Худеем со вкусом: едим этот йогуртовый торт и забываем о диетах — гениальный рецепт

Начните свой день с идеального баланса питательности и удовольствия! Этот йогуртовый торт, разработанный диетологами, сочетает в себе полезные ингредиенты и нежную текстуру, даря энергию на весь день. Идеальное решение для тех, кто ценит и здоровое питание, и прекрасный вкус.
Натуральный йогурт: 200 г (1 стандартная баночка)
Яйца категории C0: 3 шт. (150-180 г)
Цельнозерновая мука: 320 г (2 стакана по 160 мл)
Кокосовый сахар: 200 г (1 баночка от йогурта)
Оливковое масло extra virgin: 100 г (1/2 баночки от йогурта)
Разрыхлитель: 10 г (1 стандартный пакетик)
Ванильный экстракт: 5 мл (1 ч.л.)
Грецкие орехи: 50 г (измельченные)
Изюм: 40 г
Цедра апельсина: 1 ст.л.
Корица: 1 ч.л.
Разогрейте духовку до 180°C.
Смажьте форму для выпечки (22-24 см) оливковым маслом.
Подготовьте все ингредиенты комнатной температуры.
Взбейте яйца с кокосовым сахаром миксером на средней скорости 3-4 минуты до светлой пенной массы.
Добавьте йогурт и оливковое масло, взбивайте еще 1 минуту.
Просейте муку с разрыхлителем.
Постепенно добавляйте сухие ингредиенты к жидкой смеси, аккуратно перемешивая лопаткой.
В конце добавьте ванильный экстракт.
Совет от диетолога: Не переусердствуйте с перемешиванием — достаточно просто соединить ингредиенты. Это сохранит воздушную текстуру.
Перелейте тесто в подготовленную форму
Разровняйте поверхность
Выпекайте 35-40 минут до золотистого цвета
Проверьте готовность деревянной шпажкой
Дайте остыть в форме 15 минут перед подачей
Калории: 280 ккал
Белки: 8 г
Жиры: 12 г
Углеводы: 35 г
Клетчатка: 4 г
Цельнозерновая мука обеспечивает медленное высвобождение энергии.
Кокосовый сахар имеет низкий гликемический индекс.
Оливковое масло содержит полезные жиры.
Йогурт улучшает пищеварение и обеспечивает белком.
С греческим йогуртом и свежими ягодами
С тонким слоем ореховой пасты
С ломтиками банана и медом
С творожным кремом и цитрусовой цедрой
Приготовьте вечером — утром торт будет идеальной текстуры.
Храните в герметичном контейнере до 3 дней.
Заморозьте порционные кусочки для быстрого завтрака.
Используйте силиконовые формы для мини-тортов.
Добавьте 100 г черники или малины в тесто.
Посыпьте перед выпечкой овсяными хлопьями и коричневым сахаром.
Используйте форму для кексов для порционных вариантов.
Этот йогуртовый торт станет вашим любимым помощником для здоровых и вкусных завтраков, пишет lebistrotdusommelier.fr. Он доказывает, что правильное питание может быть удобным, доступным и невероятно вкусным!
