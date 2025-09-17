Бразильский рис раскрыл тайну: готовим роскошный гратен с креветками, не потратив целое состояние

Шеф-повар Алессандро Эллер представляет изысканное, но доступное блюдо, которое демонстрирует, как традиционный бразильский рис сепе может стать основой для кулинарного шедевра.
Этот нежный гратен с креветками сочетает кремовую текстуру, яркие ароматы и элегантную подачу, оставаясь при этом бюджетным вариантом.
Основа рецепта — универсальный рис сепе, который идеально подходит для различных кулинарных стилей: от повседневных блюд до изысканных ужинов.
"Идея заключается в том, чтобы показать, что не нужно тратить много времени и денег, чтобы произвести впечатление за столом", — отмечает шеф-повар Эллер, слова которого приводит folhavitoria.com.br.
Рецепт объединяет простые, но тщательно подобранные компоненты:
Предварительно отваренный рис сепе — 300 г
Свежие креветки среднего размера — 500 г
Луковица — 1 штука
Свежая зелень (кинза и шнитт-лук) — по половине пучка
Сливочный сыр — 100 г
Жирные сливки для кремовой текстуры — 100 мл
Сыр моцарелла — 80 г
Пармезан — 80 г
Ароматная основа: Обжарьте лук и чеснок на смеси оливкового и сливочного масла.
Добавление зелени: Кинза и шнитт-лук усиливают свежесть блюда.
Приготовление креветок: Обжаривайте 3 минуты для сохранения нежной текстуры.
Создание крема: Добавьте сливочный сыр и сливки.
Сборка блюда: Смешайте с горошком, моцареллой и рисом.
Запекание: Посыпьте сырами и запекайте до золотистой корочки.
Подача: Украсьте обжаренными креветками в панцире.
При средней стоимости 55-65 реалов (около 864 — 1020 рублей) — цены Эспириту-Санту, 2025 год, блюдо рассчитано на четверых человек. Рецепт допускает различные модификации:
Замена сыров на более легкие варианты
Использование измельченной курицы вместо креветок
Добавление сезонных овощей
Эксперименты с различными травами и специями
Время приготовления: около 40-50 минут
Уровень сложности: подходит для начинающих кулинаров
Подача: элегантное основное блюдо для особых случаев
Хранение: хорошо сохраняет вкусовые качества при разогреве
Этот рецепт доказывает, что изысканная кухня может быть доступной и простой в приготовлении. Сочетание традиционных бразильских ингредиентов с международными техниками приготовления создает блюдо, которое впечатлит гостей и разнообразит повседневное меню.
Уточнения
Креветки или настоя́щие креве́тки (лат. Caridea), — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda).
Белые дюны и бирюзовые лагуны в Бразилии создают пустыню-парадокс: здесь среди песков рождаются озёра, полные рыбы.