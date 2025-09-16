Простой лайфхак с мускатной тыквой: готовим сытные медальоны с сыром и грудинкой

Запечённые медальоны из тыквы, сыра и грудинки — восхитительное блюдо, которое сочетает в себе сладость тыквы, нежность сыра и ароматную грудинку. Они отлично подходят и для ужина с семьёй, и для красивого застолья.
Для приготовления запечённых медальонов из тыквы понадобятся:
Секрет приготовления вкусных тыквенных медальонов кроется в выборе тыквы удобной формы. Рекомендуется использовать мускатную тыкву, так как её форма идеально подходит для нарезки ровных, круглых ломтиков. Такие ломтики сохраняют свою сочность и насыщенный вкус после запекания.
Процесс приготовления начинается с очистки тыквы. Затем нарежьте её на 10-12 ломтиков, толщиной около половины сантиметра или чуть меньше.
Разместите ломтики на противне, предварительно застеленном пергаментной бумагой. Сбрызните ломтики небольшим количеством оливкового масла и запекайте в разогретой до 200°C духовке в течение 15 минут, перевернув их один раз в середине процесса.
Когда ломтики приобретут золотистый цвет, достаньте их из духовки и выложите половину ломтиков в форму для запекания, также застеленную пергаментом. На каждый ломтик тыквы положите по одному ломтику грудинки и сыра. Сверху накройте начинку оставшимися ломтиками тыквы, формируя "сэндвичи". Посыпьте сверху панировочными сухарями.
Запекайте медальоны в предварительно разогретой до 200°C духовке в течение 5-10 минут, пока сыр не расплавится, а сухари не станут золотистыми. Достаньте готовые медальоны из духовки и подавайте к столу.
Тыквенные медальоны особенно вкусны горячими, сразу после приготовления, но они также хороши и при комнатной температуре.
