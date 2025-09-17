5 яблок — и ароматный датский десерт покорит всех: раскройте секрет пирога Эблекаге

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:22
Еда

В сезон щедрого урожая яблок нет лучше способа воспользоваться дарами природы, чем приготовить традиционный датский пирог Эблекаге.

Яблочный пирог с карамелью
Фото: flickr.com by Stacy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Яблочный пирог с карамелью

Этот ароматный десерт сочетает в себе нежное масляное тесто, пряные нотки кардамона и имбиря, а также сочную яблочную начинку. Идеальный баланс сладости и кислотности делает его прекрасным выбором для семейного чаепития или торжественного мероприятия.

Количество ингредиентов

Для теста:

  • Яйца категории C0: 3 шт. (примерно 150 г)

  • Сахарная пудра: 150 г

  • Топленое сливочное масло: 160 г

  • Свежий имбирь: 1 ст. л. (тертый, примерно 15 г)

  • Мука полукрупного помола: 200 г

  • Пищевая сода: 1 ч. л. (5 г)

  • Молотый кардамон: 1 ч. л. (3 г)

  • Морская соль: 1 щепотка (2 г)

Для начинки и украшения:

  • Яблоки среднего размера: 5 шт. (около 750 г)

  • Свежевыжатый лимонный сок: 2 ст. л. (30 мл)

  • Коричневый сахар: 2 ст. л. (30 г)

  • Сливочное масло: 1 ст. л. (15 г) + для смазывания формы

  • Молотая корица: 1 ч. л. (3 г)

Для подачи:

  • Густая сметана: 200 г

  • Или взбитые сливки: 250 мл

Пошаговое приготовление

Подготовка ингредиентов:

  1. Разогрейте духовку до 170°C.

  2. Смажьте форму диаметром 22 см сливочным маслом.

  3. Яблоки промойте и обсушите.

  4. Имбирь очистите и натрите на мелкой терке.

Приготовление теста:

  1. Взбейте яйца с сахарной пудрой на средней скорости миксера в течение 5-7 минут до образования светлой пышной массы.

  2. Тонкой струйкой влейте растопленное масло (температура около 40°C), продолжая взбивать.

  3. Добавьте тертый имбирь, аккуратно перемешайте лопаткой.

  4. В отдельной миске смешайте муку, соду, кардамон и соль.

  5. Просейте сухие ингредиенты в яичную смесь, аккуратно перемешайте.

  6. Два яблока очистите и натрите на крупной терке (примерно 100 г).

  7. Добавьте тертые яблоки в тесто, равномерно распределите.

Совет от кондитера: Для идеальной текстуры не переусердствуйте с перемешиванием теста — достаточно просто соединить ингредиенты.

Формирование пирога:

  1. Перелейте тесто в подготовленную форму.

  2. Оставшиеся три яблока нарежьте тонкими дольками толщиной 2-3 мм (с кожурой).

  3. Сбрызните яблочные дольки лимонным соком.

  4. Выложите дольки по кругу, слегка накладывая их друг на друга.

  5. Смешайте коричневый сахар с корицей и рассыпьте поверх яблок.

  6. Разотрите 1 ст. л. масла в крошку и распределите поверх сахара, пишет life.forbes.cz.

Выпечка:

  1. Выпекайте в предварительно разогретой духовке 55-60 минут.

  2. Готовность проверяйте деревянной шпажкой — она должна выходить сухой.

  3. Дайте пирогу остыть в форме 20 минут.

  4. Переложите на решетку для полного охлаждения.

Профессиональные советы

Для идеального результата

  • Используйте яблоки с плотной мякотью (Гренни Смит, Семеренко).

  • Муку обязательно просеивайте для насыщения кислородом.

  • Не открывайте духовку первые 40 минут выпечки.

  • Дайте пирогу полностью остыть перед подачей — это улучшит текстуру.

Вариации рецепта

  • Добавьте 50 г измельченных грецких орехов в тесто.

  • Замените кардамон на мускатный орех (1/2 ч. л.).

  • Добавьте цедру одного апельсина для цитрусовых ноток.

  • Для хрустящей корочки посыпьте крупнокристаллическим сахаром перед выпечкой.

Подача и хранение

Подавайте при комнатной температуре с охлажденной сметаной или взбитыми сливками. Храните в герметичном контейнере при комнатной температуре до 3 дней.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
