Гуляш из оленины: неожиданное сочетание 7 компонентов для поистине царского ужина

2:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Замочите сушёные белые грибы в холодной воде на 1 час. Затем отожмите воду и нарежьте небольшими кусочками. Сохраните воду, в которой замачивались грибы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сэндвич с олениной и соусом из морошки

Слейте гуляш и обсушите его. Разогрейте топлёное масло в жаровне, обжарьте кусочки гуляша партиями и выньте.

Обжарьте лук, морковь, сельдерей и белые грибы в жаровне. Обжарьте томатную пасту и постепенно дегласируйте её с небольшим количеством красного вина, бульона от дичи и грибной жидкости. Добавьте не более половины красного вина и т. п., затем мясо, приправьте солью и перцем. Затем добавьте оставшееся красное вино, воду, в которой замачивалось мясо, специи, красный винный уксус, 2 столовые ложки клюквы и щепотку сахара по желанию.

Тушение под закрытой крышкой около 2,5-3 часов, периодически помешивая, до готовности мяса. При необходимости варите без крышки последние полчаса, чтобы соус лучше загустел.

В конце добавьте оставшуюся клюкву, приправьте солью, перцем и красным вином по желанию, а также немного сливок. Я, правда, не добавляю сливки, поскольку красивый тёмно-коричневый цвет и аромат соуса вполне достаточен.

Общее время приготовления: 3 часа 40 минут

Ингредиенты на 2 порции