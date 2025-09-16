Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дрон над Варшавой сбили у дворца Бельведер: задержаны граждане Беларуси
Планета замёрзла до экватора: как Земля чуть не стала мёртвой глыбой льда в космосе
Куст в платье из рваных тряпок: сентябрьская обрезка превращает гортензию в королеву сада
Кушанашвили осудил Гордон за защиту Блиновской: почему он против смягчения наказания для блогерши
Спорт без мотивации — пустая трата сил: хитрости, которые включат драйв заново
Балет возвращается: почему косметика из СССР снова на лицах и чем это грозит коже
Всё из-за дождей: агростраховщики обещали помочь тем, кто подтвердит убытки после отмены ЧС в Удмуртии
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Духовный экспресс: индийские железные дороги придумали, как совместить паломничество и комфорт

Сытный и диетический одновременно: салат с курицей и кукурузой по-новому

4:38
Еда

Салат с курицей и кукурузой давно стал классикой домашней кухни. Но в этом варианте он звучит особенно свежо и необычно благодаря дайкону и перепелиным яйцам. Блюдо получается лёгким, полезным и при этом достаточно питательным, чтобы подать его и на ужин, и на праздничный стол.

Аппетитный салат с курицей и кукурузой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Аппетитный салат с курицей и кукурузой

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: куриное филе (около 200 г), дайкон (120 г), перепелиные яйца (10 шт. или можно заменить двумя куриными), консервированная кукуруза (65 г), пучок укропа, специи для птицы, соль. Для заправки можно использовать майонез, сметану или натуральный йогурт.

Основные ингредиенты и их особенности

В рецепте используется диетическое куриное филе — источник белка и один из самых популярных продуктов в спортивном и сбалансированном питании. Дайкон, или "японская редька", добавляет лёгкую остроту и хруст, прекрасно контрастируя с мягкостью курицы. Консервированная кукуруза придаёт сладость и сочность, а перепелиные яйца делают блюдо сытным и красивым в подаче.

Заправка может быть разной. Классический вариант — майонез, но при желании его легко заменить на сметану или натуральный йогурт, если вы придерживаетесь низкокалорийного питания.

Как готовить пошагово

  1. Для начала подготовьте куриное филе: накройте его пергаментом и слегка отбейте молотком до толщины около 2 см. Это сделает мясо мягче и позволит равномерно прожариться. Приправьте специями для птицы.

  2. Обжарьте филе на сухой сковороде под пергаментом без масла. Такой способ помогает сохранить сочность. После готовности остудите и нарежьте небольшими кубиками.

  3. Дайкон очистите и натрите на тёрке для корейской моркови или нарежьте тонкой соломкой.

  4. Перепелиные яйца сварите вкрутую, охладите в ледяной воде и очистите. Разрежьте их пополам.

  5. Соедините все ингредиенты в салатнике: курицу, дайкон, кукурузу, яйца. Добавьте измельчённый укроп и соль по вкусу.

  6. Заправьте салат майонезом, сметаной или йогуртом и аккуратно перемешайте.

  7. При подаче украсьте блюдо микрозеленью или зеленью укропа.

Плюсы и минусы блюда

Преимущество этого салата в том, что он лёгкий, богат белком и подходит для правильного питания. Дайкон стимулирует пищеварение, а кукуруза и яйца добавляют питательности. Минус один: если использовать майонез, калорийность возрастает, поэтому для тех, кто следит за весом, лучше заменить его на йогурт.

А что если…

А что если у вас нет перепелиных яиц? Смело замените их двумя куриными. Дайкон можно заменить свежим огурцом или редисом — вкус получится мягче, но салат останется свежим. А если хочется более праздничного варианта, можно добавить тёртый сыр или сухарики.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: пересушить курицу.
→ Последствие: мясо станет жёстким и испортит текстуру салата.
Альтернатива: готовить под пергаментом или использовать отварное филе.

Ошибка: добавить слишком много майонеза.
→ Последствие: блюдо станет тяжёлым и потеряет свежесть.
Альтернатива: использовать йогурт или сметану.

Ошибка: нарезать дайкон слишком толсто.
→ Последствие: овощ будет доминировать вкусом.
Альтернатива: натереть на тонкой тёрке.

Советы шаг за шагом

  •  Используйте охлаждённое, а не замороженное филе — так оно получится сочнее.
  •  Для лучшей текстуры нарезайте курицу кубиками одинакового размера.
  •  Если хотите более лёгкий вкус, слегка присолите дайкон и оставьте на 5 минут, затем слейте сок.
  •  В салат можно добавить немного лимонного сока — он подчеркнёт свежесть.

Исторический контекст

Куриное мясо — один из древнейших продуктов, который использовался ещё в античные времена. Кукуруза попала в Европу только после открытия Америки и быстро стала популярной в салатах и закусках. Дайкон пришёл из Японии и Китая, где его ценили за мягкий вкус и способность освежать блюда.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Еда и рецепты
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Наука и техника
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Домашние животные
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Популярное
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд

Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.

Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Последние материалы
Дрон над Варшавой сбили у дворца Бельведер: задержаны граждане Беларуси
Планета замёрзла до экватора: как Земля чуть не стала мёртвой глыбой льда в космосе
Куст в платье из рваных тряпок: сентябрьская обрезка превращает гортензию в королеву сада
Кушанашвили осудил Гордон за защиту Блиновской: почему он против смягчения наказания для блогерши
Спорт без мотивации — пустая трата сил: хитрости, которые включат драйв заново
Сытный и диетический одновременно: салат с курицей и кукурузой по-новому
Балет возвращается: почему косметика из СССР снова на лицах и чем это грозит коже
Всё из-за дождей: агростраховщики обещали помочь тем, кто подтвердит убытки после отмены ЧС в Удмуртии
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Духовный экспресс: индийские железные дороги придумали, как совместить паломничество и комфорт
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.