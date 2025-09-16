Сочные слои и золотая корочка: как приготовить лазанью с насыщенным итальянским вкусом

Лазанья — одно из тех блюд, которые сразу переносят нас в Италию. Сочные слои пасты, нежный соус бешамель, ароматное рагу болоньезе и тянущийся пармезан — всё это создаёт вкус, который невозможно забыть. По семейному рецепту шеф-повара Пьера Карбонара получается лазанья, которую итальянцы готовят для праздников и воскресных обедов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Лазанья на тарелке

Ингредиенты

Для 6 порций понадобятся: соус болоньезе — 1000 г, соус бешамель — 600 г, пармезан — 300 г, листы лазаньи — 450 г, сливочное масло — 150 г, свежий базилик — 80 г.

Пошаговое приготовление

Подготовьте форму для запекания и застелите её дно тонким слоем соуса бешамель. Сверху распределите немного соуса болоньезе, присыпьте натёртым пармезаном. Накройте слой листами лазаньи. Повторяйте слои — соус, пармезан, листы пасты — 3-4 раза, чтобы получилась сочная и высокая структура. Верх украсьте кусочками сливочного масла: оно придаст золотистую корочку.

Запекайте при температуре 180 °C около 40-45 минут. Если сверху нет румяной корки, включите гриль на 3-4 минуты. После приготовления обязательно дайте лазанье "отдохнуть" минимум 40 минут под фольгой. Это нужно, чтобы слои схватились и блюдо сохранило форму при нарезке.

Итальянский секрет

В Италии принято готовить лазанью заранее: на следующий день её вкус становится насыщеннее, а структура плотнее. Именно поэтому хозяйки часто пекут лазанью вечером, чтобы на обед следующего дня подать её в идеальном виде.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка — класть слишком много соуса. В результате лазанья расползётся и станет водянистой. Альтернатива — соблюдать баланс: слой соуса должен лишь слегка покрывать пасту.

Ошибка — есть лазанью сразу из духовки. Она будет распадаться и обжигать. Лучше подождать не менее 40 минут.

Ошибка — использовать мало сыра. Без пармезана верх не покроется ароматной корочкой.

А что если…

А что если заменить ингредиенты? Вместо пармезана можно взять смесь итальянских сыров — пекорино, моцареллу или грана падано. Листы лазаньи бывают не только сухие, но и свежие — они быстрее пропекаются и дают более нежный результат.

Советы от шефа

Перед выпеканием слегка прижмите верх лазаньи ложкой — так слои будут ровнее.

Для аромата добавьте в соус свежемолотый мускатный орех или веточку розмарина.

Если используете сухие листы, не забудьте, что они впитают часть влаги — соуса должно быть немного больше.

Подача

Порцию лазаньи украсьте свежим базиликом и щедро присыпьте пармезаном. Блюдо отлично сочетается с бокалом красного сухого вина.