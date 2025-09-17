Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Использование лосьона перед сывороткой: разбираем плюсы и минусы шага
Знания ломают барьеры старения: это образование открывает дверь к долголетию и здоровью
Бензин снова золотой, но водители нашли хитрость: расход падает на треть — без тюнинга и лишних затрат
Тормоз идей и наркотик под прикрытием: как алкоголь превращает мозг в пустоту
Лошади — больше, чем просто животные: учёные сделали сенсационное открытие
Не допустим роста цен: депутаты берут ситуацию под контроль
Жирный фрукт, который стирает морщины и сантиметры на талии — и стоит как обычное яблоко
Ирригатор становится маст-хэвом: устройство меняет правила ухода за полостью рта
Голос как у юного соловья: Николай Басков раскрыл секрет вокального долголетия

Секрет идеального сливочного мороженого: добавьте клубнику в этот момент — вкуснее, чем из магазина

4:25
Еда

Нет ничего прекраснее, чем насладиться охлаждающей сладостью мороженого в теплый день. А когда это мороженое приготовлено своими руками из натуральных ингредиентов — удовольствие становится поистине совершенным.

Клубничное мороженое
Фото: commons.wikimedia.org by Willis Lam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Клубничное мороженое

Этот рецепт ванильного мороженого с кусочками свежей клубники сочетает в себе нежную кремовую текстуру, насыщенный ванильный аромат и яркую фруктовую свежесть. Идеальный десерт для семейных вечеров и торжественных случаев, который перенесет вас в лето в любое время года.

Ингредиенты для идеальной текстуры

Для приготовления примерно 1 литра мороженого вам потребуется:

Основная смесь:

  • 400 мл свежего молока (3,2% жирности)

  • 250 мл жирных сливок (33-35%)

  • 4 крупных яичных желтка

  • 120 г белого сахара

  • 1 стручок ванили или 1 ч. л. качественного ванильного экстракта

  • Щепотка морской соли

Фруктовый компонент:

  • 200 г свежей клубники

  • 1 ст. л. сахара (для мацерации клубники)

Пошаговый процесс приготовления

Этап 1: Настаивание ванили

В толстостенной кастрюле доведите молоко до температуры около 80°C. Добавьте семена из стручка ванили и сам стручок. Снимите с огня, накройте крышкой и дайте настояться 20-30 минут для раскрытия аромата.

Этап 2: Приготовление заварной основы

В отдельной миске взбейте желтки с сахаром и щепоткой соли до светлой пышной массы (около 3-4 минут). Постепенно, тонкой струйкой, влейте тёплое ванильное молоко, постоянно помешивая венчиком.

Этап 3: Загущение смеси

Верните смесь в кастрюлю и на медленном огне, постоянно помешивая силиконовой лопаткой, нагревайте до температуры 82-85°C. Смесь должна достаточно загустеть, чтобы покрывать тыльную сторону ложки. Ни в коем случае не доводите до кипения!

Этап 4: Охлаждение и добавление сливок

Немедленно перелейте крем через сито в чистую миску, установленную в ледяную водяную баню. Регулярно помешивайте до полного охлаждения. Добавьте холодные сливки и тщательно перемешайте.

Этап 5: Подготовка клубники

Пока смесь охлаждается, нарежьте клубнику небольшими кубиками, посыпьте столовой ложкой сахара и оставьте на 15 минут для выделения сока, советует recepti.gotvach.bg.

Профессиональные советы по приготовлению

Для идеальной текстуры:

  • Используйте кухонный термометр для контроля температуры.

  • Регулярно помешивайте смесь во время заморозки — это предотвратит образование крупных кристаллов льда.

  • Для особо нежной текстуры используйте мороженицу.

  • Перед заморозкой охладите смесь в холодильнике в течение 4-6 часов.

Вариации рецепта

  • Замените клубнику на малину, персики или манго

  • Добавьте 50 г измельченного белого шоколада

  • Вместо ванили используйте цедру апельсина или лимона

  • Для взрослых: добавьте 1 ст. л. апельсинового ликёра

Этап 6: Заморозка и добавление клубники

Перелейте охлаждённую смесь в контейнер для заморозки. Первые 2-3 часа перемешивайте каждые 30-40 минут. После второго перемешивания аккуратно добавьте подготовленную клубнику вместе с выделившимся соком. Продолжайте замораживать ещё 4-5 часов.

Совет от шеф-повара: Для идеальной кремовой текстуры дайте мороженому немного подтаять при комнатной температуре за 10-15 минут перед подачей.

Подача и хранение

Подавайте мороженое в охлаждённых креманках, украсив свежими ягодами, листиками мяты и песочным печеньем. Храните в герметичном контейнере не более 2 недель.

Этот рецепт не только подарит вам наслаждение вкусом, но и позволит контролировать качество ингредиентов — без консервантов, искусственных ароматизаторов и усилителей вкуса. Наслаждайтесь настоящим домашним мороженым, которое станет вашим фирменным десертом!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Экономия на сервисе начинается с выбора марки: лучшие китайские авто по качеству
Авто
Экономия на сервисе начинается с выбора марки: лучшие китайские авто по качеству
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Еда и рецепты
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Еда и рецепты
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Популярное
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна

Белые дюны и бирюзовые лагуны в Бразилии создают пустыню-парадокс: здесь среди песков рождаются озёра, полные рыбы.

Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Гораздо страшнее медведя: угроза без когтей и клыков подкрадывается незаметно — новый хозяина леса
Гораздо страшнее медведя: угроза без когтей и клыков подкрадывается незаметно — новый хозяина леса
Последние материалы
Лошади — больше, чем просто животные: учёные сделали сенсационное открытие
Не допустим роста цен: депутаты берут ситуацию под контроль
Жирный фрукт, который стирает морщины и сантиметры на талии — и стоит как обычное яблоко
Голос как у юного соловья: Николай Басков раскрыл секрет вокального долголетия
Ирригатор становится маст-хэвом: устройство меняет правила ухода за полостью рта
Шокирующе просто: 5 способов превратить старую футболку в полезную вещь дома
Цветы, сотканные из солнца: эти растения оживляют дачу и создают атмосферу радости осенью
Секрет идеального сливочного мороженого: добавьте клубнику в этот момент — вкуснее, чем из магазина
Кроссовер-призрак вернулся: знакомая Arkana под чужим именем рушит китайские ценники
Уход за зоной ушей вошёл в список обязательных бьюти-ритуалов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.