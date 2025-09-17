5 яблок — и ароматный датский десерт покорит всех: раскройте секрет пирога Эблекаге

В сезон щедрого урожая яблок нет лучше способа воспользоваться дарами природы, чем приготовить традиционный датский пирог Эблекаге.
Этот ароматный десерт сочетает в себе нежное масляное тесто, пряные нотки кардамона и имбиря, а также сочную яблочную начинку. Идеальный баланс сладости и кислотности делает его прекрасным выбором для семейного чаепития или торжественного мероприятия.
Яйца категории C0: 3 шт. (примерно 150 г)
Сахарная пудра: 150 г
Топленое сливочное масло: 160 г
Свежий имбирь: 1 ст. л. (тертый, примерно 15 г)
Мука полукрупного помола: 200 г
Пищевая сода: 1 ч. л. (5 г)
Молотый кардамон: 1 ч. л. (3 г)
Морская соль: 1 щепотка (2 г)
Яблоки среднего размера: 5 шт. (около 750 г)
Свежевыжатый лимонный сок: 2 ст. л. (30 мл)
Коричневый сахар: 2 ст. л. (30 г)
Сливочное масло: 1 ст. л. (15 г) + для смазывания формы
Молотая корица: 1 ч. л. (3 г)
Густая сметана: 200 г
Или взбитые сливки: 250 мл
Разогрейте духовку до 170°C.
Смажьте форму диаметром 22 см сливочным маслом.
Яблоки промойте и обсушите.
Имбирь очистите и натрите на мелкой терке.
Взбейте яйца с сахарной пудрой на средней скорости миксера в течение 5-7 минут до образования светлой пышной массы.
Тонкой струйкой влейте растопленное масло (температура около 40°C), продолжая взбивать.
Добавьте тертый имбирь, аккуратно перемешайте лопаткой.
В отдельной миске смешайте муку, соду, кардамон и соль.
Просейте сухие ингредиенты в яичную смесь, аккуратно перемешайте.
Два яблока очистите и натрите на крупной терке (примерно 100 г).
Добавьте тертые яблоки в тесто, равномерно распределите.
Совет от кондитера: Для идеальной текстуры не переусердствуйте с перемешиванием теста — достаточно просто соединить ингредиенты.
Перелейте тесто в подготовленную форму.
Оставшиеся три яблока нарежьте тонкими дольками толщиной 2-3 мм (с кожурой).
Сбрызните яблочные дольки лимонным соком.
Выложите дольки по кругу, слегка накладывая их друг на друга.
Смешайте коричневый сахар с корицей и рассыпьте поверх яблок.
Разотрите 1 ст. л. масла в крошку и распределите поверх сахара, пишет life.forbes.cz.
Выпекайте в предварительно разогретой духовке 55-60 минут.
Готовность проверяйте деревянной шпажкой — она должна выходить сухой.
Дайте пирогу остыть в форме 20 минут.
Переложите на решетку для полного охлаждения.
Используйте яблоки с плотной мякотью (Гренни Смит, Семеренко).
Муку обязательно просеивайте для насыщения кислородом.
Не открывайте духовку первые 40 минут выпечки.
Дайте пирогу полностью остыть перед подачей — это улучшит текстуру.
Добавьте 50 г измельченных грецких орехов в тесто.
Замените кардамон на мускатный орех (1/2 ч. л.).
Добавьте цедру одного апельсина для цитрусовых ноток.
Для хрустящей корочки посыпьте крупнокристаллическим сахаром перед выпечкой.
Подавайте при комнатной температуре с охлажденной сметаной или взбитыми сливками. Храните в герметичном контейнере при комнатной температуре до 3 дней.
