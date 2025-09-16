Забудьте о лавровом листе: всего одна щепотка этой пряности, и бульон станет бесподобным

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Обычно опытные кулинары добавляют в супы стандартные специи: лавровый лист, чёрный перец и различные травы. Однако существует одна простая и доступная пряность, способная превратить обычный суп в кулинарный изыск: это кориандр, который обогащает вкус даже самого простого блюда и придаёт ему неповторимый аромат. Второе название у пряности — кинза.

Овощной суп
Фото: flickr.com by HarshLight, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Овощной суп

В чём секрет кориандра

Эта приправа обладает нежным цитрусовым ароматом с тонкими ореховыми нотками, придающими супу особую свежесть и глубину вкуса. В ресторанах высокого класса шеф-повара всегда добавляют кориандр в бульоны и овощные супы, однако многие хозяйки дома незаслуженно обходят его стороной.

Как его использовать

В лёгкие овощные супы достаточно добавить небольшую щепотку молотого кориандра в конце приготовления. В мясные бульоны рекомендуется добавлять 2-3 щепотки кориандра вместе с зёрнами чёрного перца. В блюдах с грибами кориандр прекрасно сочетается с сушёным укропом или петрушкой.

Кориандр не заглушает вкус других ингредиентов, а наоборот, усиливает их, придавая супу особый аромат и насыщенность. Профессиональные повара считают его одним из главных секретов идеального бульона.

Полезные свойства

Кориандр обладает множеством полезных свойств:

  • способствует борьбе организма с простудными заболеваниями и вирусными инфекциями,
  • очищает организм от токсинов и отходов,
  • стимулирует нормальную работу почек,
  • помогает снять стресс и эмоциональное возбуждение,
  • улучшает мозговое кровообращение,
  • ускоряет обмен веществ,
  • нормализует сердечную деятельность.

Для усиления вкуса можно использовать измельченные сушёные семена кориандра. Однако не стоит пренебрегать и свежим кориандром.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
