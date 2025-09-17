Зимний спаситель ужина: откройте банку с грибной солянкой — и на столе готовое блюдо

Your browser does not support the audio element. Еда

Домашние заготовки — это не только способ продлить удовольствие от летнего урожая, но и настоящая кулинарная магия. Солянка с грибами — один из тех рецептов, что способны спасти в любой ситуации: хотите лёгкую закуску, быстрый обед или сытный гарнир? Достаточно открыть банку. Подосиновики придают ей особую насыщенность, а овощи — приятную кислинку и аромат. Заготовка универсальная и очень благодарная: немного труда летом — и зимой на столе появляется блюдо, которое радует вкусом и согревает воспоминаниями.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Солянка с подосиновиками в банках

Из чего состоит солянка

Для одной порции (около трёх литров готового продукта) понадобятся простые и доступные ингредиенты:

капуста белокочанная — 1 кг

грибы лесные (подосиновики, подберёзовики или маслята) — 600 г

лук репчатый — 500 г

помидоры — 500 г

морковь — 1-2 шт.

соль — 2 ст. л.

сахар — 2 ст. л.

уксус 9% — 3 ст. л.

перец чёрный горошек — 5 шт.

лавровый лист — 3 шт.

перец чили — 1 шт.

масло растительное рафинированное — 100 мл

вода — 1 стакан

Что делает её особенной

Солянка — это не только смесь овощей и грибов. Это консервированное блюдо, которое сочетает функции закуски, гарнира и заправки для супа. Для сравнения приведём таблицу.