Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пресняков снова назвал Краснову женой: что скрывает его болезненное признание после развода
Вторая жизнь для вашей одежды: 5 способов использовать старую куртку в быту
Секреты идеальной изгороди: какие растения выдержат мороз и дадут красоту
Пять резидентов уже работают, ещё два на подходе: что дальше ждёт индустриальный парк
Прохор Шаляпин не каждому по карману: раскрыты причины резкого скачка цен на его выступления
Осенний шерстепад — лишь верхушка айсберга: что на самом деле происходит с вашей кошкой
Кеды и балетки под запретом: плоская подошва и риски для здоровья
Боковые наклоны: простое упражнение, которое укрепляет пресс и спасает позвоночник
Малышка в списке врагов: Украина внесла 2-летнюю россиянку в Миротворец*

Лёгкое овощное блюдо, которое спасает от тяжести и переедания

Еда

Летние овощи в мультиварке — это лёгкое и в то же время сытное блюдо, которое прекрасно подойдёт и для ужина без мяса, и в качестве гарнира к курице или рыбе. Кабачки и баклажаны, дополненные перцем, луком, томатами и специями, в "умной кастрюле" превращаются в яркое рагу с насыщенным вкусом. Простая техника приготовления позволяет сохранить текстуру овощей, а значит, на столе будет не пресная масса, а сочное и аппетитное блюдо.

Тушёные кабачки с курицей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тушёные кабачки с курицей

Почему мультиварка удобнее

Мультиварка поддерживает равномерный нагрев и готовит без постоянного контроля. В отличие от сковороды, где овощи легко пережарить, здесь они мягко томятся, сохраняя витамины. А пошаговая схема — сначала лёгкая обжарка, потом тушение — даёт блюду правильный баланс: золотистая корочка и нежная серединка.

Состав и подготовка ингредиентов

Для базового варианта понадобятся кабачки, баклажаны, помидоры, болгарский перец, лук и чеснок. Дополняют набор томатная паста, масло, соль, перец и травы вроде прованских.

Овощи лучше выбирать свежие, средней зрелости. Молодые кабачки не требуют очистки, у баклажана же иногда стоит снять жёсткую кожицу и убрать горечь — достаточно посолить кубики и промыть их через 15 минут. Помидоры легко очистить от кожицы, если ошпарить кипятком, а затем быстро охладить в ледяной воде.

Пошаговый рецепт

  1. Нарезать кубиками кабачок и баклажан. Подготовить помидоры и болгарский перец, нарезать соломкой, лук — полукольцами, чеснок — мелко.

  2. Включить мультиварку в режиме "Жарка" или "Выпечка". Влить масло, прогреть и обжарить лук до прозрачности.

  3. Добавить перец, готовить ещё несколько минут, затем положить чеснок.

  4. Выложить кабачки и баклажаны, слегка обжарить, чтобы появился румянец.

  5. Вмешать помидоры и томатную пасту, добавить специи и травы.

  6. Закрыть крышку и готовить на "Тушении" около 20 минут.

  7. Дать настояться под крышкой ещё 5-10 минут, затем посыпать свежей зеленью.

Получается универсальное овощное рагу, вкусное как в горячем, так и в холодном виде.

Сравнение: приготовление на сковороде и в мультиварке

Способ Время готовки Риск пережарить Сохранность витаминов Контроль
Сковорода Быстрее (20-25 мин) Высокий Средняя Нужен постоянный
Мультиварка Дольше (40 мин) Минимальный Выше Можно оставить без присмотра

Советы шаг за шагом

  1. Нарезайте овощи одинакового размера — так они приготовятся равномерно.

  2. Для аромата добавьте в масло щепотку сухого базилика или орегано ещё до овощей.

  3. Если хотите более насыщенный вкус, используйте смесь масла и сливочного.

  4. Не торопитесь — лёгкая обжарка перед тушением раскрывает вкус овощей.

  5. В конце обязательно дайте блюду "отдохнуть" под крышкой — вкус станет ярче.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Сразу тушить сырые овощи → получится водянистое пюре → сначала слегка обжарьте.

  • Не убрать горечь у баклажана → рагу станет терпким → посолите кусочки и промойте.

  • Слишком много масла → блюдо тяжёлое → достаточно 2-3 ложек.

  • Не посолить вовремя → овощи будут пресными → добавьте специи на этапе томатной пасты.

А что если…

А что если заменить часть ингредиентов? Осенью можно добавить капусту, зимой — замороженную стручковую фасоль, весной — молодой горошек. Летом рагу выиграет от добавления кукурузы или свежих томатов черри. Мультиварка всё это "примет", и вкус каждый раз будет новым.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы
Лёгкое, подходит для поста и диеты Требует времени на подготовку
Универсально — гарнир или самостоятельное блюдо Без мяса некоторым покажется "не сытно"
Сохраняет витамины Нельзя готовить в спешке
Можно менять состав овощей Сезонные овощи не всегда доступны

FAQ

Нужно ли очищать кабачки и баклажаны от кожицы?
Молодые — нет, у зрелых лучше срезать жёсткие места.

Можно ли обойтись без томатной пасты?
Да, но тогда используйте больше свежих помидоров или добавьте немного сока.

Сколько хранится готовое рагу?
В холодильнике — до 2 суток, лучше разогревать на пару или в мультиварке.

Мифы и правда

  • Миф: в мультиварке овощи развариваются в кашу.
    Правда: если соблюдать режимы, овощи сохраняют форму и текстуру.

  • Миф: без мяса это не полноценное блюдо.
    Правда: овощное рагу питательное, особенно если добавить бобовые или зерновые.

  • Миф: в мультиварке нельзя обжаривать.
    Правда: режим "Жарка" справляется с этой задачей.

3 интересных факта

  1. Кабачки в Европу завезли из Америки в XVI веке, а в пищу стали активно использовать только через 200 лет.

  2. Баклажаны когда-то считались декоративным растением и долгое время не употреблялись в пищу.

  3. В Провансе тушёные овощи (рататуй) подают как символ французской кухни, и по сути это близкий "родственник" нашего рагу.

Исторический контекст

  • В деревнях России тушёные овощи из печи были традиционным блюдом: их готовили в чугунках вместе с крупами.

  • В советское время овощное рагу стало "дежурным" блюдом в школьных столовых и санаториях.

  • Сегодня мультиварка фактически вернула традицию томлёных блюд, только в современном формате — без печи и углей.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Домашние животные
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Еда и рецепты
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Еда и рецепты
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Популярное
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна

Белые дюны и бирюзовые лагуны в Бразилии создают пустыню-парадокс: здесь среди песков рождаются озёра, полные рыбы.

Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Гораздо страшнее медведя: угроза без когтей и клыков подкрадывается незаметно — новый хозяина леса
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Последние материалы
Малышка в списке врагов: Украина внесла 2-летнюю россиянку в Миротворец*
Арония на пике зрелости: ключ к правильному сбору, который обеспечит вам максимум пользы
Меган Маркл в курсе? Гарри рискует импотенцией ради волос, пока брак трещит по швам
Героиня Украины с грязными руками: подруга главного вора ВСУ попала в Forbes
Пропавшие сводки: украинская армия в панике из-за молниеносного наступления РФ
Лёгкий как перо, но капризный как спортсмен: вот почему магний правит в автоспорте
Вирус никуда не ушел: как COVID-19 тайно живёт в организме и разрушает его спустя годы
Лекарства подождут: самые действенные средства от простуды — напитки, возвращающие силы
Ложная тревога: Транснефть предупредила об информационной войне, связанной с нефтью
Проверьте рацион ребёнка — газировка, чипсы и печенье стали основной угрозой его здоровью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.