парадоксом: рекордная глубина открыла обитателей с уникальной стойкостью
Последние материалы
Зимний посев томатов: способ, который избавляет от суеты и даёт ранний урожай
Бак утекает невидимо: что каждый день сжигает ваш бензин впустую
Тревожный сигнал НАТО: трёхтысячная армия альянса готова к бою рядом с Россией
Трамп взорвал Евросоюз: вот что он предложил вместо санкций России
Родственники в Киеве, билет в Стамбул: коррупционер из Подмосковья запутал следы
Кремлёвская крыша рухнула: чиновник, укравший миллионы, начал войну со свидетелями
Космический зверь из прошлого: находка, которая переворачивает представления о космосе
Армения вместо Албании: Пашинян защитил оговорку Трампа
Когда голод наступал с полей, в бой шёл хорёк: как маленький зверёк спасал урожай в СССР
Лидеры фракций в Ново-Огарево: Путин проведет встречу с представителями Госдумы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.