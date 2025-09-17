Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Худеем со вкусом: едим этот йогуртовый торт и забываем о диетах — гениальный рецепт

3:45
Еда

Начните свой день с идеального баланса питательности и удовольствия! Этот йогуртовый торт, разработанный диетологами, сочетает в себе полезные ингредиенты и нежную текстуру, даря энергию на весь день. Идеальное решение для тех, кто ценит и здоровое питание, и прекрасный вкус.

Пирог с ягодами
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пирог с ягодами

Количество ингредиентов

Основа торта:

  • Натуральный йогурт: 200 г (1 стандартная баночка)

  • Яйца категории C0: 3 шт. (150-180 г)

  • Цельнозерновая мука: 320 г (2 стакана по 160 мл)

  • Кокосовый сахар: 200 г (1 баночка от йогурта)

  • Оливковое масло extra virgin: 100 г (1/2 баночки от йогурта)

  • Разрыхлитель: 10 г (1 стандартный пакетик)

  • Ванильный экстракт: 5 мл (1 ч.л.)

Дополнительные варианты:

  • Грецкие орехи: 50 г (измельченные)

  • Изюм: 40 г

  • Цедра апельсина: 1 ст.л.

  • Корица: 1 ч.л.

Пошаговое приготовление

Подготовка:

  1. Разогрейте духовку до 180°C.

  2. Смажьте форму для выпечки (22-24 см) оливковым маслом.

  3. Подготовьте все ингредиенты комнатной температуры.

Приготовление теста:

  1. Взбейте яйца с кокосовым сахаром миксером на средней скорости 3-4 минуты до светлой пенной массы.

  2. Добавьте йогурт и оливковое масло, взбивайте еще 1 минуту.

  3. Просейте муку с разрыхлителем.

  4. Постепенно добавляйте сухие ингредиенты к жидкой смеси, аккуратно перемешивая лопаткой.

  5. В конце добавьте ванильный экстракт.

Совет от диетолога: Не переусердствуйте с перемешиванием — достаточно просто соединить ингредиенты. Это сохранит воздушную текстуру.

Выпечка:

  1. Перелейте тесто в подготовленную форму

  2. Разровняйте поверхность

  3. Выпекайте 35-40 минут до золотистого цвета

  4. Проверьте готовность деревянной шпажкой

  5. Дайте остыть в форме 15 минут перед подачей

Пищевая ценность и преимущества

На порцию (1/8 торта):

  • Калории: 280 ккал

  • Белки: 8 г

  • Жиры: 12 г

  • Углеводы: 35 г

  • Клетчатка: 4 г

Полезные свойства:

  • Цельнозерновая мука обеспечивает медленное высвобождение энергии.

  • Кокосовый сахар имеет низкий гликемический индекс.

  • Оливковое масло содержит полезные жиры.

  • Йогурт улучшает пищеварение и обеспечивает белком.

Вариации и советы по подаче

Утренние варианты:

  • С греческим йогуртом и свежими ягодами

  • С тонким слоем ореховой пасты

  • С ломтиками банана и медом

  • С творожным кремом и цитрусовой цедрой

Практические советы:

  • Приготовьте вечером — утром торт будет идеальной текстуры.

  • Храните в герметичном контейнере до 3 дней.

  • Заморозьте порционные кусочки для быстрого завтрака.

  • Используйте силиконовые формы для мини-тортов.

Для особых случаев:

  • Добавьте 100 г черники или малины в тесто.

  • Посыпьте перед выпечкой овсяными хлопьями и коричневым сахаром.

  • Используйте форму для кексов для порционных вариантов.

Этот йогуртовый торт станет вашим любимым помощником для здоровых и вкусных завтраков, пишет lebistrotdusommelier.fr. Он доказывает, что правильное питание может быть удобным, доступным и невероятно вкусным!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
