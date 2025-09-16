Гуляш из оленины: неожиданное сочетание 7 компонентов для поистине царского ужина

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:31
Еда

Замочите сушёные белые грибы в холодной воде на 1 час. Затем отожмите воду и нарежьте небольшими кусочками. Сохраните воду, в которой замачивались грибы.

Сэндвич с олениной и соусом из морошки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сэндвич с олениной и соусом из морошки

Слейте гуляш и обсушите его. Разогрейте топлёное масло в жаровне, обжарьте кусочки гуляша партиями и выньте.

Обжарьте лук, морковь, сельдерей и белые грибы в жаровне. Обжарьте томатную пасту и постепенно дегласируйте её с небольшим количеством красного вина, бульона от дичи и грибной жидкости. Добавьте не более половины красного вина и т. п., затем мясо, приправьте солью и перцем. Затем добавьте оставшееся красное вино, воду, в которой замачивалось мясо, специи, красный винный уксус, 2 столовые ложки клюквы и щепотку сахара по желанию.

Тушение под закрытой крышкой около 2,5-3 часов, периодически помешивая, до готовности мяса. При необходимости варите без крышки последние полчаса, чтобы соус лучше загустел.

В конце добавьте оставшуюся клюкву, приправьте солью, перцем и красным вином по желанию, а также немного сливок. Я, правда, не добавляю сливки, поскольку красивый тёмно-коричневый цвет и аромат соуса вполне достаточен.

Общее время приготовления: 3 часа 40 минут

Ингредиенты на 2 порции

  • 0,5 кг — гуляш из оленины 
  • 1,5 ст. л. — топлёное масло 
  • 100 г — луковицы мелко нарезанная 
  • 0,5 — морковь мелко нарезанная 
  • 0,5 сельдерея мелко нарезанного 
  • 0,5 горсти сушёные белые грибы 
  • 50 мл — холодная вода для замачивания 
  • 0,5 ст. л. — томатная паста соль и перец 
  • 3 ягоды можжевельника слегка измельчённые 
  • 1,5 — гвоздики слегка измельчённые немного тимьяна 
  • 100 мл — сухое красное вино 
  • 200 мл — бульон из дичи 
  • 0,5 ст. л. — красный винный уксус или бальзамический уксус 
  • 2 ст. л. — клюквенный компот сахар по желанию сливки по желанию 
Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
