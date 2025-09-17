Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Страусиное яйцо символ гиганта, но природа доказала: бывают и чудовища покрупнее — размеры шокируют
Эти предметы в вашем доме крадут удачу: проверьте уже сейчас
Искренность или пиар: Дубцова раскритиковала звёзд, помогающих бойцам СВО — что ответил Басков
Желудок диктует эмоции: скрытый ритм превращается в источник депрессии и усталости
Луна хранит кислород в камне: найден способ добывать воздух без капли воды
Опавшие яблоки шепчут беду: падалица несёт в сад болезни и опасных гостей
Протокол на ровном месте: как обычная пробка оборачивается штрафом в тысячу рублей
Макияж без тональной основы стал главным трендом 2025 года
Гости будут в восторге и попросят рецепт: как из трёх продуктов сделать изысканный томатный суп

Бразильский рис раскрыл тайну: готовим роскошный гратен с креветками, не потратив целое состояние

3:12
Еда

Шеф-повар Алессандро Эллер представляет изысканное, но доступное блюдо, которое демонстрирует, как традиционный бразильский рис сепе может стать основой для кулинарного шедевра.

Запеканка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Запеканка

Этот нежный гратен с креветками сочетает кремовую текстуру, яркие ароматы и элегантную подачу, оставаясь при этом бюджетным вариантом.

Почему это блюдо особенное?

Основа рецепта — универсальный рис сепе, который идеально подходит для различных кулинарных стилей: от повседневных блюд до изысканных ужинов.

"Идея заключается в том, чтобы показать, что не нужно тратить много времени и денег, чтобы произвести впечатление за столом", — отмечает шеф-повар Эллер, слова которого приводит folhavitoria.com.br.

Ингредиенты и их сочетание

Рецепт объединяет простые, но тщательно подобранные компоненты:

  • Предварительно отваренный рис сепе — 300 г

  • Свежие креветки среднего размера — 500 г

  • Соль — по вкусу

  • Луковица — 1 штука

  • Чеснок — 5 зубчиков

  • Свежая зелень (кинза и шнитт-лук) — по половине пучка

  • Сливочный сыр — 100 г

  • Сливочное масло — 70 г

  • Жирные сливки для кремовой текстуры — 100 мл

  • Оливковое масло — 50 мл

  • Сыр моцарелла — 80 г

  • Пармезан — 80 г

  • Оливковое масло — 50 мл

Пошаговое приготовление

  1. Ароматная основа: Обжарьте лук и чеснок на смеси оливкового и сливочного масла.

  2. Добавление зелени: Кинза и шнитт-лук усиливают свежесть блюда.

  3. Приготовление креветок: Обжаривайте 3 минуты для сохранения нежной текстуры.

  4. Создание крема: Добавьте сливочный сыр и сливки.

  5. Сборка блюда: Смешайте с горошком, моцареллой и рисом.

  6. Запекание: Посыпьте сырами и запекайте до золотистой корочки.

  7. Подача: Украсьте обжаренными креветками в панцире.

Бюджет и вариации

При средней стоимости 55-65 реалов (около 864 — 1020 рублей) — цены Эспириту-Санту, 2025 год, блюдо рассчитано на четверых человек. Рецепт допускает различные модификации:

  • Замена сыров на более легкие варианты

  • Использование измельченной курицы вместо креветок

  • Добавление сезонных овощей

  • Эксперименты с различными травами и специями

Практические преимущества

  • Время приготовления: около 40-50 минут

  • Уровень сложности: подходит для начинающих кулинаров

  • Подача: элегантное основное блюдо для особых случаев

  • Хранение: хорошо сохраняет вкусовые качества при разогреве

Этот рецепт доказывает, что изысканная кухня может быть доступной и простой в приготовлении. Сочетание традиционных бразильских ингредиентов с международными техниками приготовления создает блюдо, которое впечатлит гостей и разнообразит повседневное меню.

Уточнения

Креветки или настоя́щие креве́тки (лат. Caridea), — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Домашние животные
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Красота и стиль
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Наука и техника
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Популярное
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна

Белые дюны и бирюзовые лагуны в Бразилии создают пустыню-парадокс: здесь среди песков рождаются озёра, полные рыбы.

Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Гораздо страшнее медведя: угроза без когтей и клыков подкрадывается незаметно — новый хозяина леса
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Последние материалы
Ваши сутки могут стать длиннее: причина — Луна
Хитрый план сентябристов: как сотрудники избегают работы летом и отдыхают в бархатный сезон
Кадыров резко ответил Пугачёвой из-за Дудаева: предатели заработали миллиарды
Вы пылесосите неправильно! Профи раскрыли секрет, как убирать в 3 раза быстрее
Экс-глава ЕЦБ: газ в Европе в четыре раза дороже, чем в США
Египетские курорты под прицелом: акулы вернулись — купание теперь напоминает игру со смертью
Экология против надёжности: почему новые моторы теряют масло быстрее, чем старые машины теряли ценность
Патриот Украины платит налоги в России: сын Софии Ротару поступает так с конкретной целью
Ломкость у корней: основная причина, по которой вы не можете отрастить волосы
Топ-7 веганских продуктов, которые не стоят своих денег — разоблачаем веганскую роскошь
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.