Бабушкин рецепт, который возвращает вкус детства за 20 минут: творожные пончики без хлопот

Творожные пончики — это не просто лакомство, а настоящий символ домашнего уюта. Их аромат многие помнят с детства: бабушки жарили их по утрам, подавая с чашкой чая или молока. Сегодня этот рецепт снова становится популярным благодаря своей простоте и нежному вкусу. А главное — приготовить такие пончики можно буквально за 20 минут, даже если у вас минимум кулинарного опыта.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Творожные пончики в сахарной пудре

Особенный рецепт

Секрет вкуса в том, что основа теста — творог. Он делает пончики мягкими и воздушными, но при этом сохраняет питательность. Такие изделия не требуют долгого замеса и сложных техник, как дрожжевые варианты. Здесь всё проще: достаточно смешать ингредиенты, раскатать и обжарить.

Для жарки используют обычную сковороду с высокими бортиками и растительное масло. А готовое угощение принято щедро посыпать сахарной пудрой — она придаёт золотистым кружочкам аппетитный вид и лёгкую сладость.

Варианты пончиков