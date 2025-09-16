Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Простой лайфхак с мускатной тыквой: готовим сытные медальоны с сыром и грудинкой

2:10
Еда

Запечённые медальоны из тыквы, сыра и грудинки — восхитительное блюдо, которое сочетает в себе сладость тыквы, нежность сыра и ароматную грудинку. Они отлично подходят и для ужина с семьёй, и для красивого застолья.

медальон из тыквы мускатной
Фото: ask.chadgpt.ru is licensed under free for commercial use
медальон из тыквы мускатной

Ингредиенты

Для приготовления запечённых медальонов из тыквы понадобятся:

  • 800 г мускатной тыквы,
  • 10 ломтиков копчёной свиной грудинки,
  • 200 г твёрдого сыра,
  • соль по вкусу,
  • оливковое масло extra virgin по вкусу,
  • панировочные сухари.

Приготовление

Секрет приготовления вкусных тыквенных медальонов кроется в выборе тыквы удобной формы. Рекомендуется использовать мускатную тыкву, так как её форма идеально подходит для нарезки ровных, круглых ломтиков. Такие ломтики сохраняют свою сочность и насыщенный вкус после запекания.

Процесс приготовления начинается с очистки тыквы. Затем нарежьте её на 10-12 ломтиков, толщиной около половины сантиметра или чуть меньше.

Разместите ломтики на противне, предварительно застеленном пергаментной бумагой. Сбрызните ломтики небольшим количеством оливкового масла и запекайте в разогретой до 200°C духовке в течение 15 минут, перевернув их один раз в середине процесса.

Когда ломтики приобретут золотистый цвет, достаньте их из духовки и выложите половину ломтиков в форму для запекания, также застеленную пергаментом. На каждый ломтик тыквы положите по одному ломтику грудинки и сыра. Сверху накройте начинку оставшимися ломтиками тыквы, формируя "сэндвичи". Посыпьте сверху панировочными сухарями.

Запекайте медальоны в предварительно разогретой до 200°C духовке в течение 5-10 минут, пока сыр не расплавится, а сухари не станут золотистыми. Достаньте готовые медальоны из духовки и подавайте к столу.

Тыквенные медальоны особенно вкусны горячими, сразу после приготовления, но они также хороши и при комнатной температуре.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.

