Салат, который называют символом Греции: простое блюдо с историей и характером

Еда

Греческий салат с брынзой — простое, но символичное блюдо Средиземноморья. Он олицетворяет философию местной кухни: свежие продукты, минимум обработки и максимум вкуса. В Греции его называют "хориатики" — "деревенский". Секрет в том, что ингредиенты не мельчат, а выкладывают крупными кусками. Именно в этой естественности и заключается очарование рецепта.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Греческий салат с оливками и фетой

Сегодня греческий салат стал универсальным: его подают и на пляжных кафе в Афинах, и в модных ресторанах Европы, и на семейных застольях.

Почему именно брынза

Классический вариант делают с сыром фета. Но в русской и восточноевропейской традиции чаще используют брынзу — она доступнее, а вкус и текстура идеально сочетаются с овощами и оливковым маслом.

Сравнение: фета и брынза в салате