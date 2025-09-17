Бразильский рис раскрыл тайну: готовим роскошный гратен с креветками, не потратив целое состояние

Шеф-повар Алессандро Эллер представляет изысканное, но доступное блюдо, которое демонстрирует, как традиционный бразильский рис сепе может стать основой для кулинарного шедевра.

Этот нежный гратен с креветками сочетает кремовую текстуру, яркие ароматы и элегантную подачу, оставаясь при этом бюджетным вариантом.

Почему это блюдо особенное?

Основа рецепта — универсальный рис сепе, который идеально подходит для различных кулинарных стилей: от повседневных блюд до изысканных ужинов.

"Идея заключается в том, чтобы показать, что не нужно тратить много времени и денег, чтобы произвести впечатление за столом", — отмечает шеф-повар Эллер, слова которого приводит folhavitoria.com.br.

Ингредиенты и их сочетание

Рецепт объединяет простые, но тщательно подобранные компоненты:

Предварительно отваренный рис сепе — 300 г

Свежие креветки среднего размера — 500 г

Соль — по вкусу

Луковица — 1 штука

Чеснок — 5 зубчиков

Свежая зелень (кинза и шнитт-лук) — по половине пучка

Сливочный сыр — 100 г

Сливочное масло — 70 г

Жирные сливки для кремовой текстуры — 100 мл

Оливковое масло — 50 мл

Сыр моцарелла — 80 г

Пармезан — 80 г

Оливковое масло — 50 мл

Пошаговое приготовление

Ароматная основа: Обжарьте лук и чеснок на смеси оливкового и сливочного масла. Добавление зелени: Кинза и шнитт-лук усиливают свежесть блюда. Приготовление креветок: Обжаривайте 3 минуты для сохранения нежной текстуры. Создание крема: Добавьте сливочный сыр и сливки. Сборка блюда: Смешайте с горошком, моцареллой и рисом. Запекание: Посыпьте сырами и запекайте до золотистой корочки. Подача: Украсьте обжаренными креветками в панцире.

Бюджет и вариации

При средней стоимости 55-65 реалов (около 864 — 1020 рублей) — цены Эспириту-Санту, 2025 год, блюдо рассчитано на четверых человек. Рецепт допускает различные модификации:

Замена сыров на более легкие варианты

Использование измельченной курицы вместо креветок

Добавление сезонных овощей

Эксперименты с различными травами и специями

Практические преимущества

Время приготовления : около 40-50 минут

Уровень сложности : подходит для начинающих кулинаров

Подача : элегантное основное блюдо для особых случаев

Хранение: хорошо сохраняет вкусовые качества при разогреве

Этот рецепт доказывает, что изысканная кухня может быть доступной и простой в приготовлении. Сочетание традиционных бразильских ингредиентов с международными техниками приготовления создает блюдо, которое впечатлит гостей и разнообразит повседневное меню.

Уточнения

Креветки или настоя́щие креве́тки (лат. Caridea), — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda).

