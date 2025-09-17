Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему все ждут этот фильм? Аффлек и Дэймон вновь сыграют вместе и проверят дружбу на прочность
Аккумулятор превращает радость в беду: как покупка оборачивается ремонтом
Капуста, что пахнет Провансом: старинный русский салат с европейским акцентом
Встреча, которую не забудешь никогда: что делает скунс со своими врагами
Кремы против старения ускоряют морщины: в чём кроется подвох
Кактус может жить десятилетиями, но без правильной зимовки так и не зацветёт
Ананасовая империя: как Бразилия покоряет мир — страна в тройке лидеров
Токсичные призраки среди нас: неожиданные места, куда добрались вечные химикаты
Индия без лишних купюр: туристам открыли новый способ платить через QR

Зимний спаситель ужина: откройте банку с грибной солянкой — и на столе готовое блюдо

Еда

Домашние заготовки — это не только способ продлить удовольствие от летнего урожая, но и настоящая кулинарная магия. Солянка с грибами — один из тех рецептов, что способны спасти в любой ситуации: хотите лёгкую закуску, быстрый обед или сытный гарнир? Достаточно открыть банку. Подосиновики придают ей особую насыщенность, а овощи — приятную кислинку и аромат. Заготовка универсальная и очень благодарная: немного труда летом — и зимой на столе появляется блюдо, которое радует вкусом и согревает воспоминаниями.

Солянка с подосиновиками в банках
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Солянка с подосиновиками в банках

Из чего состоит солянка

Для одной порции (около трёх литров готового продукта) понадобятся простые и доступные ингредиенты:

  • капуста белокочанная — 1 кг

  • грибы лесные (подосиновики, подберёзовики или маслята) — 600 г

  • лук репчатый — 500 г

  • помидоры — 500 г

  • морковь — 1-2 шт.

  • соль — 2 ст. л.

  • сахар — 2 ст. л.

  • уксус 9% — 3 ст. л.

  • перец чёрный горошек — 5 шт.

  • лавровый лист — 3 шт.

  • перец чили — 1 шт.

  • масло растительное рафинированное — 100 мл

  • вода — 1 стакан

Что делает её особенной

Солянка — это не только смесь овощей и грибов. Это консервированное блюдо, которое сочетает функции закуски, гарнира и заправки для супа. Для сравнения приведём таблицу.

Заготовка Вкус и аромат Сфера применения Срок хранения
Огурцы маринованные Солёные, хрустящие Закуска, гарнир До 1 года
Кабачковая икра Мягкий, овощной Намазка, гарнир 8-10 мес.
Солянка с грибами Кисло-сладкий, насыщенный грибной Супы, закуски, гарниры До 12 мес.

Таким образом, солянка выигрывает по универсальности. Она действительно может заменить сразу несколько блюд.

Советы шаг за шагом

  1. Переберите грибы, очистите от мусора и остатков корней. Ножки слегка поскоблите, чтобы снять кожицу.

  2. Замочите грибы в подсоленной воде на полчаса, затем отварите 20 минут, снимая пену. Откиньте на дуршлаг.

  3. Морковь очистите и натрите на крупной тёрке. Лук нарежьте полукольцами, помидоры — дольками, капусту нашинкуйте соломкой.

  4. Обжарьте лук и морковь в масле до золотистого оттенка.

  5. В большой кастрюле соедините капусту, грибы, обжарку и помидоры. Влейте стакан воды. Добавьте специи и чили. Тушите 30 минут, перемешивая.

  6. За 5 минут до готовности влейте уксус.

  7. Простерилизуйте банки и крышки. Разложите горячую солянку по банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать горькие или старые грибы.
    Последствие: неприятный вкус и запах.
    Альтернатива: брать молодые, крепкие подосиновики или их смесь с подберёзовиками.

  • Ошибка: не простерилизовать банки.
    Последствие: заготовка закиснет.
    Альтернатива: стерилизовать паром, кипятком или в духовке.

  • Ошибка: переложить с солью или сахаром.
    Последствие: вкус будет испорчен.
    Альтернатива: придерживаться рецепта и пробовать на этапе тушения.

А что если…

А что если заменить уксус яблочным? Тогда вкус получится мягче, а аромат — более фруктовым. А если добавить сладкий перец, солянка станет сочнее и ярче. Такой вариант отлично подойдёт детям или тем, кто не любит острое.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Универсальное блюдо — и закуска, и суп, и гарнир Требует времени и стерилизации
Отлично хранится до года Нужно тщательно перебирать грибы
Сытная и ароматная Не подходит тем, кто не переносит уксус
Используются доступные ингредиенты Работа сезонная: свежие грибы не всегда есть

Частые вопросы

Сколько хранится солянка?
В прохладном месте — до 12 месяцев.

Можно ли заменить подосиновики шампиньонами?
Да, но вкус будет мягче и менее насыщенный.

Подходит ли солянка для супа?
Да, это готовая заправка. Достаточно добавить банку в бульон с картофелем.

Нужно ли добавлять перец чили?
Нет, это опция. Без него солянка получится нежнее.

Мифы и правда

  • Миф: заготовка с грибами быстро портится.
    Правда: при правильной стерилизации банки хранятся до года.

  • Миф: грибы нельзя сочетать с капустой.
    Правда: это одно из самых вкусных и распространённых сочетаний.

  • Миф: чем больше уксуса, тем лучше хранится.
    Правда: избыток уксуса только портит вкус. Достаточно 3 ст. л. на 1 порцию.

Интересные факты

  1. В старину в русских деревнях солянку готовили в печах, томя грибы и капусту несколько часов.

  2. Подосиновики считались "царскими грибами" и часто подавались на княжеских пирах.

  3. Первые заготовки в банках с грибами массово появились только в XIX веке, когда стало популярным консервирование.

Исторический контекст

Солянка как блюдо появилась ещё в XVII веке. Изначально это была "селянка" — пища простых крестьян, в которую добавляли всё, что было под рукой: капусту, грибы, рыбу или мясо. Позже блюдо стало популярным и среди знати. Заготовка солянки в банках появилась уже в советское время, когда каждая хозяйка старалась наполнить кладовку запасами на зиму.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Домашние животные
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Схема в три шага: в эту ловушку мошенников попадаются даже внимательные пользователи
Наука и техника
Схема в три шага: в эту ловушку мошенников попадаются даже внимательные пользователи
Популярное
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду

Весной вы можете наткнуться на змеиные яйца в саду. Узнайте, как их распознать, что делать и как избежать юридических проблем.

Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Последние материалы
Почему все ждут этот фильм? Аффлек и Дэймон вновь сыграют вместе и проверят дружбу на прочность
Аккумулятор превращает радость в беду: как покупка оборачивается ремонтом
Капуста, что пахнет Провансом: старинный русский салат с европейским акцентом
Кремы против старения ускоряют морщины: в чём кроется подвох
Встреча, которую не забудешь никогда: что делает скунс со своими врагами
Кактус может жить десятилетиями, но без правильной зимовки так и не зацветёт
Ананасовая империя: как Бразилия покоряет мир — страна в тройке лидеров
Токсичные призраки среди нас: неожиданные места, куда добрались вечные химикаты
Евросоюз затевает опасную игру с Трампом и Китаем
Индия без лишних купюр: туристам открыли новый способ платить через QR
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.