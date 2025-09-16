Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее

Топлёное масло издавна ценится за свой вкус и удивительные свойства. Оно получается из сливочного масла при нагревании, в процессе которого вода и белки уходят, а остаётся чистый молочный жир. Такой продукт легко хранить, он не пригорает при готовке и сохраняет витамины. Многие хозяйки и сейчас предпочитают делать его сами, ведь это не только вкуснее магазинного варианта, но и полезнее.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Топленое масло в банке

Как рождается топлёное масло

Когда сливочное масло попадает в кастрюлю, оно постепенно разделяется на несколько слоёв. Вода испаряется, белки поднимаются наверх в виде пены или оседают на дно хлопьями. То, что остаётся — прозрачный янтарный жир с ореховым ароматом. Его фильтруют и переливают в банки. Именно так рождается традиционный продукт, известный во многих кухнях мира.

Чем отличается топлёное масло

Чтобы разобраться, чем оно уникально, сравним его с привычным сливочным и популярным в Индии маслом гхи.