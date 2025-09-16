Лёгкое овощное блюдо, которое спасает от тяжести и переедания

Летние овощи в мультиварке — это лёгкое и в то же время сытное блюдо, которое прекрасно подойдёт и для ужина без мяса, и в качестве гарнира к курице или рыбе. Кабачки и баклажаны, дополненные перцем, луком, томатами и специями, в "умной кастрюле" превращаются в яркое рагу с насыщенным вкусом. Простая техника приготовления позволяет сохранить текстуру овощей, а значит, на столе будет не пресная масса, а сочное и аппетитное блюдо.

Тушёные кабачки с курицей

Почему мультиварка удобнее

Мультиварка поддерживает равномерный нагрев и готовит без постоянного контроля. В отличие от сковороды, где овощи легко пережарить, здесь они мягко томятся, сохраняя витамины. А пошаговая схема — сначала лёгкая обжарка, потом тушение — даёт блюду правильный баланс: золотистая корочка и нежная серединка.

Состав и подготовка ингредиентов

Для базового варианта понадобятся кабачки, баклажаны, помидоры, болгарский перец, лук и чеснок. Дополняют набор томатная паста, масло, соль, перец и травы вроде прованских.

Овощи лучше выбирать свежие, средней зрелости. Молодые кабачки не требуют очистки, у баклажана же иногда стоит снять жёсткую кожицу и убрать горечь — достаточно посолить кубики и промыть их через 15 минут. Помидоры легко очистить от кожицы, если ошпарить кипятком, а затем быстро охладить в ледяной воде.

Пошаговый рецепт

Нарезать кубиками кабачок и баклажан. Подготовить помидоры и болгарский перец, нарезать соломкой, лук — полукольцами, чеснок — мелко. Включить мультиварку в режиме "Жарка" или "Выпечка". Влить масло, прогреть и обжарить лук до прозрачности. Добавить перец, готовить ещё несколько минут, затем положить чеснок. Выложить кабачки и баклажаны, слегка обжарить, чтобы появился румянец. Вмешать помидоры и томатную пасту, добавить специи и травы. Закрыть крышку и готовить на "Тушении" около 20 минут. Дать настояться под крышкой ещё 5-10 минут, затем посыпать свежей зеленью.

Получается универсальное овощное рагу, вкусное как в горячем, так и в холодном виде.

Сравнение: приготовление на сковороде и в мультиварке