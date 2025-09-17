Как превратить черствый хлеб в деликатес: попробуйте рецепт яблочного пудинга за 1 час

В мире, где борьба с пищевыми отходами становится все более актуальной, этот рецепт яблочного пудинга представляет собой идеальное сочетание экономичности и изысканности.
Пудинг
Теплый, ароматный десерт с нежной текстурой и хрустящей карамельной корочкой станет украшением любого стола. Сочетание яблок с корицей, пропитанный сливочной заливкой хлеб и бархатный карамельный соус создают гармонию вкусов, которая напоминает о домашнем уюте и семейных традициях.
Количество ингредиентов
Для пудинга:
Черствый белый хлеб или бриошь: 300 г (нарезать кубиками 2x2 см)
Яблоки среднего размера: 3 шт. (около 450 г)
Цельное молоко: 400 мл
Сливки 33%: 150 мл
Крупные яйца: 3 шт. (категория C0)
Белый сахар: 120 г
Сливочное масло: 50 г + для смазывания формы
Молотая корица: 1 ч. л. (без горки)
Ванильный экстракт: 1 ч. л.
Морская соль: 1 щепотка
Для карамельного соуса:
Белый сахар: 150 г
Сливочное масло: 50 г
Сливки 33%: 200 мл
Ванильный экстракт: 1 ч. л.
Морская соль: 1 щепотка
Для сервировки:
Карамелизированный попкорн: 50 г
Ванильное мороженое: 6 шариков
Свежая мята: 6 веточек
Пошаговое приготовление
Подготовка основы:
Разогрейте духовку до 180°C
Смажьте форму для выпечки (20x30 см) сливочным маслом
Нарежьте хлеб кубиками 2x2 см
Яблоки очистите от кожуры и нарежьте тонкими дольками толщиной 3-4 мм
Сборка пудинга:
Выложите 150 г хлебных кубиков на дно формы
Равномерно распределите половину яблочных долек
Повторите слои: оставшийся хлеб и яблоки
Аккуратно утрамбуйте слои руками
Приготовление заливки:
Взбейте яйца с сахаром миксером на средней скорости 3 минуты