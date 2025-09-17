5 яблок — и ароматный датский десерт покорит всех: раскройте секрет пирога Эблекаге

В сезон щедрого урожая яблок нет лучше способа воспользоваться дарами природы, чем приготовить традиционный датский пирог Эблекаге.

Яблочный пирог с карамелью

Этот ароматный десерт сочетает в себе нежное масляное тесто, пряные нотки кардамона и имбиря, а также сочную яблочную начинку. Идеальный баланс сладости и кислотности делает его прекрасным выбором для семейного чаепития или торжественного мероприятия.

Количество ингредиентов

Для теста:

Яйца категории C0: 3 шт. (примерно 150 г)

Сахарная пудра: 150 г

Топленое сливочное масло: 160 г

Свежий имбирь: 1 ст. л. (тертый, примерно 15 г)

Мука полукрупного помола: 200 г

Пищевая сода: 1 ч. л. (5 г)

Молотый кардамон: 1 ч. л. (3 г)

Морская соль: 1 щепотка (2 г)

Для начинки и украшения:

Яблоки среднего размера: 5 шт. (около 750 г)

Свежевыжатый лимонный сок: 2 ст. л. (30 мл)

Коричневый сахар: 2 ст. л. (30 г)

Сливочное масло: 1 ст. л. (15 г) + для смазывания формы

Молотая корица: 1 ч. л. (3 г)

Для подачи:

Густая сметана: 200 г

Или взбитые сливки: 250 мл

Пошаговое приготовление

Подготовка ингредиентов:

Разогрейте духовку до 170°C. Смажьте форму диаметром 22 см сливочным маслом. Яблоки промойте и обсушите. Имбирь очистите и натрите на мелкой терке.

Приготовление теста:

Взбейте яйца с сахарной пудрой на средней скорости миксера в течение 5-7 минут до образования светлой пышной массы. Тонкой струйкой влейте растопленное масло (температура около 40°C), продолжая взбивать. Добавьте тертый имбирь, аккуратно перемешайте лопаткой. В отдельной миске смешайте муку, соду, кардамон и соль. Просейте сухие ингредиенты в яичную смесь, аккуратно перемешайте. Два яблока очистите и натрите на крупной терке (примерно 100 г). Добавьте тертые яблоки в тесто, равномерно распределите.

Совет от кондитера: Для идеальной текстуры не переусердствуйте с перемешиванием теста — достаточно просто соединить ингредиенты.

Формирование пирога:

Перелейте тесто в подготовленную форму. Оставшиеся три яблока нарежьте тонкими дольками толщиной 2-3 мм (с кожурой). Сбрызните яблочные дольки лимонным соком. Выложите дольки по кругу, слегка накладывая их друг на друга. Смешайте коричневый сахар с корицей и рассыпьте поверх яблок. Разотрите 1 ст. л. масла в крошку и распределите поверх сахара, пишет life.forbes.cz.

Выпечка:

Выпекайте в предварительно разогретой духовке 55-60 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой — она должна выходить сухой. Дайте пирогу остыть в форме 20 минут. Переложите на решетку для полного охлаждения.

Профессиональные советы

Для идеального результата

Используйте яблоки с плотной мякотью (Гренни Смит, Семеренко).

Муку обязательно просеивайте для насыщения кислородом.

Не открывайте духовку первые 40 минут выпечки.

Дайте пирогу полностью остыть перед подачей — это улучшит текстуру.

Вариации рецепта

Добавьте 50 г измельченных грецких орехов в тесто.

Замените кардамон на мускатный орех (1/2 ч. л.).

Добавьте цедру одного апельсина для цитрусовых ноток.

Для хрустящей корочки посыпьте крупнокристаллическим сахаром перед выпечкой.

Подача и хранение

Подавайте при комнатной температуре с охлажденной сметаной или взбитыми сливками. Храните в герметичном контейнере при комнатной температуре до 3 дней.