Забудьте о лавровом листе: всего одна щепотка этой пряности, и бульон станет бесподобным

Обычно опытные кулинары добавляют в супы стандартные специи: лавровый лист, чёрный перец и различные травы. Однако существует одна простая и доступная пряность, способная превратить обычный суп в кулинарный изыск: это кориандр, который обогащает вкус даже самого простого блюда и придаёт ему неповторимый аромат. Второе название у пряности — кинза.
Эта приправа обладает нежным цитрусовым ароматом с тонкими ореховыми нотками, придающими супу особую свежесть и глубину вкуса. В ресторанах высокого класса шеф-повара всегда добавляют кориандр в бульоны и овощные супы, однако многие хозяйки дома незаслуженно обходят его стороной.
В лёгкие овощные супы достаточно добавить небольшую щепотку молотого кориандра в конце приготовления. В мясные бульоны рекомендуется добавлять 2-3 щепотки кориандра вместе с зёрнами чёрного перца. В блюдах с грибами кориандр прекрасно сочетается с сушёным укропом или петрушкой.
Кориандр не заглушает вкус других ингредиентов, а наоборот, усиливает их, придавая супу особый аромат и насыщенность. Профессиональные повара считают его одним из главных секретов идеального бульона.
Кориандр обладает множеством полезных свойств:
Для усиления вкуса можно использовать измельченные сушёные семена кориандра. Однако не стоит пренебрегать и свежим кориандром.
