Простой лайфхак с мускатной тыквой: готовим сытные медальоны с сыром и грудинкой

Запечённые медальоны из тыквы, сыра и грудинки — восхитительное блюдо, которое сочетает в себе сладость тыквы, нежность сыра и ароматную грудинку. Они отлично подходят и для ужина с семьёй, и для красивого застолья.

Фото: ask.chadgpt.ru is licensed under free for commercial use медальон из тыквы мускатной

Ингредиенты

Для приготовления запечённых медальонов из тыквы понадобятся:

800 г мускатной тыквы,

10 ломтиков копчёной свиной грудинки,

200 г твёрдого сыра,

соль по вкусу,

оливковое масло extra virgin по вкусу,

панировочные сухари.

Приготовление

Секрет приготовления вкусных тыквенных медальонов кроется в выборе тыквы удобной формы. Рекомендуется использовать мускатную тыкву, так как её форма идеально подходит для нарезки ровных, круглых ломтиков. Такие ломтики сохраняют свою сочность и насыщенный вкус после запекания.

Процесс приготовления начинается с очистки тыквы. Затем нарежьте её на 10-12 ломтиков, толщиной около половины сантиметра или чуть меньше.

Разместите ломтики на противне, предварительно застеленном пергаментной бумагой. Сбрызните ломтики небольшим количеством оливкового масла и запекайте в разогретой до 200°C духовке в течение 15 минут, перевернув их один раз в середине процесса.

Когда ломтики приобретут золотистый цвет, достаньте их из духовки и выложите половину ломтиков в форму для запекания, также застеленную пергаментом. На каждый ломтик тыквы положите по одному ломтику грудинки и сыра. Сверху накройте начинку оставшимися ломтиками тыквы, формируя "сэндвичи". Посыпьте сверху панировочными сухарями.

Запекайте медальоны в предварительно разогретой до 200°C духовке в течение 5-10 минут, пока сыр не расплавится, а сухари не станут золотистыми. Достаньте готовые медальоны из духовки и подавайте к столу.

Тыквенные медальоны особенно вкусны горячими, сразу после приготовления, но они также хороши и при комнатной температуре.