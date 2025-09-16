Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее

Топлёное масло издавна ценится за свой вкус и удивительные свойства. Оно получается из сливочного масла при нагревании, в процессе которого вода и белки уходят, а остаётся чистый молочный жир. Такой продукт легко хранить, он не пригорает при готовке и сохраняет витамины. Многие хозяйки и сейчас предпочитают делать его сами, ведь это не только вкуснее магазинного варианта, но и полезнее.
Когда сливочное масло попадает в кастрюлю, оно постепенно разделяется на несколько слоёв. Вода испаряется, белки поднимаются наверх в виде пены или оседают на дно хлопьями. То, что остаётся — прозрачный янтарный жир с ореховым ароматом. Его фильтруют и переливают в банки. Именно так рождается традиционный продукт, известный во многих кухнях мира.
Чтобы разобраться, чем оно уникально, сравним его с привычным сливочным и популярным в Индии маслом гхи.
|Продукт
|Особенности
|Срок хранения
|Температура дымления
|Сливочное масло
|Содержит воду, белки, лактозу; быстро горит на сковороде
|До 1 месяца
|~150 °C
|Топлёное масло
|Чистый жир, янтарный цвет, ореховый вкус
|До 12 мес.
|~250 °C
|Масло гхи
|Более долгое томление, карамельные нотки, особое значение в аюрведе
|До 12 мес.
|~250 °C
Топлёное масло универсально. Оно подходит для жарки мяса и овощей, приготовления каш, картофельного пюре и плова. Его добавляют в выпечку, чтобы печенье и кексы получались рассыпчатыми и ароматными. В аюрведе гхи используют не только в еде, но и в лечебных практиках, например, для массажа или восстановления после болезней.
Чтобы дома получилось идеальное масло, можно использовать три метода:
На плите. Масло режут кубиками, топят на слабом огне, снимают пену и фильтруют. Время — около 30-40 минут.
В духовке. Масло кладут в жаропрочную форму и томят при 110-120 °C около 2 часов. Риск подгорания минимален.
На водяной бане. Подходит для маленьких порций. Масло медленно плавится и не перегревается.
Ошибка: использовать масло низкой жирности (72%).
Последствие: меньше выхода продукта, больше воды.
Альтернатива: брать масло жирностью 82,5% и выше.
Ошибка: не снимать пену.
Последствие: неприятный запах и горечь.
Альтернатива: аккуратно убирать пену ситечком.
Ошибка: хранить масло открытым.
Последствие: прогоркание и плесень.
Альтернатива: держать в плотно закрытой банке в холодильнике.
А если использовать сливки вместо масла? Тогда получится более нежный и ароматный продукт, который идеально подходит для десертов. Правда, срок хранения короче — около трёх месяцев в холодильнике.
|Плюсы
|Минусы
|Высокая температура дымления — не горит
|Нужно время на приготовление
|Долгий срок хранения
|Требуется качественное сырьё
|Ореховый вкус и аромат
|В холодильнике занимает место
|Подходит для жарки и выпечки
|Прогорклое масло нельзя спасти
Можно ли использовать масло 72%?
Да, но выход продукта будет меньше, а процесс дольше. Лучше брать жирное масло от 82,5%.
Сколько масла получится из килограмма сливочного?
Из 1 кг масла жирностью 82,5% выходит примерно 700-800 г топлёного.
Можно ли есть прогорклое топлёное масло?
Нет. Такой продукт опасен для здоровья — лучше выбросить.
Зачем добавляют муку?
Это старый способ сделать пену плотнее, но масло получает посторонний привкус. Лучше обойтись без этого приёма.
Миф: топлёное масло вредно для фигуры.
Правда: оно калорийное, но при умеренном употреблении помогает усвоению витаминов.
Миф: масло гхи — это совершенно другой продукт.
Правда: по сути это разновидность топлёного масла, только с особым вкусом.
Миф: пену обязательно нужно выбрасывать.
Правда: если она не пригорела, её можно использовать в выпечке или кашах.
В Древней Руси топлёное масло называли "сбитое", его заготавливали впрок в больших горшках.
В Индии гхи считается священным продуктом и используется в религиозных обрядах.
В Средневековой Европе топлёное масло хранили в подвалах и использовали зимой, когда молока становилось меньше.
Первое упоминание о топлёном масле встречается ещё в древних индийских трактатах по аюрведе. В России этот продукт использовали в пост, когда сливочное масло считалось скоромным. С годами технология почти не изменилась, что подтверждает её эффективность.
