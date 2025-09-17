Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 яблок — и ароматный датский десерт покорит всех: раскройте секрет пирога Эблекаге
Тысяча лет в одной жизни: феномен долгожителей разрушает привычные представления
Не понимаю женщин: Алёна Водонаева прошлась по внешности задержанного в Грузии афериста из Tinder
Фитнес-гуру молчат: как тренировки натощак меняют тело после 50 лет на самом деле
Насекомые исчезают быстрее, чем мы думали: горы теряют свой последний оплот
Филлеры в подбородок: эффект, показания и возможные риски
Ошибка Renault? Что привело к отказу в регистрации товарного знака в России
Находка из почвы: учёные заставили бактерии производить разные виды пластика
Зелёная крепость вместо кирпича: топ растений, что поднимут цену дачи и украсят двор

Как превратить черствый хлеб в деликатес: попробуйте рецепт яблочного пудинга за 1 час

4:31
Еда

В мире, где борьба с пищевыми отходами становится все более актуальной, этот рецепт яблочного пудинга представляет собой идеальное сочетание экономичности и изысканности.

Пудинг
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пудинг

Теплый, ароматный десерт с нежной текстурой и хрустящей карамельной корочкой станет украшением любого стола. Сочетание яблок с корицей, пропитанный сливочной заливкой хлеб и бархатный карамельный соус создают гармонию вкусов, которая напоминает о домашнем уюте и семейных традициях.

Количество ингредиентов

Для пудинга:

  • Черствый белый хлеб или бриошь: 300 г (нарезать кубиками 2x2 см)

  • Яблоки среднего размера: 3 шт. (около 450 г)

  • Цельное молоко: 400 мл

  • Сливки 33%: 150 мл

  • Крупные яйца: 3 шт. (категория C0)

  • Белый сахар: 120 г

  • Сливочное масло: 50 г + для смазывания формы

  • Молотая корица: 1 ч. л. (без горки)

  • Ванильный экстракт: 1 ч. л.

  • Морская соль: 1 щепотка

Для карамельного соуса:

  • Белый сахар: 150 г

  • Сливочное масло: 50 г

  • Сливки 33%: 200 мл

  • Ванильный экстракт: 1 ч. л.

  • Морская соль: 1 щепотка

Для сервировки:

  • Карамелизированный попкорн: 50 г

  • Ванильное мороженое: 6 шариков

  • Свежая мята: 6 веточек

Пошаговое приготовление

Подготовка основы:

  1. Разогрейте духовку до 180°C

  2. Смажьте форму для выпечки (20x30 см) сливочным маслом

  3. Нарежьте хлеб кубиками 2x2 см

  4. Яблоки очистите от кожуры и нарежьте тонкими дольками толщиной 3-4 мм

Сборка пудинга:

  1. Выложите 150 г хлебных кубиков на дно формы

  2. Равномерно распределите половину яблочных долек

  3. Повторите слои: оставшийся хлеб и яблоки

  4. Аккуратно утрамбуйте слои руками

Приготовление заливки:

  1. Взбейте яйца с сахаром миксером на средней скорости 3 минуты

  2. Добавьте молоко комнатной температуры, сливки, растопленное масло

  3. Введите корицу, ваниль и соль

  4. Тщательно перемешайте венчиком

Совет от шеф-повара: Дайте пудингу пропитаться ровно 10 минут — это оптимальное время для насыщения хлеба жидкостью без размокания.

Выпечка:

  1. Равномерно распределите заливку по поверхности

  2. Оставьте для пропитки на 10 минут при комнатной температуре

  3. Выпекайте в предварительно разогретой духовке 40 минут

  4. Готовность проверяйте зубочисткой — она должна выходить чистой

Приготовление карамельного соуса

Температурный контроль:

  1. На среднем огне растопите сахар до золотисто-янтарного цвета (160°C)

  2. Добавьте сливочное масло, помешивая силиконовой лопаткой

  3. Тонкой струйкой влейте подогретые сливки

  4. Варите 2-3 минуты до однородной консистенции

  5. Снимите с огня, добавьте ваниль и соль

Профессиональные советы

Для идеальной текстуры:

  • Используйте слегка черствый хлеб — он лучше впитывает жидкость.

  • Яблоки нарезайте одинаковой толщины для равномерного пропекания.

  • Не пропускайте этап пропитки — это ключ к нежной текстуре.

  • Дайте пудингу остыть 15 минут перед нарезкой.

Вариации рецепта

  • Добавьте 50 г изюма, предварительно замоченного в роме.

  • Замените яблоки грушами или персиками.

  • Добавьте цедру одного апельсина в заливку.

  • Для хрустящей корочки посыпьте верх 50 г коричневого сахара за 10 минут до готовности.

Подача и хранение

Подавайте теплым, поливая карамельным соусом и украшая шариком мороженого. Храните в холодильнике до 3 дней. Разогревайте в духовке при 160°C 10-15 минут, советует recepti.gotvach.bg.

Этот пудинг — прекрасный пример того, как простые ингредиенты могут превратиться в изысканный десерт. Его приготовление займет всего 1 час, но оставит впечатление на долгое время!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Домашние животные
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Наука и техника
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Экономия на сервисе начинается с выбора марки: лучшие китайские авто по качеству
Авто
Экономия на сервисе начинается с выбора марки: лучшие китайские авто по качеству
Популярное
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна

Белые дюны и бирюзовые лагуны в Бразилии создают пустыню-парадокс: здесь среди песков рождаются озёра, полные рыбы.

Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Последние материалы
Подъём, который никто не ожидал: сомы покоряют горы — законы гравитации бессильны
Кажется пустяком, а на деле губит мотор — осенью эти мелочи становятся роковыми
Сон с кошкой или собакой обернётся бедой: врачи предупреждают о смертельных рисках
Быстро и эффективно: этот метод мытья посуды удивит даже профессионалов
Бассейн сжёг больше нервов, чем жира: худеют только те, кто знает эту хитрость
Роковое интервью: как слова Пугачёвой повлияют на будущее Кристины Орбакайте
Использование лосьона перед сывороткой: разбираем плюсы и минусы шага
Знания ломают барьеры старения: это образование открывает дверь к долголетию и здоровью
Бензин снова золотой, но водители нашли хитрость: расход падает на треть — без тюнинга и лишних затрат
Тормоз идей и наркотик под прикрытием: как алкоголь превращает мозг в пустоту
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.