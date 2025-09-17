Худеем со вкусом: едим этот йогуртовый торт и забываем о диетах — гениальный рецепт

Начните свой день с идеального баланса питательности и удовольствия! Этот йогуртовый торт, разработанный диетологами, сочетает в себе полезные ингредиенты и нежную текстуру, даря энергию на весь день. Идеальное решение для тех, кто ценит и здоровое питание, и прекрасный вкус.

Пирог с ягодами

Количество ингредиентов

Основа торта:

Натуральный йогурт: 200 г (1 стандартная баночка)

Яйца категории C0: 3 шт. (150-180 г)

Цельнозерновая мука: 320 г (2 стакана по 160 мл)

Кокосовый сахар: 200 г (1 баночка от йогурта)

Оливковое масло extra virgin: 100 г (1/2 баночки от йогурта)

Разрыхлитель: 10 г (1 стандартный пакетик)

Ванильный экстракт: 5 мл (1 ч.л.)

Дополнительные варианты:

Грецкие орехи: 50 г (измельченные)

Изюм: 40 г

Цедра апельсина: 1 ст.л.

Корица: 1 ч.л.

Пошаговое приготовление

Подготовка:

Разогрейте духовку до 180°C. Смажьте форму для выпечки (22-24 см) оливковым маслом. Подготовьте все ингредиенты комнатной температуры.

Приготовление теста:

Взбейте яйца с кокосовым сахаром миксером на средней скорости 3-4 минуты до светлой пенной массы. Добавьте йогурт и оливковое масло, взбивайте еще 1 минуту. Просейте муку с разрыхлителем. Постепенно добавляйте сухие ингредиенты к жидкой смеси, аккуратно перемешивая лопаткой. В конце добавьте ванильный экстракт.

Совет от диетолога: Не переусердствуйте с перемешиванием — достаточно просто соединить ингредиенты. Это сохранит воздушную текстуру.

Выпечка:

Перелейте тесто в подготовленную форму Разровняйте поверхность Выпекайте 35-40 минут до золотистого цвета Проверьте готовность деревянной шпажкой Дайте остыть в форме 15 минут перед подачей

Пищевая ценность и преимущества

На порцию (1/8 торта):

Калории: 280 ккал

Белки: 8 г

Жиры: 12 г

Углеводы: 35 г

Клетчатка: 4 г

Полезные свойства:

Цельнозерновая мука обеспечивает медленное высвобождение энергии.

Кокосовый сахар имеет низкий гликемический индекс.

Оливковое масло содержит полезные жиры.

Йогурт улучшает пищеварение и обеспечивает белком.

Вариации и советы по подаче

Утренние варианты:

С греческим йогуртом и свежими ягодами

С тонким слоем ореховой пасты

С ломтиками банана и медом

С творожным кремом и цитрусовой цедрой

Практические советы:

Приготовьте вечером — утром торт будет идеальной текстуры.

Храните в герметичном контейнере до 3 дней.

Заморозьте порционные кусочки для быстрого завтрака.

Используйте силиконовые формы для мини-тортов.

Для особых случаев:

Добавьте 100 г черники или малины в тесто.

Посыпьте перед выпечкой овсяными хлопьями и коричневым сахаром.

Используйте форму для кексов для порционных вариантов.

Этот йогуртовый торт станет вашим любимым помощником для здоровых и вкусных завтраков, пишет lebistrotdusommelier.fr. Он доказывает, что правильное питание может быть удобным, доступным и невероятно вкусным!